Así lucieron Diego Luna y Marina de Tavira a su paso por la alfombra roja de los Golden Globes 2026

Diego Luna recibió su tercera nominación consecutiva en los Golden Globes por su papel en la serie Andor, marcando un hito en su carrera (REUTERS/Daniel Cole)

La presencia de Diego Luna y Marina de Tavira en la edición 83 de los Golden Globes 2026 representa uno de los momentos más significativos para el cine mexicano en la temporada de premios.

En medio de la ceremonia realizada este domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, Luna optó por un clásico traje café, mientras De Tavira eligió un vestido negro de un solo hombro.

Juntos, ambos actores desfilaron entre grandes figuras internacionales y reflejaron la consolidación del talento mexicano en Hollywood, una tendencia que se acentúa en una premiación donde otros compatriotas, como Guillermo del Toro, también compiten en categorías destacadas.

La relación profesional y personal que mantienen Diego Luna y Marina de Tavira ha llamado la atención por su discreción, pero también por su constante apoyo mutuo desde su primera aparición compartida en la alfombra roja de los Premios Platino 2021 en Madrid, donde Luna recibió el Premio Platino de Honor.

Diego Luna y Marina de Tavira protagonizan la presencia mexicana en los Golden Globes 2026, consolidando su influencia en Hollywood (REUTERS/Mike Blake)

Su presencia en eventos internacionales subraya el compromiso de ambos con la visibilidad del talento latino en la industria global y el momento de proyección que atraviesan figuras mexicanas en la antesala de los Premios Oscar.

En esta edición de los Golden Globes, Diego Luna compite en la categoría de Mejor actor en una serie de televisión-drama por su interpretación de Cassian Andor en la serie Andor.

En la terna figuran también Sterling K. Brown por Paradise, Gary Oldman por Slow Horses, Mark Ruffalo por Task, Adam Scott por Severance y Noah Wylie por The Pitt.

‘Andor’ sigue trayendo gloria a Diego Luna: nominado de nuevo a Mejor actor en los Golden Globes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este reconocimiento posiciona a Luna entre los grandes talentos de la actualidad, al marcar su tercera nominación consecutiva: ya había sido destacado previamente por la misma serie y por su trabajo en La Máquina.

Por su parte, Guillermo del Toro compite en la categoría de Mejor director por la cinta Frankenstein, enfrentándose a otros cineastas como Ryan Coogler por Sinners, Paul Thomas Anderson por One Battle After Another, Jafar Panahi por It Was Just An Accident, Joachim Trier por Sentimental Value y Chloe Zhao por Hamnet.

La presencia simultánea de estos nombres refuerza el peso de México en la industria cinematográfica internacional, tanto en el terreno actoral como en la dirección.

Guillermo del Toro, listo para enfrentarse a grandes nombres en la categoría de Mejor director con 'Frankenstein' (REUTERS/Mario Anzuoni)

El desfile de Luna y De Tavira por la alfombra roja no solo destacó por la elegancia de sus atuendos, sino también por el simbolismo de ver a una pareja mexicana en uno de los escenarios más importantes para el cine y la televisión mundial.

La actriz, reconocida por su nominación al Oscar por Roma, acompañó a Luna en un momento crucial de su carrera, reforzando la imagen de unidad y respaldo mutuo.