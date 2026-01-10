Muere joven tras brutal agresión en Chiapas: hay seis personas detenidas

La policía detiene a seis personas tras muerte de joven en Tapachula. Foto: (iStock)

Ulises, un joven de 21 años de edad, falleció la madrugada del pasado jueves 8 de enero luego de haber sido víctima de una violenta agresión perpetrada por un grupo de seis personas, entre ellas un menor de edad, en la colonia La Cima, ubicada al norponiente de la ciudad de Tapachula, Chiapas. Los hechos han generado consternación entre la comunidad y reavivado la preocupación por el incremento de la violencia en la zona.

De acuerdo con testimonios de vecinos y con un video que circula en redes sociales, el ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas del pasado miércoles. En las imágenes se observa cómo varias personas someten a Ulises a golpes sobre el pavimento, posteriormente le amarran un lazo y lo arrastran durante varios metros con una motocicleta. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras presenciar la agresión y escuchar presuntas detonaciones de arma de fuego en el área.

Seis detenidos, entre ellos un menor de edad tras la brutal agresión. Foto: (X/@Eco1_LVM)

Paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas A.C. (CARCH), conocidos como las “Luciérnagas Verdes”, acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios. Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital General de Tapachula, donde horas más tarde perdió la vida.

Reportes médicos señalan que la víctima presentaba múltiples lesiones, entre ellas heridas provocadas presuntamente por machete en diferentes partes del cuerpo. Fue su hermana quien realizó el llamado de auxilio a los cuerpos de emergencia.

Tras los hechos, se desplegó un operativo de seguridad en el que participaron la Policía Municipal, el Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), la Guardia Estatal Preventiva, la Guardia Estatal Fronteriza, personal de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

Como resultado, fueron detenidos Axel N, Jesús N, Harold N, Erick N, Areli N y un menor identificado como Brayan N, de nacionalidades mexicana, salvadoreña y guatemalteca.

Autoridades ya investigan el caso. Foto: (iStock)

Durante la detención, las autoridades aseguraron una motocicleta presuntamente utilizada en la agresión, un arma de fuego aparentemente de diábolos y un machete. A los detenidos se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición de un fiscal del Ministerio Público, donde enfrentarán cargos por homicidio calificado y los delitos que resulten, en espera de que se presenten las pruebas correspondientes para su posible vinculación a proceso, con pleno respeto a su derecho a la defensa legal.

Vecinos de la colonia La Cima expresaron su preocupación por los recientes hechos de violencia registrados en el sector, aunque también reconocieron que la justicia por mano propia está prohibida y no puede justificarse bajo ninguna circunstancia.

Por su parte, autoridades locales reiteraron el llamado a la población para denunciar cualquier hecho delictivo por las vías legales y anunciaron que se reforzarán los operativos preventivos para garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad, mientras continúan las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido.