Gobierno federal invierte 24.841 millones en carreteras de Michoacán

La inversión busca generar efectos positivos previstos en seguridad y conectividad regional de la población CRÉDITO: SICT

El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), invertirá 24.841 millones de pesos en la modernización de 256 kilómetros de carreteras federales en Michoacán.

Las obras se extenderán durante los próximos cuatro años y forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

La SICT indicó que continuarán los trabajos en la ruta Pátzcuaro-Uruapan, que abarca 50 kilómetros y contempla una inversión de 1.792 millones de pesos.

Está previsto que estas obras finalicen en febrero de 2026.

Tramo Uruapan-Nueva Italia

Asimismo, seguirán las labores en el tramo Uruapan-Nueva Italia, con una extensión de 60 kilómetros y un presupuesto de 7.049 millones de pesos. Se espera que los trabajos concluyan en diciembre del mismo año.

El titular de la Secretaría, Jesús Esteva Medina, anunció el inicio de la modernización de la autopista Lázaro Cárdenas-Nueva Italia, donde se intervendrán 146 kilómetros con una inversión de 16.000 millones de pesos. La ejecución de este proyecto, que será desarrollada en tres etapas, se extenderá a lo largo de cuatro años.

Qué municipios se beneficiarán por obras en Michoacán

Una vez completadas las obras, el beneficio alcanzará directamente a los habitantes de:

Morelia

Pátzcuaro

Uruapan

Nueva Italia

Arteaga

Lázaro Cárdenas

El Gobierno de México, a través de la SICT, también anunció labores de conservación en 59 tramos de carreteras federales y estatales, sumando 2.748 kilómetros con una inversión de 8.186 millones de pesos para el periodo 2026-2027.

Estas acciones incorporan el programa Senderos Seguros y beneficiarán a 44 municipios del estado.

Obras en caminos artesanales de Michoacán

En paralelo, se llevarán a cabo intervenciones en 95 caminos artesanales, con un total de 369,5 kilómetros distribuidos en 39 municipios y un presupuesto de 2.297,6 millones de pesos.

Los municipios considerados en esta fase incluyen:

Álvaro Obregón

Aquila

Charapan

Chavinda

Los Reyes

Peribán

Puruándiro

Queréndaro

Lázaro Cárdenas

Salvador Escalante

Tangancícuaro

Tzitzio

Uruapan

Venustiano Carranza

Zacapu

Zitácuaro

La intervención simultánea en carreteras federales, estatales y caminos rurales busca elevar la seguridad y mejorar la conectividad en el territorio, en especial para las comunidades estratégicas de Michoacán.

Con la ejecución integral de estas acciones, el programa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes responde a las demandas prioritarias de la población michoacana, impulsando el desarrollo y el bienestar social bajo el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Qué es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia articula acciones de seguridad y obras públicas para mejorar la conectividad y recuperar espacios productivos en la región (SICT)

La estrategia surge de la colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades destacaron que los patrullajes y operativos continuarán de manera coordinada en municipios estratégicos.

El enfoque principal es la contención de grupos criminales como en la recuperación de espacios productivos bajo presión delincuencial.