Recuperan más de medio millón de pesos en abarrotes robados tras cateo en Tecámac, Edomex

Mercancía recuperada tras el cateo. (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), recuperó más de medio millón de pesos en abarrotes robados y la camioneta en que se transportaban las mercancías al momento del hurto.

Según información oficial de la FGJEM, la acción se realizó mediante un cateo en un inmueble de la colonia Santa Cruz Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac, Edomex.

Robo en autopista y operativo de localización

El caso inició con una denuncia por el robo de una camioneta de la marca RAM, modelo 4000, con caja híbrida, ocurrido el 5 de enero en la autopista México-Pachuca.

Según las autoridades, la víctima transportaba cajas de los siguientes productos:

Aceite

Jabón en polvo

Pasta

Suavizantes

El reporte oficial narra que el hombre despojado circulaban sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia Héroes de Tecámac, cuando un auto blanco le cerró el paso y dos hombres armados lo amenazaron y privaron de la libertad, para después despojarlo del vehículo y la carga.

Los captores abandonaron a la víctima en el municipio de Tizayuca, Hidalgo y se llevaron la mercancía que está valuada en más de 545 mil pesos.

Recuperación de bienes y aseguramiento del inmueble

Tras los hechos y una vez presentada la denuncia, autoridades realizaron tareas de inteligencia que permitieron ubicar el sitio donde se encontraba la camioneta robada.

Elementos de la FGJEM y la SSEM desplegaron un operativo en la colonia Santa Cruz Ojo de Agua, municipio de Tecámac, donde recuperaron la unidad y la mercancía perteneciente a la empresa de jabón.

La operación fue conjunta entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Edomex. (FGJEM)

Además, hallaron una motocicleta con el número de serie alterado, por lo que el inmueble quedó asegurado mientras continúan las investigaciones.

Según fuentes oficiales, este operativo fue realizado mediante una orden de cateo.

Las autoridades no informaron sobre la detención de personas en relación con este operativo, únicamente la recuperación de la camioneta y la mercancía robadas.

Tras el análisis de las imágenes proporcionadas por la fiscalía y el reconocimiento de las marcas que se ven en la caja de la camioneta y los empaques de los productos, podría ser que esta mercancía pertenezca a “La Corona”, empresa mexicana reconocida por fabricar los jabones Blanca Nieves, Roma y Foca, entre otros productos.

Otras acciones relevantes informadas por la Fiscalía del Edomex

En otros hechos, la FGJEM obtuvo la vinculación a proceso de Lourdes “N”, mujer señalada como la presunta asesina de su propia hija de 10 meses de edad, en el municipio de Nicolás Romero.

Las investigaciones señalan que el 28 de diciembre de 2025, Lourdes “N” se encontraba en un domicilio de la calle Felipe Carrillo Puerto, colonia San Juan Tlihuaca, junto a su hija.

En ese lugar, la mujer agredió físicamente a la menor, lo que ocasionó su muerte debido a la gravedad de las lesiones.

Un juez determinó su vinculación a proceso y otorgó tres meses para el cierre de la investigación complementaria, los cuales pasará tras las rejas.