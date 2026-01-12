El jugo de granada más efectivo para cuidar el corazón y mejorar la circulación sanguínea

Se trata de una bebida natural que favorece la elasticidad de las arterias. (Imagen ilustrativa Infobae).

El jugo de granada ha recibido atención como una alternativa natural para quienes buscan mejorar la salud cardiovascular. Diversos especialistas en nutrición y salud coinciden en que esta bebida, obtenida de la fruta de la Punica granatum, contiene una alta concentración de antioxidantes, polifenoles y vitaminas que ayudan a proteger el sistema circulatorio.

El consumo regular de esta bebida natural se asocia con una reducción en la acumulación de placas en las arterias, lo que contribuye a mantener una circulación sanguínea más eficiente. Los antioxidantes presentes en la granada, como las punicalaginas y el ácido elágico, ayudan a neutralizar los radicales libres y a evitar el daño oxidativo, uno de los factores que promueven el endurecimiento arterial.

Especialistas en cardiología advierten que la acumulación de placa en las arterias, fenómeno conocido como aterosclerosis, puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares graves. El jugo de granada ha mostrado propiedades que limitan este proceso, ya que favorece la reducción de lípidos en sangre y la disminución de la presión arterial en personas con factores de riesgo.

Las semillas de granada contienen compuestos antioxidantes beneficiosos para el corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la fruta es rica en vitamina C, vitamina K y potasio, nutrientes que apoyan el funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos. Investigaciones recientes destacan que el consumo de granada puede favorecer la elasticidad arterial, lo que se traduce en una mejor respuesta del sistema circulatorio ante cambios en la presión sanguínea.

Una bebida rica en antioxidantes

La capacidad del jugo para mejorar la circulación no solo se relaciona con su impacto en las arterias principales, sino también con su efecto en la microcirculación. Estudios han señalado que las personas que incorporan este jugo a su dieta presentan una mejor oxigenación de tejidos periféricos y una recuperación más rápida tras el ejercicio físico.

El sabor característico de la granada y su versatilidad en la cocina han convertido a esta fruta en una opción popular entre quienes buscan alternativas naturales para cuidar la salud. Expertos recomiendan optar por jugos naturales sin azúcares añadidos, ya que los concentrados industriales suelen contener aditivos que pueden disminuir los beneficios para la salud cardiovascular.

La granada ofrece un jugo cuyo consumo regular contribuye a mantener arterias saludables y una mejor circulación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los beneficios observados, los especialistas advierten que ningún alimento por sí solo reemplaza el tratamiento médico para las enfermedades cardiovasculares. El jugo de granada puede integrarse como un complemento, pero siempre bajo supervisión médica, especialmente en personas con antecedentes de enfermedades del corazón.

Receta para preparar jugo de granada natural

Seleccionar 2 a 3 granadas frescas y maduras.

Lavar bien la fruta y partirla por la mitad.

Extraer las semillas con una cuchara, evitando la parte blanca.

Colocar las semillas en una licuadora o procesador de alimentos.

Triturar hasta obtener un líquido homogéneo.

Filtrar el jugo utilizando un colador fino para separar la pulpa.

Servir el jugo inmediatamente para aprovechar sus nutrientes.