Congreso del Edomex aprobaría reformas contra la extorsión y búsqueda de personas desaparecidas

Congreso del Edomex aprobaría reformas contra la extorsión (Archivo)

En su quinto periodo extraordinario de sesiones, programado para este 15 de enero, la LXII Legislatura del Estado de México votará diversos dictámenes en materia de seguridad pública, entre los que destacan iniciativas enfocadas en combatir la extorsión, fortalecer las facultades de investigación policial y mejorar la coordinación interinstitucional.

El acuerdo fue aprobado por la Diputación Permanente, presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (Morena), y contempla la discusión y resolución de reformas consideradas estratégicas para atender uno de los delitos de mayor impacto social en la entidad: la extorsión, particularmente el denominado “cobro de piso”.

Entre los dictámenes que serán sometidos a votación destaca una iniciativa presentada por los diputados Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, coordinador e integrante de la bancada del PRI, respectivamente, la cual plantea un enfoque prioritario y diferenciado para perseguir el delito de extorsión de oficio, sin necesidad de que la víctima presente denuncia formal.

Esta propuesta se complementa con una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México, con el objetivo de regular de manera integral la prevención, persecución y sanción de este ilícito.

Principales ejes del paquete legislativo

Congreso Edomex aprobaría que se investigue las extorsiones sin necesidad de denuncias (Congreso Edomex)

Las iniciativas que serán analizadas por el pleno legislativo contemplan una transformación del modelo de seguridad pública en la entidad, con énfasis en la coordinación y la capacidad operativa de las instituciones:

Combate frontal a la extorsión , incluyendo el cobro de piso , mediante su persecución de oficio.

Creación de un marco legal integral para prevenir, investigar y sancionar delitos de extorsión y conductas vinculadas.

Ampliación de las facultades de investigación de la Secretaría de Seguridad y de las policías estatales y municipales, además del Ministerio Público.

Reconocimiento formal de las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y articulación operativa.

Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad.

Actualización de los mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública.

Impulso a la profesionalización policial y a la participación comunitaria en la prevención del delito.

De acuerdo con el dictamen leído por la diputada Zaira Cedillo Silva (Morena), las reformas buscan consolidar una política de seguridad pública alineada con los principios constitucionales, promoviendo un modelo centrado en la persona, respetuoso de los derechos humanos y eficaz para preservar la paz social.

Búsqueda de personas desaparecidas, otro eje prioritario

Se buscaría fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en Edomex (Said CT/FB)

Además del tema de seguridad y extorsión, el Congreso mexiquense analizará un dictamen orientado a fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas en el Estado de México.

La propuesta contempla:

Mayores capacidades de investigación para las autoridades competentes.

Acciones inmediatas de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Participación de los sectores público y privado en los procesos de búsqueda.

Mejor articulación institucional para el esclarecimiento de los hechos.

Con este paquete de reformas, la LXII Legislatura busca atender problemáticas que afectan directamente la seguridad, la economía y la tranquilidad de las familias mexiquenses, en un contexto donde la extorsión y la desaparición de personas se han convertido en retos prioritarios para el estado.

La votación del 15 de enero será clave para definir el rumbo de la política de seguridad pública en el Estado de México y el alcance de las nuevas facultades que tendrán las autoridades para enfrentar estos delitos de alto impacto.