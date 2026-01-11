Un muerto en festival de música electrónica en Tulum

Ataque armado deja un muerto durante festival en Tulum - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acto se manifestó en uno de los puntos con mayor proyección turística del país, luego de que una persona perdiera la vida tras un ataque armado ocurrido durante un festival de música electrónica en el municipio de Tulum, Quintana Roo. El hecho generó preocupación entre asistentes y habitantes de la zona.

El evento, que se realiza de manera periódica al inicio del año y convoca tanto a visitantes locales como a turistas nacionales y extranjeros, se desarrollaba con normalidad cuando se registró el ataque. La situación provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en los alrededores del recinto.

Aunque el festival continuaba al momento de los hechos, la noticia se propagó rápidamente debido al contexto y a la relevancia del lugar, considerado uno de los principales destinos turísticos del Caribe mexicano.

Investigación oficial

La Fiscalía de Quintana Roo investiga homicidio en evento de música electrónica

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de un masculino que se desempeñaba como trabajador temporal. El hecho ocurrió en un camino de terracería cercano a donde se llevaba a cabo el evento musical.

De acuerdo con la autoridad, la víctima perdió la vida a causa de lesiones producidas por arma de fuego. Asimismo, se señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan de manera coordinada para dar con el o los responsables del ataque directo.

Como principal línea de investigación, la Fiscalía analiza una posible relación del hecho con actividades de narcomenudeo, sin descartar otras hipótesis que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades conforme a la ley.

Versiones de asistentes y contexto del evento

Durante un festival de música electrónica en Tulum hubo balazos que dejaron a una persona fallecida.

Pese a la información oficial, algunos presuntos asistentes señalaron que el ataque habría ocurrido dentro del recinto del festival, específicamente en el área de baños del venue. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada por las autoridades hasta el momento.

Las instancias de seguridad indicaron que el hecho no puso en riesgo la integridad de las y los asistentes al evento, aunque la incertidumbre generada por versiones extraoficiales ha alimentado el debate en torno a las condiciones de seguridad en este tipo de celebraciones.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y vigilancia en eventos de gran afluencia, especialmente en destinos turísticos que reciben miles de visitantes cada año y cuya imagen depende en gran medida de la seguridad.