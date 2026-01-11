Exige a autoridades de Jalisco informar sobre detenidos y su situación jurídica tras manifestación por tarifazo

Más de mil personas marcharon en Guadalajara contra el aumento al transporte público en Jalisco. (Facebook/ Mario Marlo-Pro Jalisco)

La asociación civil Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) solicitó a la Secretaría de Seguridad de Jalisco y a la Fiscalía estatal que proporcionen información precisa sobre el paradero, la situación jurídica y el estado de las personas detenidas durante las protestas contra el aumento del precio del transporte público en Guadalajara.

CEPAD demandó que se brinde toda la información correspondiente a los familiares y amistades de los arrestados. Además, la organización lamentó la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, señalando que “se ha limitado a iniciar un acta de investigación, sin acudir a las instalaciones de los lugares donde podrían estar las manifestantes detenidos”.

CEPAD reiteró su exigencia para que la comisión cumpla su mandato y acuda de inmediato a la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, verifique la información sobre las detenciones y entreviste a las personas privadas de la libertad.

Detalles de la detención de estudiantes y versión oficial

Cuatro personas, identificadas como presuntos estudiantes, fueron arrestadas por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco tras participar en una manifestación contra el incremento en el precio del transporte público.

El comisario general Juan González Castañeda indicó que los detenidos “presentaban una actitud bastante agresiva”, motivo por el cual fueron revisados y se les encontraron dos armas punzocortantes, supuesta droga sintética, así como latas y pinturas que, según las autoridades, eran utilizadas para rayar establecimientos y espacios públicos.

El arresto ocurrió frente a la Universidad de Guadalajara, donde algunos testigos señalaron a los jóvenes por su comportamiento. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la fiscalía estatal y se encuentra pendiente la determinación del Ministerio Público respecto a su situación legal.

Desarrollo de la protesta y argumentos de los manifestantes

La manifestación formaba parte de las protestas recientes contra la subida del pasaje, que incrementó de 9.50 a 14 pesos. Más de mil personas, en su mayoría jóvenes, marcharon desde el Parque Revolución hasta el Palacio de Gobierno de Jalisco para expresar su rechazo al aumento de la tarifa del transporte público.

Diversos colectivos argumentaron que este incremento agudiza la precariedad de quienes dependen del servicio y lo vincularon a decisiones tomadas por una comisión con representación empresarial, universitaria y de “sociedad civil”.

Durante la movilización, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México advirtió: “Si aumenta la tarifa, aumentará nuestra protesta”. Los manifestantes sostienen que el alza ocurre en un entorno de encarecimiento de servicios públicos y una priorización de la ganancia sobre la calidad del transporte, que califican como deficiente y peligroso.

Además, vincularon el aumento con la organización del próximo Mundial de Futbol y cuestionaron que los recursos públicos se destinen a remodelaciones en lugar de atender problemáticas como la violencia y la desaparición de personas.

Héctor Flores, integrante del Colectivo Luz de Esperanza, detalló que el incremento afecta especialmente a familias buscadoras, para quienes el transporte representa un gasto significativo.

Incidentes al final de la marcha y demandas de las organizaciones

Al concluir la marcha, se reportaron pintadas en el Palacio de Gobierno y, tras el retiro de la mayoría de los asistentes, colectivos denunciaron la detención de cuatro estudiantes por parte de la policía estatal.

Crédito: Redes Sociales

Las organizaciones acusaron abuso de autoridad y represión, y exigieron el mantenimiento de la tarifa anterior, la implementación de subsidios universales y mejoras en el servicio de transporte público.