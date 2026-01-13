Fiscalía de Michoacán investiga hallazgo de seis cuerpos en Apatzingán

Los restos fueron hallados la mañana del lunes a un costado de la carretera. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/ CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de seis cuerpos sin vida con impactos de arma de fuego y signos de tortura en un paraje del municipio de Apatzingán.

El hallazgo ocurrió la mañana del lunes 12 de enero en las inmediaciones de la comunidad de El Guayabo, cerca de la ranchería El Alcalde, luego de un reporte ciudadano que movilizó a elementos de la Guardia Civil y personal de la Fiscalía Regional.

A través de una ficha informativa, la Fiscalía de Michoacán informó que la localización de los cuerpos ocurrió alrededor de las 10:50 horas, en un crucero que comunica las localidades de El Guayabo y Alcalde. Personal de la Fiscalía Regional y de la Unidad de Servicios Periciales acudieron al sitio tras recibir la alerta de restos humanos a un costado de una vía de terracería.

(Captura de pantalla)

Durante las primeras diligencias, los peritos aseguraron casquillos percutidos y dos útiles de calibre 7.62 en el área. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense regional para la realización de las necropsias correspondientes.

Hasta el momento, las víctimas se encuentran en calidad de desconocidas y las autoridades investigan si corresponden a un grupo de personas reportadas como desaparecidas en el municipio vecino de Buenavista, Tomatlán.

Según la versión de la Fiscalía, “se continúa con las actuaciones ministeriales y periciales necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de las víctimas y la localización de quienes resulten responsables, a fin de garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad”.

Los cuerpos fueron hallados a un costado de la carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Podrían ser desaparecidos de Buenavista, Tomatlán

El hallazgo de los cuerpos se produce en un contexto de tensión social tras la desaparición de seis personas —cuatro adultos y dos menores de edad— en Buenavista, Tomatlán, localidad colindante con Apatzingán.

Durante el fin de semana, familiares y vecinos de Buenavista realizaron bloqueos en la carretera interestatal que conecta con Apatzingán, exigiendo la aparición con vida de los desaparecidos. Los manifestantes colocaron vehículos y neumáticos en llamas para impedir el tránsito y portaron cartulinas con consignas dirigidas a las autoridades de seguridad.

(Captura de pantalla)

Las personas desaparecieron luego de presuntamente ser privadas de la libertad por hombres armados. En algunos testimonios, familiares señalaron la supuesta participación de elementos federales, aunque esta acusación no ha sido confirmado oficialmente.

Violencia en Tierra Caliente

La región de Tierra Caliente en Michoacán ha sido escenario de altos niveles de violencia en los últimos años, asociados a disputas entre grupos criminales.

Desde finales de 2024 se han registrado enfrentamientos entre grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y Los Caballeros Templarios. Estos conflictos han provocado desplazamiento forzado de comunidades, ataques con explosivos y un impacto negativo en la economía y la educación local.

En Michoacán no hay ningún municipio libre de las garras del narco. (Infobae)

El municipio de Buenavista, Tomatlán, de donde son originarios los autodefensas surgidos en 2013, ha registrado múltiples episodios de desapariciones y bloqueos carreteros en reclamo de mayor seguridad.

En marzo de 2025, alrededor de 500 personas abandonaron sus hogares en comunidades cercanas a Apatzingán, mientras que, según Minuto Michoacán, al menos 35 escuelas en 24 localidades suspendieron clases por motivos de seguridad en el primer trimestre de 2025.

La presencia de grupos armados y la falta de intervención efectiva por parte de las autoridades han impulsado la creación de nuevos grupos de autodefensa, como el autodenominado “Ejército Purépecha de Libertad Michoacana”.

Pese a los esfuerzos del gobierno estatal en coordinación con organismos internacionales para atender a la población desplazada, la violencia persiste en la zona.