Pay de guanábana rico en vitamina C y bajo en calorías para para consentirte sin culpa

Un postre sin horno, cremoso y bajo en calorías, ideal para consentirte en cualquier momento. (Gemini)

El pay frío de guanábana y queso crema light es la combinación perfecta entre lo tradicional y lo saludable: una base crujiente de galleta integral, relleno cremoso con queso bajo en grasa y el frescor tropical de la guanábana.

¿Por qué es bueno este pay?

Este postre no requiere horno, es económico y es ideal para quienes desean consentirse sin sumar muchas calorías. Además, es fuente de vitamina C, antioxidantes y calcio, y su textura y sabor lo hacen irresistible en cualquier época del año.

Esta receta es versátil: puedes prepararla en un molde grande o en porciones individuales, y personalizarla con toppings como fruta fresca, ralladura de limón o un toque de coco rallado.

Es perfecta para reuniones, celebraciones o simplemente para disfrutarla en casa como postre ligero.

Fruta de guanábana abierta mostrando su pulpa blanca y semillas oscuras, ideal para jugos y postres. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pay frío de guanábana y queso crema light

Tiempo de preparación

20 minutos para preparar y ensamblar el pay

3 horas de refrigeración para que tome consistencia

Ingredientes

Base:

1 paquete de galletas integrales (aprox. 150 g) 2 cucharadas de margarina light o aceite de coco derretido

Relleno:

2 tazas de pulpa de guanábana (fresca o congelada, sin semillas) 1 paquete de queso crema light (190 g) 1 taza de yogurt natural sin azúcar (puede ser griego light) 3 a 4 cucharadas de miel, stevia o endulzante al gusto 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en ¼ taza de agua fría Jugo de 1 limón (opcional, realza el sabor)

Decoración (opcional):

Rodajas de guanábana, coco rallado, ralladura de limón o fruta fresca

Textura suave y frescura natural con el toque ligero del queso crema light. (Gemini)

Cómo hacer pay frío de guanábana y queso crema light, paso a paso

Base: Tritura las galletas integrales hasta obtener un polvo fino. Mezcla con la margarina o aceite derretido hasta que tenga textura de arena húmeda. Vierte la mezcla en el fondo de un molde desmontable y presiona firmemente para formar una base compacta. Reserva en el refrigerador. Relleno: Hidrata la grenetina en ¼ taza de agua fría durante 5 minutos. Después, disuélvela en microondas (10-15 segundos) o baño María sin hervir. Licúa la pulpa de guanábana, el queso crema light, el yogurt, la miel (o endulzante) y el jugo de limón hasta obtener una mezcla homogénea. Incorpora la grenetina disuelta y licúa unos segundos más para integrar bien. Vierte la mezcla sobre la base de galleta. Refrigera por al menos 3 horas o hasta que esté firme. Desmolda y decora con fruta fresca, coco o ralladura de limón antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones de pay frío.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 140

Grasas: 5 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 19 g

Azúcares: 10 g (principalmente naturales de la fruta y yogurt)

Proteínas: 5 g

Estas son estimaciones; los valores pueden variar según los ingredientes específicos y la cantidad de endulzante utilizada.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pay frío de guanábana se conserva en refrigerador hasta 4 días, bien tapado para evitar que absorba olores.