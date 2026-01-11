México

Rocío Nahle aseguró que Veracruz cerró 2025 con baja inflación y mayor estabilidad económica

La gobernadora afirma que la inflación controlada fortalece el poder adquisitivo de las familias veracruzanas

Guardar
Rocío Nahle subraya que la
Rocío Nahle subraya que la estabilidad económica respalda el ingreso de los veracruzanos al cierre del año.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que el estado cerró 2025 con una inflación controlada y mayor estabilidad económica, un mensaje que contrasta con los desafíos enfrentados a lo largo del año, como el encarecimiento de productos básicos, el debate por el salario mínimo y los impactos de fenómenos naturales e inseguridad.

Inflación en Veracruz: Rocío Nahle presume estabilidad al cierre de 2025

Rocío Nahle aseguró que Veracruz finalizó diciembre de 2025 con una inflación mensual de 3.49 %, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Rocío Nahle asegura que la
Rocío Nahle asegura que la economía veracruzana se mantiene sólida pese a los desafíos del año.

A través de redes sociales, la mandataria subrayó que esta cifra refleja una mayor estabilidad económica y respalda el ingreso de las familias veracruzanas, al fortalecer su poder adquisitivo y la economía local.

El mensaje oficial resaltó que el comportamiento inflacionario de fin de año marca una tendencia positiva, luego de meses complejos para el consumo y los precios en la entidad.

Nahle destaca estabilidad económica y
Nahle destaca estabilidad económica y respaldo al ingreso familiar en Veracruz.

Aumento al salario mínimo: entre el alivio social y la preocupación empresarial

El anuncio del incremento de 13 % al salario mínimo a partir de enero de 2026, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, abrió un amplio debate en Veracruz.

A partir de esa fecha, el salario mínimo en la zona general pasará de 278.8 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la Frontera Norte subirá de 419.88 a 440.87 pesos diarios.

Empresarios advirtieron sobre el riesgo de una espiral inflacionaria y una posible reducción del empleo formal si no se logra un equilibrio entre salarios, precios y productividad.

El incremento al salario mínimo
El incremento al salario mínimo abre un debate sobre su impacto en la inflación y el empleo formal en Veracruz. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Representantes de Canaco-Servytur, Coparmex, el Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa y organizaciones como Empresas SOS coincidieron en que el ajuste obliga a replantear costos, sobre todo en un contexto de crecimiento económico limitado.

En contraste, sindicatos señalaron que el aumento resulta insuficiente frente al costo de la canasta básica y la inflación acumulada, advirtiendo que, sin control de precios, el beneficio para los trabajadores podría diluirse.

Inflación a inicios de 2025: Veracruz entre los estados más caros

El panorama de estabilidad al cierre del año contrasta con lo ocurrido en los primeros meses de 2025.

En abril y mayo, Veracruz fue señalado por la organización México Cómo Vamos como el estado con la inflación más alta del país, de 4.8 %, por encima del promedio nacional.

Veracruz fue uno de los
Veracruz fue uno de los estados más caros de México durante los primeros meses de 2025, con inflación de hasta 4.8 % según reportes de México Cómo Vamos. REUTERS/Norlys Perez

Durante ese periodo, el alza en productos como pollo, jitomate, carne de res, aguacate, detergentes y vivienda golpeó el consumo.

El kilo de pollo llegó hasta 72 pesos, lo que obligó a las familias a modificar hábitos de compra y a los comerciantes a reducir pedidos, evidenciando el impacto directo de la inflación en la economía cotidiana.

2025 en Veracruz: crisis climáticas, inseguridad y rezagos estructurales

Más allá de los indicadores económicos, Veracruz enfrentó en 2025 múltiples problemáticas.

Las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos como el Cazones y el Tecolutla dejaron miles de damnificados e incomunicados en el norte del estado, con afectaciones sanitarias y de abasto.

ARCHIVO -Las intensas lluvias y
ARCHIVO -Las intensas lluvias y desbordamiento de ríos como el Cazones y el Tecolutla afectaron a miles de veracruzanos en 2025, dejando damnificados e incomunicados. (AP Foto/Félix Márquez/Archivo)

A ello se sumaron altos niveles de inseguridad, corrupción y desempleo, que la población identificó como los principales problemas, según datos del INEGI.

La combinación de fenómenos climáticos extremos, violencia y deficiencias en infraestructura profundizó la vulnerabilidad social.

Principales retos que marcaron a Veracruz en 2025:

  • Inflación elevada durante la primera mitad del año
  • Encarecimiento de la canasta básica
  • Debate por el aumento al salario mínimo
  • Inundaciones y crisis por lluvias
  • Inseguridad y percepción de corrupción

Aunque el cierre de 2025 mostró señales de mayor estabilidad, los desafíos estructurales siguen siendo un factor clave para el futuro económico y social de Veracruz.

Temas Relacionados

Rocío NahleVeracruzInflaciónLluviasEconomíaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 11 de enero

Teorías sobre posibles lesiones, incorporaciones y estrategias agitan las horas previas al episodio

Exatlón México: quién sale eliminado

García Harfuch explicó qué pasó antes del presunto “desaire” de la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez

El secretario de Seguridad fue cuestionado sobre el tema en conferencia de prensa

García Harfuch explicó qué pasó

Frío CDMX: activan alerta naranja en estas alcaldías por temperaturas de hasta un grado para el 12 de enero

Las autoridades de Protección Civil pidieron a la población tomar precauciones, principalmente quienes viven en zonas altas

Frío CDMX: activan alerta naranja

Dos detenidos más por el asesinato de Carlos Manzo: el RP del edil y un taxista

Los ahora capturados sabían del plan del asesinato al menos desde 15 días antes, aseguró el fiscal de Michoacán

Dos detenidos más por el

Carlos Rivera despide a Yeison Jiménez y lamenta que no pudieron lanzar canción: “Nos quedó pendiente”

El reconocido cantante compartió su pesar tras la repentina partida de Yeison Jiménez, recordando la colaboración que nunca pudo realizarse y mostrando el respeto y cariño que tenía hacia el artista colombiano

Carlos Rivera despide a Yeison
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos detenidos más por el

Dos detenidos más por el asesinato de Carlos Manzo: el RP del edil y un taxista

Sentencian a cadena perpetua en EEUU a “Pariente”, miembro del CJNG, por tráfico de fentanilo

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato, dejan dos muertos y un herido

La Fiscalía de Chiapas detuvo a nueve presuntos narcomenudistas en Cintalapa

Operativo de la FGE desarticula célula delictiva responsable de delitos de alto impacto en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera despide a Yeison

Carlos Rivera despide a Yeison Jiménez y lamenta que no pudieron lanzar canción: “Nos quedó pendiente”

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

Las mejores películas de Prime Video en México para ver hoy mismo

Alejandro Férnandez reaparece tras cirugía de emergencia y manda mensaje de despedida a Yeison Jiménez

Las series más populares de Prime Video en México para engancharse este día

DEPORTES

Chucky Lozano a Pumas: qué

Chucky Lozano a Pumas: qué dijo Antonio Sancho sobre el supuesto interés por el delantero para regresarlo a la Liga MX

¿Solo por el Mundial? Berterame asegura que quiere regresar a Argentina luego de jugar con la Selección Mexicana

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas

Semifinales Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde verlas en México

Captan en video ataque contra árbitra durante partido amateur en la alcaldía Venustiano Carranza