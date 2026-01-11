México

HUNTR/X y BTS inundan el ranking de artistas de K-pop más escuchados del momento en iTunes México

Varias plataformas de streaming han dado espacios a la música surcoreana como es el caso de iTunes, que cuenta con un top que se actualiza cada día

'KPop Demon Hunters' las cantantes
'KPop Demon Hunters' las cantantes EJAE, Audrey Nuna, y Rei Ami son las artistas detrás del éxito mundial de la canción más escuchada del momento. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque sólo 80 millones de personas hablan coreano, el idioma número 13 más usado en el mundo, ello no ha sido un impedimento para que productos como los K-dramas o el K-pop estén conquistando el mercado del entretenimiento a nivel global.

El K-pop, lejos de ser un mero género, es una industria altamente competitiva en la que año con año debutan decenas de grupos y sólo unos cuantos logran sobrevivir, pero por otro lado también está lo mainstream y la influencia que tiene para la sociedad no sólo coreana sino en general.

Lejos de los 12 millones de dólares que el K-pop reditúa al año a Corea del Sur, según la revista Forbes, la industria de la música surcoreana tiene como objetivo expandirse cada vez más y una de las claves es no sólo la conquista a través de lo auditivo, sino también a través de la mirada como por ejemplo el uso de colores en los videos musicales, coreografías perfectamente sincronizadas y la imagen física de los idols (artistas).

Actualmente ya es común abrir las redes sociales y encontrar tendencias en hangul (alfabeto coreano), ver a sus exponentes en campañas publicitarias de grandes marcas o verlos protagonizar portadas de revistas como Vogue o Rolling Stone, escuchar y ver K-pop en prácticamente cualquier programa y hasta verlos actuar en premiaciones de la talla como Billboard o los Grammy.

Entre las plataformas de streaming que le han hecho espacios al K-pop se encuentra iTunes, que cuenta con su listado “Top K-pop Songs Charts” que muestra las canciones más populares del momento y que está disponible en diferentes países, entre ellos México, Colombia, Argentina y Perú con una actualización 24 horas.

Las canciones más escuchadas de K-Pop México

1. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2. Golden (Glowin’ Version)

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

3. Pied Piper

Artista: BTS

4. Run BTS

Artista: BTS

5. Boy With Luv (feat. Halsey)

Artista: BTS

6. Takedown

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

7. JUMP

Artista: BLACKPINK

8. What It Sounds Like

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

9. Dorada (Golden - versión en español)

Artista: HUNTR/X, Azul Botticher, Karin Zavala, Tatul Bernodat & KPop Demon Hunters Cast

10.Soda Pop (Spanish)

Artista: Saja Boys, Juan Balvin, Nicolas Ginesin, Mathias Rapisarda, Pablo Gandolfo, Thomas Lepera & KPop Demon Hunters Cast

México es el país que más escucha K-Pop de Latinoamérica

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La música coreana en México es un fenómeno cultural y musical en pleno auge y según evidencia de plataformas globales como Youtube y Spotify, además de la actividad del mercado, indican que el país tricolor es el que mayor consumo y fandom de K-Pop tiene en Latinoamérica, e incluso es la séptima región a nivel mundial que más streaming hace, solo detrás de potencias como Japón, Estados Unidos e Indonesia.

Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana y Mérida, destacan por su alta cantidad de reproducciones de artistas como BTS y BlackPink, quienes son los grupos más populares entre el público mexicano. La gran pasión y apoyo de los fans mexicanos ha convertido al país en un destino clave para las giras internacionales de K-Pop, con una agenda creciente de conciertos y eventos que reflejan la fuerza y expansión de esta cultura.

Algunos de los artistas más importantes que han ofrecido conciertos en tierras mexicanas son BlackPink en 2023, Twice en 2024, Stray Kids en 2025 y BTS, los cuales visitaron por primera vez el país en 2014, mucho antes de que alcanzaran la popularidad mundial que hoy tienen.

Las competencias musicales dentro del k-pop

Los miembros de BTS en el póster para Proof. (@bts.bighitofficial)

La influencia del K-pop en la cultura popular de Corea del Sur ha llevado a la creación de innumerables contenidos en torno a este género musical, una de ellas son las famosas competencias musicales.

Se trata de programas que se transmiten en diferentes plataformas televisivas surcoreanas donde los artistas promocionan sus canciones y álbumes a través de presentaciones en vivo.

Entre los programas más populares se encuentran Music Bank (KBS), Inkigayo (SBS), M Countdown (Mnet), Show! Music Core (MBC) y The Show (SBS MTV).

Cada uno de los programas tiene su propio enfoque y formato, pero generalmente combinan presentaciones de nuevos lanzamientos, entrevistas con los artistas y la premiación de la canción más destacada de la semana.

Como resultado de estas batallas, las bandas son galardonadas con los llamados “Wins”, los cuales tienen un papel muy importante en los premios de fin de año conocidos como “Daesang”, que representan el mayor logro colectivo dentro de la industria tanto para el grupo como para sus sellos discográficos.

