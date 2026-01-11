México

Exige a autoridades de Jalisco informar sobre detenidos y su situación jurídica tras manifestación por tarifazo

Organizaciones como la CEPAD exigen revertir la tarifa, implementar subsidios universales y mejorar la calidad y seguridad del transporte en Jalisco

Guardar
Más de mil personas marcharon
Más de mil personas marcharon en Guadalajara contra el aumento al transporte público en Jalisco. (Facebook/ Mario Marlo-Pro Jalisco)

La asociación civil Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) solicitó a la Secretaría de Seguridad de Jalisco y a la Fiscalía estatal que proporcionen información precisa sobre el paradero, la situación jurídica y el estado de las personas detenidas durante las protestas contra el aumento del precio del transporte público en Guadalajara.

CEPAD demandó que se brinde toda la información correspondiente a los familiares y amistades de los arrestados. Además, la organización lamentó la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, señalando que “se ha limitado a iniciar un acta de investigación, sin acudir a las instalaciones de los lugares donde podrían estar las manifestantes detenidos”.

CEPAD reiteró su exigencia para que la comisión cumpla su mandato y acuda de inmediato a la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, verifique la información sobre las detenciones y entreviste a las personas privadas de la libertad.

Detalles de la detención de estudiantes y versión oficial

Cuatro personas, identificadas como presuntos estudiantes, fueron arrestadas por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco tras participar en una manifestación contra el incremento en el precio del transporte público.

El comisario general Juan González Castañeda indicó que los detenidos “presentaban una actitud bastante agresiva”, motivo por el cual fueron revisados y se les encontraron dos armas punzocortantes, supuesta droga sintética, así como latas y pinturas que, según las autoridades, eran utilizadas para rayar establecimientos y espacios públicos.

Más de mil personas marcharon
Más de mil personas marcharon en Guadalajara contra el aumento al transporte público en Jalisco. (Facebook/ Mario Marlo-Pro Jalisco)

El arresto ocurrió frente a la Universidad de Guadalajara, donde algunos testigos señalaron a los jóvenes por su comportamiento. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la fiscalía estatal y se encuentra pendiente la determinación del Ministerio Público respecto a su situación legal.

Desarrollo de la protesta y argumentos de los manifestantes

La manifestación formaba parte de las protestas recientes contra la subida del pasaje, que incrementó de 9.50 a 14 pesos. Más de mil personas, en su mayoría jóvenes, marcharon desde el Parque Revolución hasta el Palacio de Gobierno de Jalisco para expresar su rechazo al aumento de la tarifa del transporte público.

Más de mil personas marcharon
Más de mil personas marcharon en Guadalajara contra el aumento al transporte público en Jalisco. (Facebook/ Mario Marlo-Pro Jalisco)

Diversos colectivos argumentaron que este incremento agudiza la precariedad de quienes dependen del servicio y lo vincularon a decisiones tomadas por una comisión con representación empresarial, universitaria y de “sociedad civil”.

Durante la movilización, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México advirtió: “Si aumenta la tarifa, aumentará nuestra protesta”. Los manifestantes sostienen que el alza ocurre en un entorno de encarecimiento de servicios públicos y una priorización de la ganancia sobre la calidad del transporte, que califican como deficiente y peligroso.

Además, vincularon el aumento con la organización del próximo Mundial de Futbol y cuestionaron que los recursos públicos se destinen a remodelaciones en lugar de atender problemáticas como la violencia y la desaparición de personas.

Héctor Flores, integrante del Colectivo Luz de Esperanza, detalló que el incremento afecta especialmente a familias buscadoras, para quienes el transporte representa un gasto significativo.

Incidentes al final de la marcha y demandas de las organizaciones

Al concluir la marcha, se reportaron pintadas en el Palacio de Gobierno y, tras el retiro de la mayoría de los asistentes, colectivos denunciaron la detención de cuatro estudiantes por parte de la policía estatal.

Crédito: Redes Sociales
Crédito: Redes Sociales

Las organizaciones acusaron abuso de autoridad y represión, y exigieron el mantenimiento de la tarifa anterior, la implementación de subsidios universales y mejoras en el servicio de transporte público.

Temas Relacionados

CEPADJaliscoTarifazoDerechos Humanosmexico-noticias

Más Noticias

Afirma Sheinbaum que con AMLO “Pemex inició la recuperación de la capacidad para producir fertilizantes”

La presidenta informó sobre los trabajos realizados para que la industria mexicana recupere competitividad

Afirma Sheinbaum que con AMLO

Exposición masiva de datos en el Registro de Celulares: qué pasó y por qué la filtración pone en jaque su implementación

El registro nació bajo el discurso de la seguridad pública, pero de acuerdo con expertos en ciberseguridad, sin infraestructura la medida podría volverse insostenible

Exposición masiva de datos en

Diputados aseguran que no hay intereses inmobiliarios con el Refugio Franciscano, activistas sólo piden regreso de animales

El Refugio Franciscano convocó una manifestación en el centro de la CDMX pidiendo transparencia total y un manejo bajo supervisión de seres sintientes

Diputados aseguran que no hay

Ensalada de garbanzos rostizados, una receta fresca que combina sabor y nutrición

Un platillo equilibrado que integra legumbres, vegetales y un aderezo innovador para una opción ligera y completa

Ensalada de garbanzos rostizados, una

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 11 de enero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Servicio del Metrobús: cuáles son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato,

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato, dejan dos muertos y un herido

La Fiscalía de Chiapas detuvo a nueve presuntos narcomenudistas en Cintalapa

Operativo de la FGE desarticula célula delictiva responsable de delitos de alto impacto en Guanajuato

‘El Botox’ exige a Sheinbaum y Harfuch la liberación de su esposa e hija: “Es privación de la libertad”

Cuatro jóvenes de 15, 17 y 20 años fueron identificados tras ser encontrados en diez costales en Cuitzeo, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Café Tacvba VS Spotify: dónde

Café Tacvba VS Spotify: dónde ver la serie sobre el origen de la plataforma y controversias de su creador

De CD9 a Carlos Rivera: 7 éxitos mexicanos del 2016 que cumplen 10 años este año

Yahir se suma a una exitosa obra teatral en gira nacional

Fernando del Rincón: quién es y las polémicas con Juan Gabriel y AMLO que han marcado su carrera

El valiente cambio de Cynthia Klitbo y Natasha Dupeyrón que revolucionó la televisión mexicana y derribó estereotipos

DEPORTES

¿Solo por el Mundial? Berterame

¿Solo por el Mundial? Berterame asegura que quiere regresar a Argentina luego de jugar con la Selección Mexicana

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas

Semifinales Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde verlas en México

Captan en video ataque contra árbitra durante partido amateur en la alcaldía Venustiano Carranza

América, Chivas y Monterrey no podrán jugar la liguilla del Clausura 2026 en su estadio