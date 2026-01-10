Sheinbaum destaca soberanía de México durante reunión con productores de café en Guerrero: “Es la esencia de los mexicanos”

Sheinbaum adelantó que próximamente se buscará impulsar la producción de jamaica en Guerrero. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la política de su gobierno entorno a la promoción y defensa de la soberanía del país, principalmente en el ámbito de la producción nacional de alimentos, durante su reunión de esta mañana con cafeteros en Atoyac de Álvarez, Guerrero.

La mandataria afirmó que “la soberanía es una esencia de las mexicanas y de los mexicanos”, al presentar os avances del programa Alimentación para el Bienestar ante agricultores y representantes locales.

La mandataria precisó que el programa, bajo la coordinación de María Luisa Albores, busca adquirir productos del campo a precios justos, sin intermediarios, y venderlos en las tiendas del bienestar, antiguas tiendas Liconsa que retoman parte de la estructura de la desaparecida Conasupo.

Según explicó Sheinbaum Pardo, el objetivo es que las ganancias lleguen directamente a los productores y que la comercialización de alimentos se realice de manera equitativa.

Durante su intervención, la mandataria describió la problemática que enfrentan los campesinos debido a la intervención de intermediarios, quienes suelen ofrecer precios bajos por los productos.

En el encuentro también se presentaron ejemplos de productos beneficiados por el programa, como el cacao de Tabasco, el frijol de Zacatecas, Nayarit y Durango, y el café de Guerrero.

La presidenta detalló que se fomenta el procesamiento local para que los productores obtengan mayores beneficios, y recordó que se tiene prevista la construcción de una planta de procesamiento de cacao en colaboración con el gobierno de Tabasco.

Al referirse al café, la mandataria destacó el trabajo de los cafeticultores de la región y el interés de su gobierno en mejorar las condiciones de comercialización.

“Queremos que sea buen café, porque luego se vende garbanzo por café u otras cosas, la verdad. Entonces, ¿Quién lo produce? Pues los productores de café de Guerrero. Se compra a buen precio, además de Sembrando Vida, se distribuye en las tiendas del bienestar y en otros lugares. Y la idea es que este procesamiento, que permite venderlo a mejor precio, a quién vayan las ganancias, pues directamente a ustedes, a los productores”, sostuvo.

Resaltó otros cultivos estratégicos, como la miel de Campeche y la jamaica de Guerrero, insistiendo en que el propósito es mejorar el bienestar de las familias campesinas y evitar el abandono del campo por falta de incentivos económicos.

Sheinbaum reafirmó ante los asistentes que el programa no sustituye los mercados tradicionales, sino que tiene la finalidad de que los pequeños productores logren ingresos suficientes para sostener su modo de vida.

En su discurso, Claudia Sheinbaum vinculó la defensa de la soberanía alimentaria con las grandes transformaciones históricas del país, como la independencia, la reforma y la revolución mexicana, situando la actual administración como parte de la llamada cuarta transformación de la vida pública de México.

Al cierre del encuentro, la presidenta reiteró el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de programas como Sembrando Vida y el acompañamiento a los productores rurales, al tiempo que agradeció la hospitalidad del municipio.

Supervisa reconstrucción de bachillerato agropecuario en Acapulco

Sheinbaum Pardo supervisó este fin de semana la reconstrucción del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 296, en Acapulco, Guerrero, un plantel que avanza hacia la modernización de su infraestructura educativa.

Según el gobierno federal, el proyecto contempla aulas con diseño bioclimático, equipadas con aire acondicionado, como parte de la estrategia federal para ampliar la oferta de educación media superior en la región.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la inversión destinada al CBTA No. 296 asciende a 19 mil 7 millones de pesos.

El monto permite la construcción de tres aulas didácticas, un taller de cómputo, una cancha de usos múltiples y la dotación de mobiliario. El avance de la obra, confirmaron autoridades, alcanza un 74% hasta la fecha.