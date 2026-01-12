México

El jugo de granada más efectivo para cuidar el corazón y mejorar la circulación sanguínea

Se trata de una bebida natural que favorece la elasticidad de las arterias

Guardar
Se trata de una bebida
Se trata de una bebida natural que favorece la elasticidad de las arterias. (Imagen ilustrativa Infobae).

El jugo de granada ha recibido atención como una alternativa natural para quienes buscan mejorar la salud cardiovascular. Diversos especialistas en nutrición y salud coinciden en que esta bebida, obtenida de la fruta de la Punica granatum, contiene una alta concentración de antioxidantes, polifenoles y vitaminas que ayudan a proteger el sistema circulatorio.

El consumo regular de esta bebida natural se asocia con una reducción en la acumulación de placas en las arterias, lo que contribuye a mantener una circulación sanguínea más eficiente. Los antioxidantes presentes en la granada, como las punicalaginas y el ácido elágico, ayudan a neutralizar los radicales libres y a evitar el daño oxidativo, uno de los factores que promueven el endurecimiento arterial.

Especialistas en cardiología advierten que la acumulación de placa en las arterias, fenómeno conocido como aterosclerosis, puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares graves. El jugo de granada ha mostrado propiedades que limitan este proceso, ya que favorece la reducción de lípidos en sangre y la disminución de la presión arterial en personas con factores de riesgo.

Las semillas de granada contienen
Las semillas de granada contienen compuestos antioxidantes beneficiosos para el corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la fruta es rica en vitamina C, vitamina K y potasio, nutrientes que apoyan el funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos. Investigaciones recientes destacan que el consumo de granada puede favorecer la elasticidad arterial, lo que se traduce en una mejor respuesta del sistema circulatorio ante cambios en la presión sanguínea.

Una bebida rica en antioxidantes

La capacidad del jugo para mejorar la circulación no solo se relaciona con su impacto en las arterias principales, sino también con su efecto en la microcirculación. Estudios han señalado que las personas que incorporan este jugo a su dieta presentan una mejor oxigenación de tejidos periféricos y una recuperación más rápida tras el ejercicio físico.

El sabor característico de la granada y su versatilidad en la cocina han convertido a esta fruta en una opción popular entre quienes buscan alternativas naturales para cuidar la salud. Expertos recomiendan optar por jugos naturales sin azúcares añadidos, ya que los concentrados industriales suelen contener aditivos que pueden disminuir los beneficios para la salud cardiovascular.

La granada ofrece un jugo
La granada ofrece un jugo cuyo consumo regular contribuye a mantener arterias saludables y una mejor circulación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los beneficios observados, los especialistas advierten que ningún alimento por sí solo reemplaza el tratamiento médico para las enfermedades cardiovasculares. El jugo de granada puede integrarse como un complemento, pero siempre bajo supervisión médica, especialmente en personas con antecedentes de enfermedades del corazón.

Receta para preparar jugo de granada natural

  • Seleccionar 2 a 3 granadas frescas y maduras.
  • Lavar bien la fruta y partirla por la mitad.
  • Extraer las semillas con una cuchara, evitando la parte blanca.
  • Colocar las semillas en una licuadora o procesador de alimentos.
  • Triturar hasta obtener un líquido homogéneo.
  • Filtrar el jugo utilizando un colador fino para separar la pulpa.
  • Servir el jugo inmediatamente para aprovechar sus nutrientes.

Temas Relacionados

granadacirculaciónsaludnutriciónmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Convocatoria UNAM 2026: fechas, registro en DGAE y requisitos para ingresar a licenciatura

La UNAM abrió el registro para el Concurso de Selección de licenciatura 2026; el trámite es digital y requiere seguir un cronograma estricto con fechas clave para registro, pago, exámenes y entrega de documentos

Convocatoria UNAM 2026: fechas, registro

Los últimos post del influencer Chakin Valadez antes de su asesinato: “Este viaje parece ser el último”

Isaac Efraín “Chakin” Valadez era un creador de contenido reconocido en Ensenada, con más de 163 mil seguidores en Facebook

Los últimos post del influencer

Reciclatrón 2026: Cómo y dónde reciclar residuos electrónicos en la Ciudad de México

El objetivo del programa es ofrecer a la ciudadanía una alternativa para evitar que los aparatos electrónicos y eléctricos en desuso terminen en la basura

Reciclatrón 2026: Cómo y dónde

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 12 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Quién era Chakin Valadez, influencer asesinado en Ensenada, Baja California

El influencer y transportista Chakin Valadez fue asesinado a balazos dentro de su camión la mañana del sábado

Quién era Chakin Valadez, influencer
MÁS NOTICIAS

NARCO

En llamada, Marco Rubio y

En llamada, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente abordan combate a “redes narcoterroristas”

Localizan tres fosas clandestinas con restos humanos en la colonia Miguel Alemán del Valle de Mexicali

Detienen a célula criminal en Zacatecas: entre ellos un policía municipal y jefe una estructura delictiva

Omar García Harfuch informó los resultados en materia de seguridad que el Plan Michoacán ha generado hasta el 8 de enero

Detienen a mexicana en la frontera con más de medio millón de dólares en cocaína

ENTRETENIMIENTO

Así se celebró Christian Nodal

Así se celebró Christian Nodal su cumpleaños 27 junto a Ángela Aguilar en Zacatecas

Tras presunta discusión en público, Humberto Zurita asegura que jamás le faltaría el respeto a Stephanie Salas

Esto costó el lujoso vestido de novia que lució Odalys Ramírez en su boda con Pato Borghetti

HUNTR/X y BTS inundan el ranking de artistas de K-pop más escuchados del momento en iTunes México

Así lucieron Diego Luna y Marina de Tavira a su paso por la alfombra roja de los Golden Globes 2026

DEPORTES

Tabla general de la Liga

Tabla general de la Liga MX: así quedó tras la Jornada 1 del Clausura 2026

Estadio Azteca avanza en su remodelación rumbo a la reapertura: así son las nuevas butacas para el Mundial 2026

Chucky Lozano a Pumas: qué dijo Antonio Sancho sobre el supuesto interés por el delantero para regresarlo a la Liga MX

¿Solo por el Mundial? Berterame asegura que quiere regresar a Argentina luego de jugar con la Selección Mexicana

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas