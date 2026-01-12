Sheinbaum aseguró que se mantiene el T-MEC a pesar de que “siempre hay sus momentos de tensión” con Trump

La mandataria aseguró que hay sus momentos de tensión. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Tras la llamada que sostuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la mandataria aseguró que el T-MEC sigue a pesar de que existen múltiples momentos de tensión en algunas ocasiones.

Agregó que este acuerdo no sólo favorece a México, sino a los tres países involucrados, es decir a Canadá, Estados Unidos y México. Además, aseguró que se buscará mejorar en diversos temas entre los que figura el ámbito comercial.

Con esto, destacó que se busca mantener el diálogo para resolver la situación actual tanto de drogas como de importaciones, migración y defensa de la soberanía mexicana.

Claudia Sheinbaum afirma que la oposición mexicana quiere intervención de EEUU. Crédito: EFE/ Mario Guzmán

Sheinbaum sobre relación con EEUU y el T-MEC

" El pueblo de México tiene que saber primero que su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial. Jamás,“ sentenció, añadiendo que se busca coordinación y reiteró que es ”sin subordinación, como iguales".

Por último, aseguró que “esto es permanente” y explicó que “tras un año de relación con el presidente Trump, han habido sus momentos, entonces no es un asunto de hoy y ya, sino es permanente la comunicación, coordinación, la defensa del pueblo aquí y allá. Todo es permanente”.

Añadió que si es necesario llamar a una movilización, se hará pero aclaró que se busca la comunicación primero. “Siempre buscamos un diálogo que nos permita avanzar y yo tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena”.

La relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá se ha mantenido durante 40 años, según Sheinbaum. (Gobierno de México)

Además, aseguró que esto ocurrirá debido a que “hay mucha integración económica entre las dos economías y la verdad es que es algo que se ha dado por 40 años. Es muy difícil que eso se rompa”.

A pesar de que se buscan otros mercados y se generan relaciones con todos los países del mundo, existen planes de desarrollo y “se presentarán la próxima semana los de fortalecimiento de inversión pública, mixta y privada en el país”.

Agregó que en ese marco se tiene que atender bien lo del tratado porque es bueno para los tres países, destacando que “siempre hay sus momentos de tensión pero hay que buscar el diálogo en esos momentos de tensión, son el mejor momento para el diálogo”.

Respecto a los aranceles de acero y aluminio, la mandataria señaló que no se pudo hablar al respecto debido a que fue una llamada muy breve pero acordaron hablar de ello en una próxima reunión a distancia, a la cual no fijaron fecha ni hora.