Una persona sigue grave tras explosión en Coyoacán: Protección Civil evalúa daños en edificio

El impacto de la reciente explosión en la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán, registrada el día de ayer, 9 de enero de 2026, mantiene en alerta a las autoridades capitalinas y a las familias afectadas. Una de las víctimas permanece en estado grave, mientras el Gobierno de la Ciudad de México coordina acciones para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes perdieron sus viviendas.
Evaluación de daños y medidas de protección
Este sábado 10 de enero de 2026 la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) continúa con la evaluación y mitigación de riesgos en los edificios afectados, priorizando la seguridad estructural y la remoción de escombros. En colaboración con la Secretaría de Vivienda, los equipos han retirado cristales rotos y materiales peligrosos de las zonas impactadas, así lo dieron a conocer.
Las autoridades han confirmado que el edificio principal siniestrado fue apuntalado y tapiado para evitar nuevos incidentes. Según la Secretaría de Vivienda, el inmueble permanece inhabitable y las próximas intervenciones dependerán de las evaluaciones técnicas en curso.
Apoyo a las familias desplazadas
Veinticuatro familias y el conserje que residían en el edificio afectado recibieron alojamiento temporal en un hotel, además de ayuda para el pago de renta mientras se resuelve la situación habitacional. Las y los vecinos del área disponen de carpas instaladas desde el viernes, donde pueden recibir orientación, atención médica y detalles sobre los apoyos gubernamentales disponibles.
La Secretaría de Vivienda también proporciona información a quienes no pueden regresar a sus viviendas. Se mantiene un Puesto de Mando móvil en el sitio para canalizar solicitudes y necesidades de los habitantes afectados y de los residentes de inmuebles aledaños.
Estado de salud de los afectados
En cuanto a las personas lesionadas, la SGIRPC informó que dos de las víctimas ya fueron dadas de alta. Sin embargo, un hombre permanece hospitalizado con quemaduras en el 80% de la superficie corporal; su estado es delicado, aunque estable, según las valoraciones médicas más recientes.
El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso de brindar acompañamiento y respaldo a todos los afectados, subrayando que se dará seguimiento puntual a cada caso para garantizar el acceso a los apoyos y servicios necesarios.
Puntos principales de la emergencia en Coyoacán
- El edificio siniestrado sigue inhabitable y se encuentra bajo evaluación para definir futuras intervenciones.
- Veinticuatro familias y un conserje reciben alojamiento y apoyo económico para renta temporal.
- Dos de las tres personas hospitalizadas ya fueron dadas de alta; una permanece hospitalizada por quemaduras en el 80% del cuerpo.
- La atención integral incluye carpas de apoyo, consultas médicas y un Puesto de Mando móvil para canalizar solicitudes y brindar orientación directa a los vecinos.