Entre la negligencia y la falta de regulación: menores mexicanos expuestos a productos sexuales en marketplaces

Infancias y adolescentes podrían verse expuestos a contenido para adultos en los marketplaces. (Composición Infobae: J.M. García/EFE / Mouv'Enfants)

Entre la falta de ética comercial, el escaso control sobre los proveedores, la mala indexación de productos sexuales para adultos y algoritmos incapaces de diferenciar entre muñecas infantiles y artículos sugerentes para mayores de 18 años, así como la ausencia de regulación efectiva, se configuran varias de las problemáticas a las que se enfrentan los consumidores mexicanos en plataformas como SHEIN, Temu, AliExpress o Alibaba.

El problema se agrava cuando estos sitios web permiten que niñas, niños y adolescentes se topen con artículos pertenecientes a categorías para adultos o “juguetes sexuales”. En México no existe una supervisión sistemática de las autoridades competentes, aun cuando en meses recientes estas plataformas han sido señaladas en Europa por vender productos sexuales con “apariencia infantil”, casos que solo fueron atendidos tras ser denunciados públicamente.

¿Problemas de indexación, falta de responsabilidad de las plataformas o ambas?

Un monitoreo realizado por Infobae México en diversas plataformas internacionales disponibles en el país identificó un patrón constante que expone a menores de edad a productos dirigidos a adultos. En particular, se detectó que algunos artículos para personas mayores de 18 años aparecen colocados dentro de los mismos apartados dedicados al público infantil, especialmente en las secciones de “juguetes para niñas”.

Productos eróticos sobresalen en apartados para menores de edad, sobre todo en juguetes para niñas. (Captura de pantalla)

Una de las causas más frecuentes es el uso del término “doll”, que no siempre se refiere a una muñeca para infancias. La coincidencia en esta palabra clave provoca asociaciones erróneas en los algoritmos, lo que termina agrupando muñecas o juguetes para la niñez junto con productos sexuales o accesorios para prácticas eróticas.

La exposición ocurre sin restricciones de visualización o navegación, por lo que cualquier menor que acceda, incluso bajo supervisión, puede encontrarse con artículos que normalizan la sexualización de elementos asociados a la infancia.

Los vacíos en los controles de calidad permiten que las plataformas alojen objetos con estética infantil dentro de categorías de la industria sexual, lo cual contribuye a banalizar una problemática particularmente grave en un país que ocupa el segundo lugar a nivel mundial en explotación sexual infantil.

Diversas organizaciones y especialistas en derechos de la niñez han advertido que la convivencia visual y comercial de lo erótico con lo infantil diluye los límites que deberían proteger a menores en entornos digitales. Señalan que la presencia de productos sexuales en espacios destinados a la compra de juguetes o ropa infantil representa un riesgo directo, pues los filtros de edad y contenido son insuficientes o inexistentes.

Aunque las plataformas suelen contar con políticas contra la explotación o la sexualización inapropiada, al parecer, estas no han sido suficientes hasta la fecha.

¿Qué dicen las Políticas de Privacidad de estos marketplaces?

La mayoría rechaza el uso de sus servicios por parte de menores de edad, aunque mantienen apartados dedicados justamente a ese sector. Por ello, la supervisión de padres, autoridades y de las propias plataformas es indispensable. A continuación, fragmentos relevantes de sus términos y políticas:

SHEIN : Permite cuentas de menores de 16 años bajo supervisión adulta. En “Términos y Condiciones” (apartado 2.2) establece la prohibición de subir o publicar contenido “calumnioso, obsceno, indecente o pornográfico”, además de cualquier material que pudiera generar responsabilidad civil o penal.

AliExpress : Señala que la plataforma “no está dirigida a usuarios menores de 18 años ni a niños menores de 13”, y afirma no recopilar datos personales de menores ni tener motivos para creer que acceden a su sitio.

Temu: Indica que “no vende productos a niños” y que los artículos dirigidos a ellos están disponibles “para su compra por adultos”. También cuenta con un apartado para denunciar “Actividad Sospechosa”.

Aunque las tres plataformas permiten solicitar la baja de cuentas creadas por menores de 16 o 18 años, persiste la duda sobre cómo monitorean sus catálogos para evitar que productos sexuales se mezclen con artículos destinados a infancias y adolescentes.

La Profeco solo realiza monitoreos que no implican la protección hacia menores de edad en cuanto a la exposición de artículos para adultos en marketplaces en México. (Captura de pantalla)

Profeco monitorea estas plataformas, pero no el cruce entre productos sexuales e infancia

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó desde 2004 el “Monitoreo de Tiendas Virtuales”, donde se enfoca principalmente en los siguientes puntos:

La Política o aviso de privacidad

La seguridad en los datos personales

La seguridad de los datos financieros

El Domicilio físico y número telefónico fijo

La descripción detallada de bienes o servicios

Los costos totales e impuestos

La Información sobre formas de pago

Las condiciones de envío o entrega

Las condiciones de cancelación, devolución o cambio

Aunque el monitoreo podría parecer un tanto deficiente en materia de contenido sexual mezclado con apartados de niñas, niños o adolescentes, en el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor de México (LFPC), se estipula que debe haber una advertencia cuando el contenido no corresponda a un sector vulnerable:

“VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población”.

Exposición a productos sugerentes en un país con altos niveles de violencia sexual infantil

En los últimos años, en México se han implementado distintas campañas para combatir las distintas violencias sexuales en contra de infancias y adolescencias, sin embargo, es indispensable atender la exposición de contenidos sugerentes en plataformas de marketplaces, debido a que aún bajo supervisión de una persona adulta, este sector puede verse expuesto a artículos o mercancías que los vulneren o perviertan.

Datos de la REDIM indican que, en 2024, cerca del 80% de los casos de violencia sexual atendidos en México involucraron a adolescentes de entre 12 y 17 años. Las mujeres representaron el 92.8% de las víctimas menores de edad. Entre los menores atendidos, el grupo de 6 a 11 años concentró el 13.8% de los casos y el de 1 a 5 años, el 6.9%.

Un artículo de ABC News, que recoge denuncias de usuarios ante contenidos que vulneran a menores, revela que pese a las quejas, algunos productos solo cambiaron de nombre o características, fueron suspendidos temporalmente o jamás recibieron una respuesta por parte de los marketplaces.