Quién era Chakin Valadez, influencer asesinado en Ensenada, Baja California

Chakin Valadez fue asesinado dentro de su camión de reparto en el fraccionamiento San Borja, Ensenada, tras recibir varios disparos. (Facebook: Chakin Valadez)

El asesinato de Isaac Efraín “Chakin” Valadez, transportista y creador de contenido digital, sacudió a la comunidad de Ensenada, Baja California, y sus miles de seguidores en redes sociales.

De acuerdo con la información, Chakin Valadez fue asesinado la mañana del sábado 10 de enero de 2026, poco antes de las 7:00 horas, mientras se encontraba dentro de su camión de reparto, una unidad Isuzu blanca, que estaba estacionada en el área de una tienda de conveniencia sobre la calle Emilio Abreu, en el fraccionamiento San Borja.

Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias. Al llegar, paramédicos de la Cruz Roja encontraron a Valadez en el asiento del conductor, ya sin signos vitales. El camión presentaba al menos siete impactos de bala, principalmente en el parabrisas y el lado del conductor. La zona fue acordonada por agentes municipales y estatales para el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Así quedó su camión tras el ataque. (X/@JJDiazMachuca)

La Fiscalía General del Estado de Baja California inició la investigación del homicidio. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni se ha establecido un móvil oficial.

¿Qué se sabe de Chakin Valadez?

Chakin Valadez era conocido por documentar sus recorridos entre Santa Rosalía y Ensenada, Baja California, en videos que compartía con más de 163,000 seguidores en Facebook y 1,325 seguidores en Instagram.

(Captura de pantalla)

En su perfil en Instagram, bajo el usuario @chakinvaladez, se describía como: “Soy una persona común, con aventuras diarias de la vida real, transparente y original”.

(Captura de pantalla)

Valadez utilizaba un camión Isuzu blanco tanto para repartir mercancía como para grabar sus trayectos y experiencias en carretera. Su contenido incluía reflexiones sobre la vida cotidiana, consejos de seguridad vial y anécdotas personales que lo conectaban con la comunidad de camioneros y transportistas.

Originario de Baja California Sur y residente del Ejido Villa de Jesús María en San Quintín, Valadez mantenía una ruta habitual por la carretera transpeninsular. Su rancho familiar, El Sitio, funcionaba como punto de descanso para operadores de transporte.

Horas antes de ser asesinado, Chakin Valadez compartió en sus redes sociales un mensaje que sus seguidores interpretaron como una despedida o presentimiento de su muerte.

“Este viaje parece ser el último quizá, pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año. Nada es real como la velocidad que se percibe al mirar o sentir a través de las ventanas del alma. Solo voy de paso y espero esta vez hacerlo mejor que ayer. Por siempre tres puntos”, escribió en uno de sus últimos post.

Parte de los últimos post que hizo Chakin Valadez. (Captura de pantalla)

Tras conocerse el homicidio, la publicación fue ampliamente compartida y comentada, generando especulaciones y reacciones de asombro entre quienes lo seguían cotidianamente.

Parte de los últimos post que hizo Chakin Valadez. (Captura de pantalla)

Reacciones tras su asesinato

El caso generó numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas lamentaron su muerte y compartieron mensajes de despedida, recordando frases características del creador de contenido.

“Y ahora quien nos va a mostrar videos, paisajes, sonrisas, saludos y todo lo que el amigo Chakin Valadez nos mostraba.”

“Le recordamos con respeto sus frases qué fueron varias: santo padre celestial, sambutete qué te quedo jabón y la de la delgada línea amarilla.”

“Díganme que no es cierto lo que circula en las noticias.”

“No don Chakin Valadez usted nooo, un ser tan lleno de luz y buena vibra, una persona que no le hacía mal a nadie y solo hacía lo mejor para él y los demás, trabajo duro para su proyecto, no puedo ni quiero creerlo. Mi más sentido pésame y fortaleza para su esposa, hijas, nietos y toda su familia. Dios lo tenga en su gloria. Y sambutete que te quedó jabón hasta el cielo.”

“Tuve la suerte de conocer y trabajar un tiempito con el Chaquin, era un ser honrado, chambeador y siempre con una gran sonrisa, que mundo perro. Lo siento tanto por tu familia. Descansa en lo más grande amigo, mis mejores deseos para tu familia y mis condolencias. Que dolor me da pensar en tu hijita. Que mundo injusto. Que dios bendiga a tu familia mi buen chaquin.”

“Qué triste noticia, aún no puedo creer la noticia. Justo en mi reciente viaje a Mexicali les iba contando a mis familiares sobre los videos que subía chakin y lo agradable que era como persona, la bonita familia que tenía.”

“En paz descansa amigo.”

“Triste noticia, Dios fortalezca a su familia y brinde descanso a su alma, gracias por mostrarnos a través de sus videos paisajes, historias y alegría, que descanse en paz.”

“Ya pensaba que era una mala broma de las redes sociales, pero desafortunadamente no fue así, te vamos a extrañar Chakin Valadez, que Dios te tenga en su santa gloria, y Dios bendiga a tu familia, que le dé la fortaleza para soportar este trago amargo, es triste saber que no estarás aquí, las carreteras de la baja te extrañarán.”