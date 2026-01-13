México

Aseguran que Cibad Hernández estaría distanciando a Alicia Villarreal de su familia

Se dio a conocer que la hermana de “La Güerita Consentida” dejó de ser su manager tras su romance con el creador de contenido

Tras las fiestas decembrinas, se asegura que la cantante de "Te aprovechas" no solo está alejada de su hija Melenie Carmona, también de su hermana Coral. (IG/@cibadoficial11)

Alicia Villarreal volvió a acaparar la atención de los medios luego de que se diera a conocer que su hermana Coral dejó de ser su manager tras anunciar su romance con Cibad Hernández.

Las versiones sobre el supuesto distanciamiento entre “La Güerita Consentida” y su familia comenzaron a circular a través de la cuenta “Chamonic” de Instagram, donde también se habló sobre las fiestas decembrinas.

Alicia Villarreal y su hermana Coral están distanciadas”, se lee en la imagen publicada.

La salida de Coral Villarreal como manager de Alicia Villarreal genera especulaciones sobre una ruptura familiar tras el romance de la cantante con Cibad Hernández. (Captura de pantalla)

¿La relación entre Alicia Villarreal y su hermana está fracturada?

Además de “Chamonic”, Luis Magaña habló sobre la supuesta separación entre la intérprete de regional y su familia, esto luego de que Carol Villarreal afirmara que no tiene información sobre su hermana.

“Coral, la hermana de Alicia, fungía como su manager, publirrelacionista y se encargaba de este tipo de trámites cuando tú necesitabas información, y que Carol te conteste el teléfono o un WhatsApp y te ponga: ‘no tengo contacto con ella, no te puedo asegurar que está sucediendo’”, compartió en su canal de YouTube.

Posteriormente, el tema fue retomado por la cuenta de “Chamonic”, quien compartió que Cibad Hernández estaría buscando manejar la carrera de la cantante de “Te quedó grande la yegua”.

Fuentes como Chamonic y Luis Magaña exponen que Coral Villarreal dejó de encargarse de la carrera y relaciones públicas de Alicia Villarreal. Crédito: IG/lavillarrealmx

Cibad Hernández se habría “aprovechado” de Villarreal

De acuerdo con “Chamonic”, desde que Cibad Hernández llegó a la vida de Alicia Villarreal todo se ha vuelto un “caos”, pues se aprovechó de la vulnerabilidad de la cantante tras su separación de Cruz Martínez.

“Ha tomado su espacio por el novio de Alicia que en todo quiere meterse. Resulta que desde que llegó este señor Cibad a la vida de Alicia, todo es un caos. Él se aprovechó de la vulnerabilidad y mal momento que estaba viviendo, pues el señor llegó con maleta e hijos (que van por temporadas)”, explicó en la publicación.

Asimismo, señaló que esta es la razón por la que Melenie Carmona, su hija, también tomó la decisión de distanciarse, incluso se dice que no pasaron las fiestas decembrinas juntas, como lo había planeado Villarreal.

“Me cuentan que supuestamente la hermana del Cibad y la sobrina son asistentes de Alicia, pues las han visto en los eventos, no solo ellas también el cuñado. Ahora el Cibad se hace llamar manager de Alicia, ya el tipo anda vendiendo shows", agregó.

Cibad Hernández toma un papel protagónico en la vida personal y profesional de Alicia Villarreal, según información compartida en varias plataformas digitales.(Instagram)

Melenie Carmona junto a Arturo Carmona y Cibad Hernández

Cabe recordar que el periodista Jorge Carbajal reveló que Melenie Carmona, su hija, celebró las fiestas de fin de año con Arturo Carmona y Cruz Martínez pese a que se llegó a mencionar que estaría junto a su mamá.

"Resulta que Cruz Martínez y sus hijos estuvieron juntos en Navidad. Arturo Carmona y Melenie juntos, pero lo que no sabes es que los dos papás se reunieron en la casa de Arturo Carmona, entonces pasaron la Navidad Arturo, Cruz, los dos muchachitos y hasta el novio de Melenie”, contó en su programa de YouTube En Shock.

¿Te puedes mover luego de

Valor del dólar continúa en

Caso Hernán Bermúdez Requena: Tribunal

Juez de la CDMX niega

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales
Gabinete de Seguridad aseguró armas,

¿Reggeatón mexa sinfónico? Así será

Buffalo Bills vs Denver Broncos:

