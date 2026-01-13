México

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

En pocas líneas:

11:17 hsHoy

Ajustes al servicio de la Línea 5 del Metrobús

Hoy martes 13 de enero, el Metrobús de la Ciudad de México suspenderá el servicio en cuatro estaciones de la Línea 5 a partir de las 20:00 horas y hasta el cierre de operaciones debido a trabajos de mantenimiento nocturnos.

Las estaciones afectadas son:

  • Aculco y Ganaderos en dirección a Preparatoria 1.
  • Calzada Taxqueña y ESIME Culhuacán en dirección a Río de los Remedios.

Se recomienda a los usuarios planificar sus traslados y considerar alternativas, ya que no habrá servicio en estos puntos durante el horario indicado.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
11:16 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 13 de enero de 2026.

