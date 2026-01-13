México

Experiencia VIP de BTS en México 2026: beneficios y privilegios exclusivos para los conciertos en CDMX

Los fanáticos que buscan una vivencia diferente podrán optar por privilegios previos al espectáculo y artículos de edición especial

Guardar
Los famosos darán conciertos en
Los famosos darán conciertos en México (Jovani Pérez/Infobae)

La próxima llegada de BTS a la Ciudad de México en mayo de 2026 ha despertado interés no solo por los boletos regulares, sino también por las experiencias exclusivas que ofrecerá la banda para sus seguidores más dedicados.

Los paquetes VIP prometen acceso prioritario, beneficios exclusivos y momentos únicos previos al espectáculo, convirtiéndose en una de las opciones más esperadas por la comunidad ARMY.

¿Cuándo será la preventa y la venta general?

Los conciertos de BTS se realizarán los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

BTS llegay usuarios se emocionan
BTS llegay usuarios se emocionan con el anuncio: “Aún no me la creo”

La preventa exclusiva para miembros de la ARMY Global Membership está programada para el jueves 22 de enero de 2026 a las 9:00 AM, mientras que la venta general comenzará el sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 AM.

Es indispensable tener activa la membresía y completar el registro en Weverse para participar en la preventa.

Qué incluye el paquete VIP para BTS en México

Según la información oficial de Ticketmaster, los paquetes VIP para los conciertos de BTS en México 2026 ofrecerán los siguientes beneficios:

  • Boleto premium reservado
  • Acceso a la prueba de sonido de BTS previa al espectáculo
  • Artículo de regalo VIP exclusivo
  • Laminado y cordón VIP
  • Oportunidad de compra de productos antes del inicio del show
  • Entrada anticipada al recinto
  • Personal designado para check-in y atención en eventos VIP dentro del lugar
(Instagram/@rkive)
(Instagram/@rkive)

Estas experiencias están diseñadas para que los fans vivan el evento de manera única, con acceso y atenciones diferenciadas respecto a las entradas tradicionales.

¿Cómo encontrar el número de tu membresía ARMY?

Si tienes tu membresía para la preventa, pero no sabes donde hallar el número, sigue estos pasos compartidos por Ticketmaster:

  • Ingresa a la aplicación Weverse y selecciona el canal de BTS Weverse.
  • Dirígete al ícono de “Membresía”.
  • Haz clic en “Ver detalles de membresía” dentro de la sección “MEMBRESÍA DEL EJÉRCITO”.
  • Accede a tu tarjeta de membresía móvil, donde aparecerá tu número de 9 dígitos que comienza con “BA”.
La banda vendrá a México
La banda vendrá a México este 2026 (Jovani Pérez/Infobae)

Recuerda que este código será indispensable para acceder a la preventa de boletos y debe coincidir con el correo electrónico de tu cuenta en la boletera.

Temas Relacionados

BTSVIPCDMXConciertosTicketmasterArmy MembershipWeversemexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué trabajadores jubilados no serán afectados con la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo

La SCJN aclaró que la reforma no se aplicará de forma retroactiva

Qué trabajadores jubilados no serán

Advierten disminución de ocupación hotelera en Sinaloa: “no se había visto desde la pandemia de COVID-19″

El presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán hace un llamado ante los retos financieros que enfrenta la industria

Advierten disminución de ocupación hotelera

Sheinbaum llama a debatir sobre regulación de IA, revela que su gobierno trabaja en crear laboratorio: “Es un tema internacional”

La presidenta indicó que recientemente se han difundido videos falsos sobre programas de inversión y apoyos sociales, así como del Ejército

Sheinbaum llama a debatir sobre

Trump califica el tratado con México y Canadá como “irrelevante” y cuestiona su importancia para EEUU

Las declaraciones del mandatario se dan un día después de la llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum

Trump califica el tratado con

Bloqueo en avenida Universidad: maestros protestan por presunto acoso laboral en la SEP

Denuncian abuso de poder en la DGCFT; el titular Gonzalo Espina Miranda acusa retención de pagos y hostigamiento institucional

Bloqueo en avenida Universidad: maestros
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gabinete de Seguridad aseguró armas,

Gabinete de Seguridad aseguró armas, destruyó laboratorios y detuvo a cabecillas en operativo simultáneo en seis estados

Detienen en Tlalnepantla de Baz a Sergio Iván “N”, presunto integrante de ‘La Unión Tepito’

Caen cuatro integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit, son considerados generadores de violencia

El Tren de Aragua y La Unión Tepito: el vínculo criminal desmantelado por las autoridades federales mexicanas

Hombres armados a bordo de una motocicleta asesinaron a jefe de seguridad del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Estos artistas estarán invitados en

Estos artistas estarán invitados en el Carnaval de Mérida 2026

Venga la Alegría se queda sin productora, asegura Álex Kaffie: “Harta de que no la dejen trabajar”

Nicolás Buenfil revela el consejo de Ernesto Zedillo Jr. tras ser captados juntos en CDMX

BTS en México: estas son las veces que el fenómeno de K-Pop se ha presentado en la CDMX

Boletos para BTS en México 2026: ¿cuánto costarían las entradas para los conciertos de mayo en CDMX?

DEPORTES

Mundial 2026: esto será millonario

Mundial 2026: esto será millonario costo para dormir en una habitación cerca del estadio de la Final

Alberto del Río deja la lucha libre por el box: cuándo debuta y contra quién

Bron Breakker pierde el control en WWE RAW y es suspendido tras atacar brutalmente a Penta Zero Miedo y Dragón Lee

Profeco advierte sobre empresa que hizo fraude en carreras temáticas de Star Wars

Nuevo refuerzo de América Femenil sufre fractura nasal y se perderá varias semanas