México

Pintan camioneta de infiel en Veracruz, así la exhibieron en Boca del Río: “¿Camioneta nueva y tus hijos?” | Fotos

Las pintas en el vehículo causaron debate entre la población, desde justificar las pintas hasta sospechas de una “mala campaña de publicidad”

Exhiben a infiel tras pintas
Exhiben a infiel tras pintas en camioneta exhibida en Boca del Río, Veracruz. (Redes Sociales)

La tranquilidad habitual del bulevar Manuel Ávila Camacho, en Boca del Río, Veracruz, se vio alterada cuando una camioneta blanca apareció cubierta de mensajes e insultos hace unos días, el debate arrasó en redes sociales donde la situación se viralizó, usuarios sostienen que podría tratarse de una campaña publicitaria.

El vehículo, estacionado en diferentes puntos del puerto, fue utilizado para exhibir públicamente una presunta infidelidad, con frases directas dirigidas a su propietario.

Exhibición pública en el puerto ante infidelidad

La camioneta, identificada como una unidad de la marca JIM de modelo reciente y doble cabina, fue decorada con pintura negra y papeles pegados en las puertas, cristales y batea. Las pintas incluían mensajes explícitos, datos personales como el número telefónico del dueño, así como códigos QR.

Los insultos y frases hacían referencia a la situación sentimental y familiar del propietario, quien habría sido acusado de engañar a su pareja mientras ella espera un hijo.

Pintan camioneta de infiel en
Pintan camioneta de infiel en Veracruz. (Redes Sociales)

Las imágenes del vehículo se difundieron rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron videos y fotos tomadas en al menos tres ubicaciones distintas de Boca del Río.

El caso generó gran interés, ya que la persona responsable de la intervención buscó mostrar detalles íntimos y personales del acusado ante la comunidad a través de las pintas en el vehículo.

Insultos y frases escritas en la camioneta

Entre los mensajes que se pudieron leer en la camioneta, se encuentran las siguientes frases:

  • ¿Camioneta nueva y tus hijos?
  • Vas a ser papá
  • Dura 3 minutos
  • Perro infiel
  • Es casado
  • Mentiroso
  • Rompehogares
  • También sube hombres
  • Me dicen el Yen
  • Relación Abierta es cuando aceptan los dos

La mayoría de estas frases hacían referencia directa a la vida personal y familiar del propietario, y algunas aludían a su desempeño sexual o a la supuesta existencia de una doble vida. La camioneta también mostraba códigos QR y el número telefónico del presunto infiel.

El adulterio fue derogado del
El adulterio fue derogado del Código Penal Federal en 2011.

Antecedentes y contexto legal de la infidelidad

No es la primera vez que un caso similar se registra en Veracruz, en otras ocasiones también se han viralizado casos similares que involucran mantas o pintas en vehículos de los señalados, así como exposición de datos sensibles en redes sociales.

Los hechos evidencian una tendencia en la que los conflictos personales se exponen en espacios públicos y se viralizan en redes sociales.

Hasta el año 2011, el adulterio era considerado delito penal en México y podía derivar en sanciones como prisión. Actualmente, la infidelidad se clasifica como una falta civil, utilizada como causal de divorcio, aunque en otros países aún se castiga con penas más severas.

