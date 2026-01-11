Rocío Nahle aseguró que Veracruz cerró 2025 con baja inflación y mayor estabilidad económica

Rocío Nahle subraya que la estabilidad económica respalda el ingreso de los veracruzanos al cierre del año.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que el estado cerró 2025 con una inflación controlada y mayor estabilidad económica, un mensaje que contrasta con los desafíos enfrentados a lo largo del año, como el encarecimiento de productos básicos, el debate por el salario mínimo y los impactos de fenómenos naturales e inseguridad.

Rocío Nahle aseguró que Veracruz finalizó diciembre de 2025 con una inflación mensual de 3.49 %, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de redes sociales, la mandataria subrayó que esta cifra refleja una mayor estabilidad económica y respalda el ingreso de las familias veracruzanas, al fortalecer su poder adquisitivo y la economía local.

El mensaje oficial resaltó que el comportamiento inflacionario de fin de año marca una tendencia positiva, luego de meses complejos para el consumo y los precios en la entidad.

Aumento al salario mínimo: entre el alivio social y la preocupación empresarial

El anuncio del incremento de 13 % al salario mínimo a partir de enero de 2026, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, abrió un amplio debate en Veracruz.

A partir de esa fecha, el salario mínimo en la zona general pasará de 278.8 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la Frontera Norte subirá de 419.88 a 440.87 pesos diarios.

Empresarios advirtieron sobre el riesgo de una espiral inflacionaria y una posible reducción del empleo formal si no se logra un equilibrio entre salarios, precios y productividad.

El incremento al salario mínimo abre un debate sobre su impacto en la inflación y el empleo formal en Veracruz. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Representantes de Canaco-Servytur, Coparmex, el Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa y organizaciones como Empresas SOS coincidieron en que el ajuste obliga a replantear costos, sobre todo en un contexto de crecimiento económico limitado.

En contraste, sindicatos señalaron que el aumento resulta insuficiente frente al costo de la canasta básica y la inflación acumulada, advirtiendo que, sin control de precios, el beneficio para los trabajadores podría diluirse.

Inflación a inicios de 2025: Veracruz entre los estados más caros

El panorama de estabilidad al cierre del año contrasta con lo ocurrido en los primeros meses de 2025.

En abril y mayo, Veracruz fue señalado por la organización México Cómo Vamos como el estado con la inflación más alta del país, de 4.8 %, por encima del promedio nacional.

Veracruz fue uno de los estados más caros de México durante los primeros meses de 2025, con inflación de hasta 4.8 % según reportes de México Cómo Vamos. REUTERS/Norlys Perez

Durante ese periodo, el alza en productos como pollo, jitomate, carne de res, aguacate, detergentes y vivienda golpeó el consumo.

El kilo de pollo llegó hasta 72 pesos, lo que obligó a las familias a modificar hábitos de compra y a los comerciantes a reducir pedidos, evidenciando el impacto directo de la inflación en la economía cotidiana.

2025 en Veracruz: crisis climáticas, inseguridad y rezagos estructurales

Más allá de los indicadores económicos, Veracruz enfrentó en 2025 múltiples problemáticas.

Las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos como el Cazones y el Tecolutla dejaron miles de damnificados e incomunicados en el norte del estado, con afectaciones sanitarias y de abasto.

ARCHIVO -Las intensas lluvias y desbordamiento de ríos como el Cazones y el Tecolutla afectaron a miles de veracruzanos en 2025, dejando damnificados e incomunicados. (AP Foto/Félix Márquez/Archivo)

A ello se sumaron altos niveles de inseguridad, corrupción y desempleo, que la población identificó como los principales problemas, según datos del INEGI.

La combinación de fenómenos climáticos extremos, violencia y deficiencias en infraestructura profundizó la vulnerabilidad social.

Principales retos que marcaron a Veracruz en 2025:

Inflación elevada durante la primera mitad del año

Encarecimiento de la canasta básica

Debate por el aumento al salario mínimo

Inundaciones y crisis por lluvias

Inseguridad y percepción de corrupción

Aunque el cierre de 2025 mostró señales de mayor estabilidad, los desafíos estructurales siguen siendo un factor clave para el futuro económico y social de Veracruz.