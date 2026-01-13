Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de enero

Hoy martes 13 de enero, el Metrobús de la Ciudad de México suspenderá el servicio en cuatro estaciones de la Línea 5 a partir de las 20:00 horas y hasta el cierre de operaciones debido a trabajos de mantenimiento nocturnos.
Las estaciones afectadas son:
Se recomienda a los usuarios planificar sus traslados y considerar alternativas, ya que no habrá servicio en estos puntos durante el horario indicado.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 13 de enero de 2026.