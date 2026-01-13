Experiencia VIP de BTS en México 2026: beneficios y privilegios exclusivos para los conciertos en CDMX

Los famosos darán conciertos en México (Jovani Pérez/Infobae)

La próxima llegada de BTS a la Ciudad de México en mayo de 2026 ha despertado interés no solo por los boletos regulares, sino también por las experiencias exclusivas que ofrecerá la banda para sus seguidores más dedicados.

Los paquetes VIP prometen acceso prioritario, beneficios exclusivos y momentos únicos previos al espectáculo, convirtiéndose en una de las opciones más esperadas por la comunidad ARMY.

¿Cuándo será la preventa y la venta general?

Los conciertos de BTS se realizarán los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

La preventa exclusiva para miembros de la ARMY Global Membership está programada para el jueves 22 de enero de 2026 a las 9:00 AM, mientras que la venta general comenzará el sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 AM.

Es indispensable tener activa la membresía y completar el registro en Weverse para participar en la preventa.

Qué incluye el paquete VIP para BTS en México

Según la información oficial de Ticketmaster, los paquetes VIP para los conciertos de BTS en México 2026 ofrecerán los siguientes beneficios:

Boleto premium reservado

Acceso a la prueba de sonido de BTS previa al espectáculo

Artículo de regalo VIP exclusivo

Laminado y cordón VIP

Oportunidad de compra de productos antes del inicio del show

Entrada anticipada al recinto

Personal designado para check-in y atención en eventos VIP dentro del lugar

Estas experiencias están diseñadas para que los fans vivan el evento de manera única, con acceso y atenciones diferenciadas respecto a las entradas tradicionales.

¿Cómo encontrar el número de tu membresía ARMY?

Si tienes tu membresía para la preventa, pero no sabes donde hallar el número, sigue estos pasos compartidos por Ticketmaster:

Ingresa a la aplicación Weverse y selecciona el canal de BTS Weverse .

Dirígete al ícono de “Membresía” .

Haz clic en “Ver detalles de membresía” dentro de la sección “MEMBRESÍA DEL EJÉRCITO” .

Accede a tu tarjeta de membresía móvil, donde aparecerá tu número de 9 dígitos que comienza con “BA”.

Recuerda que este código será indispensable para acceder a la preventa de boletos y debe coincidir con el correo electrónico de tu cuenta en la boletera.