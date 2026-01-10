Una persona sigue grave tras explosión en Coyoacán: Protección Civil evalúa daños en edificio

Autoridades de la CDMX aún determinan la intervención requerida en edificio de CDMX. (Foto: @SGIRPC_CDMX)

El impacto de la reciente explosión en la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán, registrada el día de ayer, 9 de enero de 2026, mantiene en alerta a las autoridades capitalinas y a las familias afectadas. Una de las víctimas permanece en estado grave, mientras el Gobierno de la Ciudad de México coordina acciones para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes perdieron sus viviendas.

Evaluación de daños y medidas de protección

Este sábado 10 de enero de 2026 la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) continúa con la evaluación y mitigación de riesgos en los edificios afectados, priorizando la seguridad estructural y la remoción de escombros. En colaboración con la Secretaría de Vivienda, los equipos han retirado cristales rotos y materiales peligrosos de las zonas impactadas, así lo dieron a conocer.

Las autoridades han confirmado que el edificio principal siniestrado fue apuntalado y tapiado para evitar nuevos incidentes. Según la Secretaría de Vivienda, el inmueble permanece inhabitable y las próximas intervenciones dependerán de las evaluaciones técnicas en curso.

La explosión de gas dejó cinco personas lesionadas en la alcaldía Coyoacán. Crédito: X: Rene Ibarra Soria / @zamudiochoa

Apoyo a las familias desplazadas

Veinticuatro familias y el conserje que residían en el edificio afectado recibieron alojamiento temporal en un hotel, además de ayuda para el pago de renta mientras se resuelve la situación habitacional. Las y los vecinos del área disponen de carpas instaladas desde el viernes, donde pueden recibir orientación, atención médica y detalles sobre los apoyos gubernamentales disponibles.

La Secretaría de Vivienda también proporciona información a quienes no pueden regresar a sus viviendas. Se mantiene un Puesto de Mando móvil en el sitio para canalizar solicitudes y necesidades de los habitantes afectados y de los residentes de inmuebles aledaños.

Estado de salud de los afectados

En cuanto a las personas lesionadas, la SGIRPC informó que dos de las víctimas ya fueron dadas de alta. Sin embargo, un hombre permanece hospitalizado con quemaduras en el 80% de la superficie corporal; su estado es delicado, aunque estable, según las valoraciones médicas más recientes.

Los hechos ocurrieron en la Unidad Habitacional de la calle Paseo de los Naranjos, donde presuntamente la acumulación de gas provocó la fuerte explosión, misma que dejó visibles daños estructurales en al menos tres de los cinco departamentos que componen el edificio. Crédito: X/@guerrerochipres

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso de brindar acompañamiento y respaldo a todos los afectados, subrayando que se dará seguimiento puntual a cada caso para garantizar el acceso a los apoyos y servicios necesarios.

Puntos principales de la emergencia en Coyoacán

El edificio siniestrado sigue inhabitable y se encuentra bajo evaluación para definir futuras intervenciones.

Veinticuatro familias y un conserje reciben alojamiento y apoyo económico para renta temporal.

Dos de las tres personas hospitalizadas ya fueron dadas de alta ; una permanece hospitalizada por quemaduras en el 80% del cuerpo.

La atención integral incluye carpas de apoyo, consultas médicas y un Puesto de Mando móvil para canalizar solicitudes y brindar orientación directa a los vecinos.