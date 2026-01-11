De CD9 a Carlos Rivera: 7 éxitos mexicanos del 2016 que cumplen 10 años este año

CD9 y Carlos Rivera en el año 2016 tuvieron grandes éxitos musicales - (Composición fotográfica)

El año 2016 dejó una huella profunda en la historia reciente de la música mexicana. Varias canciones lanzadas en ese periodo no solo dominaron la radio y las plataformas digitales, sino que con el paso del tiempo se consolidaron como referentes emocionales para distintas generaciones.

A una década de distancia, estos temas continúan presentes en playlists, conciertos y recuerdos personales.

Su permanencia no responde a la nostalgia únicamente, sino a la fuerza de sus letras, melodías y a la interpretación de artistas que lograron conectar con el público de forma auténtica.

Grandes éxitos que definieron el 2016

• “Desde esa noche” - Thalía y Maluma

Una colaboración que marcó un antes y un después en la música latina, convirtiéndose en uno de los himnos más representativos de ese año.

“Dueles” – Jesse & Joy

Canción que se colocó rápidamente entre los videoclips más destacados del año por su interpretación emocional. Representa no sólo un éxito del dueto, sino uno de los temas más sólidos del pop en español de la última década.

• “I Feel Alive” – CD9

Estrenada en enero de 2016, esta canción impulsó al entonces joven grupo y se convirtió en uno de sus temas más reconocidos, marcando una etapa clave en su carrera.

• “Caminar de tu mano” – Río Roma y Fonseca

Colaboración romántica que se estrenó en agosto de 2016 y que hasta hoy, sigue conquistando por su mensaje y su tono cálido.

• “En esta no” – Sin Bandera

Balada dedicada al amor y al desamor, estrenada en febrero de 2016, que reafirmó el lugar del dueto dentro de la música romántica en español.

• “Cobarde” – Yuridia

Tema lanzado en septiembre de 2016 que dejó una marca clara en la balada mexicana contemporánea.

• “Otras vidas” – Carlos Rivera

Uno de los muchos éxitos del intérprete, que se integró al repertorio esencial de su carrera y sigue siendo escuchado con fuerza.

Estos temas, distintos en estilo y propuesta, comparten un punto en común: su capacidad de mantenerse vigentes a pesar del paso del tiempo.

Letras, voces y emociones que perduran

Uno de los factores clave en la permanencia de estas canciones es la conexión emocional que generan. Las letras abordan el amor, el desamor, la nostalgia y la esperanza, temas universales que siguen resonando con el público sin importar la época.

A esto se suma la calidad interpretativa de los artistas, cuyas voces se convirtieron en sellos inconfundibles.

La autenticidad con la que fueron ejecutados estos temas permitió que el público los hiciera propios y los integrara a momentos personales importantes.

El legado musical de una década

A diez años de su lanzamiento, estos éxitos confirman que el impacto de una canción no se mide únicamente por su éxito inmediato.

El 2016 se consolidó como un año clave para el pop y la balada en español, aportando temas que hoy forman parte del imaginario musical mexicano.

Su influencia se refleja en la forma en que aún son interpretados, versionados y celebrados.