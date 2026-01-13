El emotivo mensaje que Ángela Aguilar dedicó a Christian Nodal en su cumpleaños número 27

El cantante festejó su cumpleaños con la familia Aguilar durante tres días seguidos en Zacatecas. (Captura de pantalla @papikunno / @lylocyv)

La localidad de Tayahua, Zacatecas fue el escenario de una celebración de tres días por el cumpleaños número 27 de Christian Nodal, marcada por un despliegue de ambientes festivos y temáticos. El evento, realizado durante el fin de semana, reunió a Nodal con familiares, amigos cercanos y miembros de la familia Aguilar.

Las festividades iniciaron con una callejoneada tradicional por las calles de Zacatecas, en la que participaron los invitados y que marcó el tono festivo del encuentro. Durante la jornada, Ángela Aguilar y sus hermanos compartieron imágenes y videos en redes sociales que mostraron tanto la alegría colectiva como los detalles de la celebración. El grupo se trasladó al Rancho El Soyate, donde se ofreció un banquete con carnes y una variedad de platillos, en un entorno campestre y familiar. Y un espectáculo de fuegos artificiales que se extendió hasta la madrugada.

Para el 11 de enero, el festejo se realizó en el lujoso hotel Quinta Real Zacatecas, un sitio construido alrededor de una plaza de toros restaurada del siglo XIX, en el corazón de la ciudad colonial del estado. El recinto fue decorado con detalles florales y pantallas con el letrero: “Nodal Fest”. Al avanzar la noche, la atmósfera de la reunión cambió por completo. Imágenes publicadas por asistentes como Aneliz Aguilar y el influencer Kunno documentaron la fiesta privada en La Mina Club Zacatecas, un antro que se encuentra a 280 metros bajo tierra. La cual tuvo temática de piratas, en sintonía con el gusto de Nodal por las películas de Piratas del Caribe.

Así fue la celebración del cumpleaños 27 de Christian Nodal con los Aguilar. (Instagram: teamangelita_aguilar)

El pastel de cuatro pisos destacó por sus detalles: calaveras, espadas y elementos propios de los bandidos del mar, coronado por el nombre del festejado e iluminado por velas que generaron un ambiente particular.

Durante las distintas etapas de la celebración, la música ocupó un lugar central. Tanto el sonorense como Ángela y Leonardo Aguilar, junto con Pepe Aguilar, ofrecieron interpretaciones acompañados por mariachi en al menos tres ocasiones a lo largo del fin de semana. Estos momentos musicales, compartidos a través de videos y fotografías, reflejaron la cercanía artística y personal entre los participantes.

(Captura de pantalla @papikunno)

Mientras la atención se centraba en los festejos, surgieron comentarios en redes sociales sobre la ausencia de los padres de Christian Nodal, Cristy Nodal y Jaime González Terrazas, quienes no aparecieron en los registros visuales del evento. Esta situación motivó preguntas y especulaciones entre seguidores, especialmente al no observarse referencias a la hija del cantante, Inti, en las publicaciones relacionadas con la celebración.

El lunes 12 de enero, Ángela Aguilar compartió un resumen en video de los momentos destacados del denominado “Nodal Fest” a través de TikTok. “Zacatecas, tierra que me enseñó quién soy. Este fin de semana me tocó compartirte con los que más quiero. Por eso siempre vuelvo: porque en tu historia, acompañada, me encuentro”, escribió la hija de Pepe Aguilar.