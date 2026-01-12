Susana Zabaleta desestima demanda interpuesta por influencers contra Ricardo Pérez y La Cotorrisa: “Les pagaron”

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez iniciaron un noviazgo tras conocerse en el programa 'La Divina Comida'. (lazabaleta69, ricardomedijo)

Susana Zabaleta se reconcilió con la prensa para conceder una controversial entrevista que selló una relación de dependencia entre la cantante y los reporteros de espectáculos.

La cantante se pronunció sobre el proceso legal que enfrenta su pareja, Ricardo Pérez, junto a José Luis Slobotzky, conductores del pódcast La Cotorrisa, por presunto acoso. Zabaleta sostuvo que la denuncia interpuesta en su contra responde a intereses económicos y no a un agravio genuino, postura que volvió a colocar el caso en el centro de la conversación pública.

Zabaleta: “La verdad siempre flota”

Durante un encuentro con medios, Zabaleta cuestionó el origen del procedimiento iniciado por Jessica Bustos y Xuxo Dom, quienes mantienen una carpeta de investigación por presunto acoso digital. La intérprete aseguró que la demanda no surgió de manera espontánea y apuntó a una motivación externa.

“La verdad está más que hecho que todo esto porque les pagaron a ellos para que metieran la demanda, es tan claro que hasta da vergüenza”, declaró.

En el mismo mensaje, agradeció el respaldo del público y destacó el papel de la defensa legal: “Está a nuestro favor la justicia, gracias también a esos abogados increíbles… la verdad siempre flota”.

Jesica Bustos anunció en redes sociales que denunció por presunto acoso a dos creadores de contenido, tras un conflicto con Ricardo Pérez y Slobotzky Crédito: @yoshi.lz, Instagram

El origen del conflicto con ‘La Cotorrisa’

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando Jessica Bustos y Xuxo Dom informaron que habían emprendido acciones legales contra Pérez y Slobotzky por comentarios realizados sobre el físico de Bustos durante una emisión del pódcast. Tras la polémica, los conductores ofrecieron disculpas públicas.

Sin embargo, semanas después, la defensa de los influencers denunció una campaña de desprestigio en su contra, presuntamente detonada tras posicionamientos públicos relacionados con la llamada “prensa digna”. El conflicto escaló en redes sociales y pasó al terreno judicial.

Señalamientos y versiones encontradas

Jessica Bustos afirmó posteriormente que no fue notificada de una audiencia que, según su versión, habría favorecido a La Cotorrisa. En paralelo, Xuxo Dom difundió un video en el que expresó sentirse víctima de burlas y extorsión.

“Yo no quiero su mugre dinero… las amenazas siguen, la extorsión sigue. Sí, estoy muy desesperado”, dijo entre lágrimas, aludiendo al impacto del caso en su carrera.

Estas declaraciones fueron rechazadas por la defensa de Pérez y Slobotzky, que negó cualquier acto indebido y sostuvo que no existen elementos que acrediten acoso o abuso.

Jesica Bustos denunció presunto tráfico de influencias en su caso. (Captura de pantalla / X)

Estado actual del proceso legal

El 6 de enero se llevó a cabo una audiencia clave dentro de la carpeta de investigación. Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky no acudieron de manera presencial, pero estuvieron representados por sus abogados. De acuerdo con su equipo legal, la diligencia tuvo como fin ratificar medidas de protección previamente otorgadas a Jessica Bustos.

Los abogados de los conductores afirmaron que, tras evaluaciones realizadas, no se encontraron indicios de que Bustos haya sido víctima de acoso digital, por lo que el caso continúa en análisis por parte de las autoridades correspondientes.

La relación de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se mantiene permanentemente en el ojo público. Credito: IG- ricardomedijo

Un proceso abierto

Hasta ahora, el procedimiento sigue en curso y sin una resolución definitiva. Mientras Bustos y Xuxo Dom insisten en presuntas irregularidades, Susana Zabaleta cerró filas con su pareja y aseguró que confían en el desarrollo legal del caso. La controversia, que comenzó en un espacio de entretenimiento, hoy se dirime en tribunales y continúa bajo escrutinio público.