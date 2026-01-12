México

Sheinbaum aseguró que se mantiene el T-MEC a pesar de que “siempre hay sus momentos de tensión” con Trump

Luego de amenazas de su homólogo estadounidense, la mandataria entabló una conversación y aseguró que se mantuvo la comunicación de manera educada y respetuosa

Guardar
La mandataria aseguró que hay
La mandataria aseguró que hay sus momentos de tensión. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Tras la llamada que sostuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la mandataria aseguró que el T-MEC sigue a pesar de que existen múltiples momentos de tensión en algunas ocasiones.

Agregó que este acuerdo no sólo favorece a México, sino a los tres países involucrados, es decir a Canadá, Estados Unidos y México. Además, aseguró que se buscará mejorar en diversos temas entre los que figura el ámbito comercial.

Con esto, destacó que se busca mantener el diálogo para resolver la situación actual tanto de drogas como de importaciones, migración y defensa de la soberanía mexicana.

Claudia Sheinbaum afirma que la
Claudia Sheinbaum afirma que la oposición mexicana quiere intervención de EEUU. Crédito: EFE/ Mario Guzmán

Sheinbaum sobre relación con EEUU y el T-MEC

" El pueblo de México tiene que saber primero que su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial. Jamás,“ sentenció, añadiendo que se busca coordinación y reiteró que es ”sin subordinación, como iguales".

Por último, aseguró que “esto es permanente” y explicó que “tras un año de relación con el presidente Trump, han habido sus momentos, entonces no es un asunto de hoy y ya, sino es permanente la comunicación, coordinación, la defensa del pueblo aquí y allá. Todo es permanente”.

Añadió que si es necesario llamar a una movilización, se hará pero aclaró que se busca la comunicación primero. “Siempre buscamos un diálogo que nos permita avanzar y yo tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena”.

La relación económica entre México,
La relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá se ha mantenido durante 40 años, según Sheinbaum. (Gobierno de México)

Además, aseguró que esto ocurrirá debido a que “hay mucha integración económica entre las dos economías y la verdad es que es algo que se ha dado por 40 años. Es muy difícil que eso se rompa”.

A pesar de que se buscan otros mercados y se generan relaciones con todos los países del mundo, existen planes de desarrollo y “se presentarán la próxima semana los de fortalecimiento de inversión pública, mixta y privada en el país”.

Agregó que en ese marco se tiene que atender bien lo del tratado porque es bueno para los tres países, destacando que “siempre hay sus momentos de tensión pero hay que buscar el diálogo en esos momentos de tensión, son el mejor momento para el diálogo”.

Respecto a los aranceles de acero y aluminio, la mandataria señaló que no se pudo hablar al respecto debido a que fue una llamada muy breve pero acordaron hablar de ello en una próxima reunión a distancia, a la cual no fijaron fecha ni hora.

Temas Relacionados

SheinbuamTrumpT-MECmexico-noticias

Más Noticias

Fabiola Guajardo en los Globos de Oro 2026: la mexicana no necesitó estar nominada para brillar

La actriz asistió a la 83ª edición de los premios, celebrada en The Beverly Hilton de Beverly Hills, y demostró que el impacto en la alfombra roja no siempre depende de una estatuilla

Fabiola Guajardo en los Globos

Arath de la Torre ‘explota’ contra la producción de ‘Hoy’ tras quitarle su ‘oficina’: “¿Quién hizo eso?”

El conductor de Televisa se encontró con una sorpresa tras su regreso de las vacaciones decembrinas

Arath de la Torre ‘explota’

A la oposición “le gustaría la intervención de EEUU” en México, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que la narrativa de ‘narcopresidente’ y ‘narcocandidata’ es parte de una estrategia de sus adversarios políticos

A la oposición “le gustaría

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Centenario de oro y onza de plata: cuál es su precio este lunes

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el costo de las piezas de estos metales preciosos

Centenario de oro y onza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Corrido que expone “sistema podrido”

Corrido que expone “sistema podrido” de la 4T resuena en medio de tensión diplomática con EEUU por el narco

Suspenden clases en San Ignacio, Sinaloa, tras enfrentamientos del Cártel del Pacífico

Golpe al Cártel de Sinaloa y al CJNG: Marina desmanteló narcolaboratorios de metanfetamina en Durango, Sinaloa y Michoacán

El alcance internacional del Cártel de Sinaloa: así han sido detectadas sus operaciones desde China hasta Ecuador

Desaparecen dos mujeres tras asistir al funeral del periodista Carlos Castro en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Guajardo en los Globos

Fabiola Guajardo en los Globos de Oro 2026: la mexicana no necesitó estar nominada para brillar

Arath de la Torre ‘explota’ contra la producción de ‘Hoy’ tras quitarle su ‘oficina’: “¿Quién hizo eso?”

Galilea Montijo asegura que se mantendrá al margen ante caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: “Hay cosas que duelen”

Río Roma cumple 15 años de historia musical, una marca al pop romántico mexicano

Ilse y Mimí confiesan por qué Ivonne dejó Flans y cortó lazos con ellas durante 5 años

DEPORTES

Cruz Azul vs Atlas: a

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

América vs San Luis: a qué hora y dónde ver el partido de las Águilas en la jornada doble

Toluca vs Mazatlán: resultado del 20 de enero, goles, resumen y próxima fecha

Juárez vs Cruz Azul: resultado del 19 de enero, goles, resumen y próxima fecha