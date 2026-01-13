David Faitelson explota en vivo contra compañero por dichos sexistas sobre Katia Itzel García

El periodista Marco Cansino consideró que la inclusión de la arbitra mexicana obedecía a una cuota de paridad de género de parte de la FIFA. (Infobae México / Jovani Pérez)

Una discusión sobre la elección de árbitros mexicanos que se perfilan para pitar en el Mundial de Futbol de 2026 derivó en un acalorado debate entre los analistas de deportivos David Faitelson y Marco Cansino.

El excomentarista de ESPN repudió comentarios críticos de su compañero hacia la árbitra Katia Itzel García. La central, junto a César Arturo Ramos, son los candidatos más fuertes para participar en la copa de la FIFA.

Desde la perspectiva de Marco Cansino, el organismo de futbol contemplaría a la central para cumplir con una cuota de género.

Marco Cansino y David Faitelson tuvieron un tenso cruce en Línea de Cuatro. (TUDN / YouTube)

Así fue en tenso cruce entre David Faitelson y Marco Cansino

Línea de Cuatro es un formato televisivo ideado para generar controversia. En una reciente emisión, la igualdad de género y el machismo aterrizaron en la mesa de debate.

“A mí me parece que es una condición de género la que la está llevando (al Mundial) y eso me parece que es totalmente equivocado”, inició Cansino.

Ante el rechazo que generó su opinión, el reportero fue más contundente: “Están buscando llevar una mujer. Para mí el tema de arbitraje es lleves a los mejores y Katitzel, perdón, no lo es”.

Mar 23, 2025; Inglewood, California, USA; FIFA referee Katia Itzel Garcia signals during the second half of the Concacaf Nations League third place match at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Alex Gallardo-Imagn Images

Faitelson, quien consideró que la central mexicana ha demostrado capacidad y temple en su corta carrera, tildó de machistas las expresiones de su compañero: “De alguna manera es una manifestación un tanto machista”, zanjó.

Y continuó con su cuestionamiento: “Perdóname, porque estás diciendo: ‘Ella está ahí porque es mujer’. Eso no es verdad. Ella está ahí porque se lo ganó en la cancha y trabaja muy bien”.

Estadísticas juegan en contra de Katia Itzel García

Marc Crosas apoyó la postura de Faitelson y destacó que Katia Itzel García es la sexta mejor árbitra según un reciente ranking de la FIFA, por lo que debería tener cabida en el certamen.

“Me encanta la apertura y no soy machista en absoluto, nunca lo he sido. Pero sí creo que en este momento en México, si estamos hablando de calidad y capacidad, Katia Itzel se queda corta”, respondió Cansino.

La polémica se extendió a X. (Captura de pantalla / X)

Debate se extiende en redes sociales

El debate en Línea de Cuatro se extendió a X —antes Twitter—, donde el exfutbolista Damián “El Ruso” Zamogilny, analista recurrente en el programa, arremetió contra David Faitelson.

“Me parece un golpe muy bajo de David Faitelson tildar la opinión de Marco Cancino como machista. Es la salida fácil en una discusión de este tipo. Están hablando del rendimiento de una árbitro, nunca se mencionó algo que no fuera su desempeño”, escribió.

Faitelson reviró en la misma red social, donde sostuvo que sí existieron comentarios sexistas contra la central: “Me parece que no escuchaste bien el programa. Marco dijo que ella podría ir al Mundial solo por cuestión de una equidad de género y no por su valor como árbitra. El machismo existe y sigue prevaleciendo en muchas áreas, incluyendo las mesas de discusión sobre deportes en TV”.

Katia Itzel García, entre el reconocimiento y la violencia de género

El desempeño de la árbitra mexicana Katia Itzel García ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de aficionados y, en ocasiones, de la prensa deportiva, especialmente tras partidos polémicos tanto en la Liga MX varonil como en torneos internacionales como la Leagues Cup.

Tras el partido entre Monterrey y FC Cincinnati, donde el equipo mexicano fue eliminado, García recibió fuertes críticas y amenazas de muerte en redes sociales por un gol validado que fue percibido como fuera de lugar. Estos hechos fueron condenados por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la FIFA.

En abril de 2025, tuvo un cruce público con el exárbitro Felipe Ramos Rizo, quien cuestionó la labor de la central en un duelo de la Liga MX entre Chivas y Puebla y posteriormente exhibió que García participaba en eventos amateur.

Hasta el momento, Katia Itzel García no ha hecho declaraciones públicas en torno al debate que generó su inminente participación en el Mundial de 2026.