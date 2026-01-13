Pay de guanábana rico en vitamina C y bajo en calorías para para consentirte sin culpa

El pay frío de guanábana y queso crema light es la combinación perfecta entre lo tradicional y lo saludable: una base crujiente de galleta integral, relleno cremoso con queso bajo en grasa y el frescor tropical de la guanábana.
¿Por qué es bueno este pay?
Este postre no requiere horno, es económico y es ideal para quienes desean consentirse sin sumar muchas calorías. Además, es fuente de vitamina C, antioxidantes y calcio, y su textura y sabor lo hacen irresistible en cualquier época del año.
Esta receta es versátil: puedes prepararla en un molde grande o en porciones individuales, y personalizarla con toppings como fruta fresca, ralladura de limón o un toque de coco rallado.
Es perfecta para reuniones, celebraciones o simplemente para disfrutarla en casa como postre ligero.
Receta de pay frío de guanábana y queso crema light
Tiempo de preparación
- 20 minutos para preparar y ensamblar el pay
- 3 horas de refrigeración para que tome consistencia
Ingredientes
Base:
- 1 paquete de galletas integrales (aprox. 150 g)
- 2 cucharadas de margarina light o aceite de coco derretido
Relleno:
- 2 tazas de pulpa de guanábana (fresca o congelada, sin semillas)
- 1 paquete de queso crema light (190 g)
- 1 taza de yogurt natural sin azúcar (puede ser griego light)
- 3 a 4 cucharadas de miel, stevia o endulzante al gusto
- 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en ¼ taza de agua fría
- Jugo de 1 limón (opcional, realza el sabor)
Decoración (opcional):
- Rodajas de guanábana, coco rallado, ralladura de limón o fruta fresca
Cómo hacer pay frío de guanábana y queso crema light, paso a paso
- Base: Tritura las galletas integrales hasta obtener un polvo fino. Mezcla con la margarina o aceite derretido hasta que tenga textura de arena húmeda. Vierte la mezcla en el fondo de un molde desmontable y presiona firmemente para formar una base compacta. Reserva en el refrigerador.
- Relleno: Hidrata la grenetina en ¼ taza de agua fría durante 5 minutos. Después, disuélvela en microondas (10-15 segundos) o baño María sin hervir.
- Licúa la pulpa de guanábana, el queso crema light, el yogurt, la miel (o endulzante) y el jugo de limón hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorpora la grenetina disuelta y licúa unos segundos más para integrar bien.
- Vierte la mezcla sobre la base de galleta. Refrigera por al menos 3 horas o hasta que esté firme.
- Desmolda y decora con fruta fresca, coco o ralladura de limón antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones de pay frío.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 140
- Grasas: 5 g
- Grasas saturadas: 2 g
- Carbohidratos: 19 g
- Azúcares: 10 g (principalmente naturales de la fruta y yogurt)
- Proteínas: 5 g
Estas son estimaciones; los valores pueden variar según los ingredientes específicos y la cantidad de endulzante utilizada.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pay frío de guanábana se conserva en refrigerador hasta 4 días, bien tapado para evitar que absorba olores.