Gelatina de guanábana rica en colágeno y baja en calorías perfecta para iniciar el día de manera saludable

Un postre bajo en calorías, natural y perfecto para hidratarse en cualquier momento. (Gemini)

Nada como un postre fresco, ligero y funcional para consentirte sin culpa. La gelatina de guanábana es una receta fácil, económica y natural, perfecta para quienes buscan cuidar la línea y sumar vitamina C y fibra a su alimentación diaria.

¿Por qué es buena esta gelatina?

La guanábana, fruta tropical muy apreciada en México, tiene un sabor suave, refrescante y propiedades antioxidantes que la hacen ideal para comenzar el día de manera saludable.

Esta gelatina es baja en calorías, rica en colágeno, aporta agua, fibra y antioxidantes.

Es ideal para quienes desean un snack, desayuno ligero o postre sin azúcares añadidos. Puedes prepararla en moldes individuales, servirla fría y decorarla con fruta fresca, hojas de menta o un toque de ralladura de limón para realzar su sabor.

Receta de gelatina de guanábana baja en calorías

La gelatina de guanábana se prepara rápido y con pocos ingredientes. Puedes endulzarla con miel, stevia, azúcar mascabado o el endulzante que prefieras, según tu dieta y tus gustos.

Gelatina de guanábana: sabor, frescura y ligereza para tus mañanas saludables. (Gemini)

Tiempo de preparación

Aproximadamente 15 minutos activos + 2 horas de refrigeración:

10 minutos para preparar y licuar la pulpa

5 minutos para hidratar y mezclar la grenetina

2 horas de refrigeración para que cuaje

Ingredientes

2 tazas de pulpa de guanábana (fresca o congelada, sin semillas) 2 tazas de agua 1 a 2 cucharadas de miel, stevia o endulzante al gusto (opcional) 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría Jugo de 1 limón (opcional, realza el sabor y conserva color) Hojas de menta o fruta fresca para decorar (opcional)

Textura suave, color claro y aroma tropical en cada cucharada. (Gemini)

Cómo hacer gelatina de guanábana, paso a paso

Hidrata la grenetina en 1/3 de taza de agua fría durante 5 minutos. Calienta la grenetina (sin hervir) en microondas o baño María hasta que se disuelva por completo. Licúa la pulpa de guanábana con el agua, el endulzante y el jugo de limón hasta obtener una mezcla homogénea. Incorpora la grenetina disuelta a la mezcla líquida y mezcla muy bien. Vierte en moldes individuales o uno grande y refrigera al menos 2 horas o hasta que cuaje. Desmolda y decora con menta o fruta fresca antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones medianas de gelatina.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 45

Grasas: 0 g

Grasas saturadas: 0 g

Carbohidratos: 10 g

Azúcares: 7 g (naturales de la fruta)

Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La gelatina de guanábana se puede conservar en refrigerador hasta 5 días, bien tapada.