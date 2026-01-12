México

Operativo en Héroe de Nacozari en CDMX clausura “narcotiendita”

Cuatro sospechosos quedaron bajo investigación tras un decomiso que movilizó a la SSC

La policía de la CDMX aseguró una presunta narcotiendita que operaba las 24 horas en la colonia Héroe de Nacozari. (Cuartoscuro)

La policía de la Ciudad de México aseguró un inmueble en la colonia Héroe de Nacozari, en la alcaldía Venustiano Carranza, que presuntamente operaba como narcotiendita las 24 horas del día.

El operativo tuvo como resultado el decomiso de presunta droga, así como de radios de comunicación y la detención de cuatro personas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ingresaron al lugar señalado, donde hallaron varias porciones de una sustancia no especificada y al menos dos radios de comunicación.

Estos aparatos se utilizaban para alertar sobre la presencia policial y organizar el movimiento en el sitio. De acuerdo con información difundida por Grupo Multimedios, el punto funcionaba todo el día y toda la semana.

Cuatro personas detenidas y presunta droga incautada durante el operativo policial en Venustiano Carranza, Ciudad de México. (Cuartoscuro)

Cómo fue el operativo en CDMX

Las imágenes difundidas por la misma fuente, mostraron que las sustancias ilícitas se vendían en pequeños cuadrados de papel blanco, cada uno marcado con un distintivo amarillo.

Entre los detenidos, identificados como Joshua ‘N’, Moisés ‘N’, Óscar ‘N’ y Carlos ‘N’, se siguió el protocolo de presunción de inocencia y hasta que la evidencia los señale como responsables, las autoridades continuarán con las investigaciones.

En la legislación federal mexicana, estos hechos se catalogarían como delitos contra la salud, en caso de que se trate de sustancias ilícitas y de acuerdo con el Código Penal Federal, se contemplan penas que van desde los 10 hasta los 15 años de prisión.

Además, las multas oscilarán entre los 100 y los 500 días. Esta sanción se impone debido al riesgo que estas acciones representan para la salud pública. Hasta la tarde del 11 de enero, las autoridades capitalinas no ampliaron la información sobre el caso ni los resultados del operativo, dejando pendiente el seguimiento oficial sobre este tipo de puntos de venta.

Durante los operativos se realizaron 14 verificaciones, tres clausuras, cinco suspensiones y tres detenciones por violaciones administrativas en la capital. (Facebook Pablo Vázquez Camacho)

Operativos iniciados en 2026

Por otro lado, el pasado 11 de enero, la SSC informó que el programa “La Noche es de Todos” inició en 2026 y se llevaron a cabo operativos en bares y antros de la Ciudad de México, resultando en:

  • 14 verificaciones
  • tres clausuras
  • cinco suspensiones
  • tres detenciones por quebrantamiento de sellos

Las acciones, desarrolladas durante el jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de enero, abarcaron establecimientos de las alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Benito Juárez y Cuauhtémoc, según detalló la SSC.

De acuerdo con la información oficial, las inspecciones se enfocaron en locales de colonias como Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Presidentes Ejidales, Ex Hacienda Coapa, Pro Hogar, Aguilera, Santa María la Ribera, Lindavista, San Juan de Aragón, Pedregal de Santa Úrsula, La Malinche, Escuadrón 201, Sector Popular y Narvarte Poniente.

El objetivo fue supervisar el cumplimiento de permisos, medidas de seguridad y disposiciones administrativas, al tiempo que se buscó inhibir prácticas que pongan en riesgo el orden público.

La SSC resaltó que el programa “La Noche es de Todos” representa una política pública orientada a regular la vida nocturna y prevenir riesgos asociados con la operación de establecimientos mercantiles.

Entre las medidas implementadas, se incluyó la atención a reportes ciudadanos y la revisión de la venta de alcohol para desalentar la venta irregular y evitar afectaciones en la convivencia vecinal.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SEGOB), el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este trabajo conjunto refuerza el cumplimiento de la ley y la protección de la ciudadanía.

Durante los primeros operativos del año, se aplicaron tres clausuras y cinco suspensiones a establecimientos que incumplieron la normatividad, mientras que tres personas fueron detenidas por quebrantamiento de sellos.

La autoridad subrayó que estas acciones integran una estrategia para desalentar conductas que vulneren los derechos de los habitantes y promover la prevención y la proximidad social.

