Rocío Nahle aseguró que Veracruz cerró 2025 con baja inflación y mayor estabilidad económica

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que el estado cerró 2025 con una inflación controlada y mayor estabilidad económica, un mensaje que contrasta con los desafíos enfrentados a lo largo del año, como el encarecimiento de productos básicos, el debate por el salario mínimo y los impactos de fenómenos naturales e inseguridad.
Inflación en Veracruz: Rocío Nahle presume estabilidad al cierre de 2025
Rocío Nahle aseguró que Veracruz finalizó diciembre de 2025 con una inflación mensual de 3.49 %, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A través de redes sociales, la mandataria subrayó que esta cifra refleja una mayor estabilidad económica y respalda el ingreso de las familias veracruzanas, al fortalecer su poder adquisitivo y la economía local.
El mensaje oficial resaltó que el comportamiento inflacionario de fin de año marca una tendencia positiva, luego de meses complejos para el consumo y los precios en la entidad.
Aumento al salario mínimo: entre el alivio social y la preocupación empresarial
El anuncio del incremento de 13 % al salario mínimo a partir de enero de 2026, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, abrió un amplio debate en Veracruz.
A partir de esa fecha, el salario mínimo en la zona general pasará de 278.8 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la Frontera Norte subirá de 419.88 a 440.87 pesos diarios.
Empresarios advirtieron sobre el riesgo de una espiral inflacionaria y una posible reducción del empleo formal si no se logra un equilibrio entre salarios, precios y productividad.
Representantes de Canaco-Servytur, Coparmex, el Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa y organizaciones como Empresas SOS coincidieron en que el ajuste obliga a replantear costos, sobre todo en un contexto de crecimiento económico limitado.
En contraste, sindicatos señalaron que el aumento resulta insuficiente frente al costo de la canasta básica y la inflación acumulada, advirtiendo que, sin control de precios, el beneficio para los trabajadores podría diluirse.
Inflación a inicios de 2025: Veracruz entre los estados más caros
El panorama de estabilidad al cierre del año contrasta con lo ocurrido en los primeros meses de 2025.
En abril y mayo, Veracruz fue señalado por la organización México Cómo Vamos como el estado con la inflación más alta del país, de 4.8 %, por encima del promedio nacional.
Durante ese periodo, el alza en productos como pollo, jitomate, carne de res, aguacate, detergentes y vivienda golpeó el consumo.
El kilo de pollo llegó hasta 72 pesos, lo que obligó a las familias a modificar hábitos de compra y a los comerciantes a reducir pedidos, evidenciando el impacto directo de la inflación en la economía cotidiana.
2025 en Veracruz: crisis climáticas, inseguridad y rezagos estructurales
Más allá de los indicadores económicos, Veracruz enfrentó en 2025 múltiples problemáticas.
Las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos como el Cazones y el Tecolutla dejaron miles de damnificados e incomunicados en el norte del estado, con afectaciones sanitarias y de abasto.
A ello se sumaron altos niveles de inseguridad, corrupción y desempleo, que la población identificó como los principales problemas, según datos del INEGI.
La combinación de fenómenos climáticos extremos, violencia y deficiencias en infraestructura profundizó la vulnerabilidad social.
Principales retos que marcaron a Veracruz en 2025:
- Inflación elevada durante la primera mitad del año
- Encarecimiento de la canasta básica
- Debate por el aumento al salario mínimo
- Inundaciones y crisis por lluvias
- Inseguridad y percepción de corrupción
Aunque el cierre de 2025 mostró señales de mayor estabilidad, los desafíos estructurales siguen siendo un factor clave para el futuro económico y social de Veracruz.