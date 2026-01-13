México

Faisy llora la muerte de su perra Vicenta: “Se fue mi protectora”

El conductor de ‘Me caigo de risa’ compartió’ el adiós a Vicenta, su fiel compañera, provocando una ola de mensajes de cariño y consuelo de parte de amigos famosos y fans

La noticia sobre el fallecimiento de Vicenta, la perrita de Faisy, conductor del programa Me caigo de risa, ha generado numerosas reacciones entre sus seguidores y figuras del espectáculo.

La revelación, realizada por Faisy a través de sus redes sociales, no solo expuso el dolor personal que atraviesa la familia del presentador, sino que evidenció el lazo especial que mantenía con su mascota, a quien consideraba una presencia fundamental en su vida.

A la par, diversas personalidades de la industria del entretenimiento han manifestado públicamente su solidaridad, brindándole mensajes de aliento y acompañamiento emocional.

En la publicación, Faisy expresó la trascendencia de Vicenta en su historia personal, aludiendo a los meses difíciles que atravesaron juntos.

“Nunca supe su edad… Calculo que ya tendría 16 años y después de varios meses complicados, hoy decidió ya no despertar para cuidarme desde el cielo, y yo la extrañaré todos los días. Te amo, mi Vicentuca”, fue parte del mensaje con el que el conductor se despidió, según detallan sus redes sociales.

El adiós a su fiel compañera

En su mensaje de despedida, el presentador definió el papel de Vicenta, reconociendo:

“Hoy se fue mi Vicenta, la cuidadora, protectora, amable y bailadora, siempre moviendo las caderas… Más que yo rescatarla, llegó ella a rescatarme a mí”, un testimonio que resonó con quienes lo acompañan digitalmente y que marcó un momento íntimo en su vida pública.

Esta despedida conmovió a los usuarios y a reconocidos integrantes del medio, quienes respondieron con palabras de empatía y apoyo.

Entre las celebridades que manifestaron su respaldo a Faisy se encuentran Ricardo Margaleff, Mariazel, Yurem, Jessica Segura, María León y Vadhir Derbez, quienes optaron por mensajes directos hacia el conductor en la sección de comentarios.

Ricardo Margaleff escribió: “Lo sentimos mucho, mi querido Fai. Te abrazamos con el corazón”; mientras que Mariazel expresó: “Lo siento tanto, Faisy. Te abrazo fuerte”. Otros como Yurem y Jessica Segura también se sumaron al acompañamiento, y Vadhir Derbez compartió: “Te quiero, amigo. Sé lo que se siente y no se lo deseo a nadie. Les mando un abrazo a Vicenta y a ti”.

La red de apoyo se extendió más allá del círculo inmediato de Me caigo de risa, incluyendo a famosos como Erik Canales (vocalista de Allison), Sandra Echeverría, Mariana Seoane, Alessandra Rosaldo, Dalilah Polanco y Omar Chaparro, quienes reaccionaron a la publicación por medio de emojis y otros mensajes breves.

La interacción digital pone de relieve el cariño y reconocimiento que el presentador ha construido en la industria del entretenimiento.

Una figura en la pantalla del entretenimiento

Faisy, nacido el 19 de septiembre de 1979 en León de los Aldama, Guanajuato, ha forjado una trayectoria polifacética como presentador, cantante, locutor y actor.

Sus inicios en la música datan de finales de los años 90, cuando integró el grupo Perfiles, que luego cambió a Crush, lanzando materiales discográficos en 1999 y 2002.

Posteriormente, diversificó su carrera con la participación en telenovelas de TV Azteca, concursos de baile, programas deportivos y espacios digitales.

Desde 2014, Faisy conduce Me caigo de risa, consolidando su identidad como figura central en la televisión de entretenimiento mexicana. Además, ha participado en proyectos como ¿Quién es la máscara?, Resistiré, Veo cómo cantas y Pequeño gran jurado de la cocina, así como en producciones teatrales como Toc Toc y Spamalot.

