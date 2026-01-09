Así quedó el interior del edificio tras la explosión de gas que dejó cinco heridos en Coyoacán

La acumulación de gas provoca estallido y daños estructurales en Paseos de Tasqueña. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Durante la mañana de este viernes 9 de enero se registró una fuerte explosión en un edificio de la colonia Paseos de Tasqueña, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

De acuerdo con información oficial, el incidente fue provocado por la acumulación y fuga de gas en un departamento habitacional de la zona.

La explosión de gas dejó cinco personas lesionadas en la alcaldía Coyoacán. Crédito: X: Rene Ibarra Soria / @zamudiochoa

Edifico sufre fuertes daños tras explosión de gas en Coyoacán

Horas después del suceso, comenzó a circular en redes sociales, especialmente en X, un video registrado por René Ibarra Soria.

En las imágenes difundidas se aprecian los daños internos ocasionados en el edificio departamental, en el exterior se observan numerosos vidrios esparcidos sobre el pavimento, provenientes de ventanas y puertas afectadas.

Al acceder al edificio, el video capta voces de personas solicitando la presencia de doctores para brindar auxilio a quienes resultaron heridos durante el incidente.

Algunos departamentos presentan graves afectaciones internas, entre ellas paredes colapsadas y muebles desplazados hacia distintas áreas como consecuencia de la explosión.

El incidente por explosión de gas en Coyoacán deja cinco personas lesionadas, dos de ellas trasladadas a centros hospitalarios. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El impacto generado por el estallido provocó que varios objetos fueran lanzados a diferentes partes del inmueble, evidenciando la magnitud de los daños estructurales al interior de las viviendas.

Cinco personas reusltaron heridas

El saldo de daños estructurales y personas lesionadas ha encendido las alertas en la Unidad Habitacional Paseo de los Naranjos de la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, al menos tres de los cinco departamentos sufrieron importantes afectaciones en su estructura. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México indicó que la causa probable fue la acumulación de gas, que derivó en la detonación.

Tras la explosión, un amplio despliegue de servicios de emergencia se hizo presente en la zona. Entre los equipos que acudieron al llamado estuvieron la Secretaría de Marina-Armada de México y el Ejército Mexicano, cuyos elementos colaboraron en la atención y resguardo del área afectada.

La acumulación de gas genera fuertes daños estructurales en un edificio departamental de la capital mexicana. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Cabe mencionar que de las cinco personas que resultaron lesionadas, dos requirieron traslado al Instituto Nacional de Rehabilitación, mientras que otras tres recibieron atención médica en el lugar.

Testigos de la zona recuerdan el momento de la explosión

Alberto Cárdenas, residente de la colonia cercana a Taxqueña, relató los acontecimientos tras la explosión ocurrida en un edificio de la zona durante una entrevista para N+Foro.

“Yo vivo a una cuadra, Paseo del Río. Mi hermana vive en el edificio que está afectado. Voló el tercer piso, por lo que vemos, se ve la estructura que voló. Y mi cuñado, ahora los están atendiendo en la Cruz Roja. Mi hermana está bien y pues sacamos los perritos. Se llevaron a los dos vecinos, están vivos y los llevaron ahorita a la ambulancia”, compartió.

El testigo señaló que el tercer piso del inmueble resultó destruido, exponiendo la estructura dañada a la vista de los residentes y equipos de emergencia.