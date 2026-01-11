Ensalada de garbanzos rostizados, una receta fresca que combina sabor y nutrición

Ensalada de garbanzos, una opción fresca y saludable . - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de garbanzos rostizados se presenta como una alternativa contemporánea dentro de la cocina cotidiana, donde la sencillez de los ingredientes se combina con una preparación cuidada.

El uso de garbanzos horneados aporta una textura crujiente que contrasta con la frescura de los vegetales y la suavidad del queso feta. A ello se suma un aderezo elaborado a partir de aquafaba, un ingrediente que ha ganado presencia en la cocina vegetal por su capacidad para emulsionar y dar cuerpo sin recurrir a productos de origen animal.

Más allá de su atractivo visual, esta receta responde a una tendencia que prioriza comidas completas, ligeras y funcionales, ideales tanto para un plato principal como para acompañar otros alimentos.

Receta de ensalada de garbanzos rostizados

Una alternativa rápida de hacer

Esta receta es de Larousse Cocina y la puedes encontrar disponible dentro de su portal web. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 30 minutos en hacerla. El rendimiento final será de cuatro porciones.

Ingredientes

Aderezo de acuafaba

210 g de aquafaba

el jugo de 2 limones

1 cucharadita de mostaza

2 dientes de ajo

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

½ taza de aceite oliva

½ taza de perejil picado finamente

½ taza de eneldo picado finamente

Garbanzos rostizados

190 g de garbanzos enlatados

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de orégano

½ cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

2 cucharaditas de aceite

Ensalada

½ taza de pepino persa cortado en cubos

2 tazas de jitomate cherry, cortados en mitades

1 cebolla morada fileteada

2 pimientos amarillos, sin piel, ni venas y semillas, cortado en cubos

½ taza de aceitunas negras sin hueso, cortadas en mitades

la pulpa de 1 aguacate, cortado en cubos

½ taza de queso feta desmoronado

Preparación

Aderezo

Bate el aquafaba con ayuda de una licuadora de inmersión o un batidor globo durante 15 minutos o hasta que comience a formarse una espuma blanca

Añade el jugo de limón, la mostaza, los dientes de ajo, la sal y la pimienta negra molida, licua y agrega el aceite en forma de hilo hasta obtener un emulsión

Añade el perejil y el eneldo, mezcla y reserva el aderezo

Garbanzos rostizados

Precalienta el horno a 180 ºC

Mezcla todos los ingredientes en un tazón y coloca lo garbanzos en una charola para hornear

Hornea durante 15 minutos o hasta que estén ligeramente dorados, deja enfriar y reserva

Ensalada

Mezcla todos los ingredientes y añade el aderezo

Sirve la ensalada con los garbanzos rostizados

¿Cuáles son los beneficios de los garbanzos?

Los garbanzos contienen proteína vegetal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los garbanzos, al ser horneados con especias como comino, paprika y orégano, desarrollan un sabor profundo y una textura crujiente que los convierte en el elemento protagonista del platillo. El proceso de rostizado intensifica sus cualidades sin necesidad de exceso de grasa.

Desde el punto de vista nutricional, los garbanzos son una fuente relevante de proteína vegetal, fibra y minerales. Su consumo contribuye a la saciedad, apoya la digestión y favorece el control de los niveles de glucosa en sangre cuando forman parte de una alimentación balanceada.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor “contienen fibra, potasio, vitamina C y vitamina B-6. Estos elementos ayudan a la salud del corazón, debido a que reducen la cantidad de colesterol en la sangre, disminuyendo así el riesgo de enfermedades coronarias”.

Integrarlos en una ensalada no solo aporta valor nutricional, sino que también transforma un plato de vegetales en una comida completa y funcional.

Vegetales en las comidas

Una combinación que resulta beneficiosa para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón cumple una función clave tanto en el aderezo como en el balance general de la ensalada. Su aporte de vitamina C favorece la absorción del hierro presente en los garbanzos y añade frescura al conjunto de sabores.

Los vegetales como el pepino, el jitomate cherry, la cebolla morada y los pimientos amarillos aportan agua, fibra y antioxidantes, además de color y contraste. El aguacate introduce grasas saludables, mientras que las aceitunas y el queso feta refuerzan el carácter mediterráneo del platillo.

En conjunto, esta ensalada representa una preparación armónica, donde cada ingrediente cumple una función específica, tanto en sabor como en aporte nutricional, consolidándose como una opción actual y bien estructurada dentro de la cocina diaria.