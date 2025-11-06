Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra del mundo por la IFFHS

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra mundial por la IFFHS (EFE/Francisco Guasco)

El trabajo de Katia Itzel García en el arbitraje mexicano le valió para ser reconocida a nivel internacional. La silbante de la Liga MX y Liga MX Femenil fue incluida entre las 20 nominadas al Premio a Mejor Árbitra de Futbol que otorga la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS).

Este 5 de noviembre se dio a conocer la lista de nominadas al premio, según informó la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por medio de un comunicado oficial. La lista reconoce a silbantes de distintos países y destaca la presencia de la mexicana, quien ha tenido participación en torneos de la FIFA como en la reciente Copa Mundial Sub-20.

“La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) anunció a las 20 silbantes nominadas para recibir el Premio a Mejor Árbitra de Futbol, entre las que se encuentra la mexicana Katia Itzel García”, se lee en el comunicado.

Katia Itzel García Mendoza es originaria de la Ciudad de México, nació el 1 de enero de 1992 ( Alex Gallardo-Imagn Images via REUTERS)

Estos son los logros de Katia Itzel García en el arbitraje mexicano

La árbitra cuenta con el gafete FIFA desde 2019, lo que le ha permitido participar en torneos internacionales. Entre sus logros recientes se encuentra el Premio Nacional del Deporte 2024, así como su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, ha sido designada para arbitrar en la Liga MX Varonil y Femenil, incluidas finales de la Liga MX Femenil, mundiales juveniles en ambas ramas, torneos de Concacaf y la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023.

En 2024, la IFFHS ubicó a Katia Itzel García Mendoza en el sexto lugar del ranking mundial de árbitras, según el comunicado. El jurado encargado de la selección está compuesto por integrantes del instituto provenientes de 120 países. Los resultados de la votación para el premio de 2025 se darán a conocer después del 10 de diciembre de 2025.

Charlyn Corral y Katia Itzel García fueron las representantes de la Liga MX reconocidas en el Premio Nacional de Deporte 2024 (cortesía FMF)

¿Quién es Katia Itzel García?

Katia Itzel García Mendoza es originaria de la Ciudad de México, nació el 1 de enero de 1992. En su formación académica cuenta con la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública; sin embargo, no ejerció su carrera de manera inmediata, pues mostró interés y aptitudes para el arbitraje, en 2015 inició como amateur.

Pero, en 2016 debutó en el futbol profesional de México, la primera liga en la que silbó fue en el circuito de la Liga TDP, siguió su carrera como árbitro y recibió la preparación que da la FMF. Posteriormente continuó en la Liga Premier, silbó torneos de Fuerzas Básicas de la Liga MX sub-13, sub-17 y por último sub-20.

Fue en 2019 cuando obtuvo el Gafete FIFA como árbitra central. Tuvo un debut histórico como árbitra de la Liga MX varonil, el 9 de marzo de 2024 en el partido entre Pachuca y Querétaro de la Jornada 11 del Clausura 2024. En junio de 2025 se convirtió en la primer mujer silbante en participar en la Copa Oro Concacaf.