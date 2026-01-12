Con fiesta temática de flamenco, María José celebró 50 años rodeada de otros artistas

La cantante también conocida como "La Josa" cumple 50 años de vida. (Jovani Pérez/ Infobae)

María José, conocida cariñosamente como “La Josa”, celebra cinco décadas de vida en uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Nacida en la Ciudad de México, la cantante ha construido una carrera marcada por la disciplina, la potencia vocal y una conexión genuina con el público que la sigue desde hace años.

Su nombre ocupa un lugar destacado dentro del pop nacional gracias a interpretaciones que han trascendido generaciones. Cada presentación confirma su capacidad para sostener un espectáculo con entrega total, una cualidad que la ha convertido en una de las artistas más respetadas del país.

Lejos de mirar el pasado con nostalgia, María José atraviesa esta etapa con energía renovada. Su presencia constante en escenarios y proyectos musicales demuestra que la madurez artística puede ir de la mano con la vigencia y la pasión.

Una gira que confirma su fuerza en vivo

Una artista que son su música, talento y energía se ha consolidado dentro del gusto del público - (@lajosa, Instagram)

Durante el último año, la cantante ha vivido una de las etapas más activas y exitosas de su carrera. La gira “Ahora o Nunca” ha recorrido diversas ciudades y estados de la República Mexicana, consolidando su cercanía con públicos de distintas regiones.

Uno de los momentos más destacados ocurrió en octubre y noviembre de 2025, cuando ofreció cinco conciertos con localidades agotadas en el Auditorio Nacional. Las presentaciones se realizaron en menos de un mes y representaron un nuevo hito dentro de su historial en ese recinto emblemático.

Con estas funciones, María José alcanzó un total de 25 conciertos en el llamado “Coloso de Reforma”, una cifra que refleja constancia, convocatoria y una respuesta inquebrantable de sus seguidores.

Canciones que se cantan en una sola voz

A lo largo de su carrera ha posicionado grandes éxitos en el gusto del público - (Instagram/@lajosa)

El repertorio de María José forma parte de la memoria emocional del pop mexicano. Temas como “Prefiero ser su amante”, “Lo que tenías conmigo” y “No soy una señora” se han convertido en himnos que el público entona de principio a fin.

A estas canciones se suman otros éxitos como “Las que se ponen bien la falda”, “Adelante corazón”, “Él era perfecto”, “Mi rey, mi santo”, “Me equivoqué” y “Rosas en mi almohada”, piezas que reflejan distintas etapas y matices de su carrera.

En cada ciudad que visita, sus conciertos se transforman en encuentros colectivos donde miles de asistentes cantan al unísono. Esa comunión explica por qué, sin importar el lugar, los recintos suelen llenarse.

Una celebración íntima con sello personal

Festejo su cumpleaños con una temática flamenca en donde asistieron grandes personalidades del espectáculo - (Instagram/@lajosa)

El cumpleaños número 50 de la intérprete también se celebró fuera del escenario. María José organizó una fiesta con temática flamenca que reunió a personalidades del espectáculo, influencers y creadores de contenido, en un ambiente festivo y cercano.

Entre los invitados estuvieron Ashley Grace, del dueto Ha*Ash, y Kimberly “La Más Preciosa”, entre muchas otras figuras que se sumaron al festejo. La velada destacó por su estilo, la música y la complicidad entre los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando la cantante bailó con su madre, escena que reflejó el lado más humano de la celebración. Entre la estética flamenca y el afecto familiar, María José celebró sus 50 años fiel a su esencia: cercana, auténtica y profundamente conectada con la emoción.