Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de enero

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 13 de enero de 2026.

Se recomienda a los usuarios planificar sus traslados y considerar alternativas, ya que no habrá servicio en estos puntos durante el horario indicado.

Calzada Taxqueña y ESIME Culhuacán en dirección a Río de los Remedios.

Hoy martes 13 de enero, el Metrobús de la Ciudad de México suspenderá el servicio en cuatro estaciones de la Línea 5 a partir de las 20:00 horas y hasta el cierre de operaciones debido a trabajos de mantenimiento nocturnos.

Ajustes al servicio de la Línea 5 del Metrobús

