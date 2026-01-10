Gelatina de guanábana rica en colágeno y baja en calorías perfecta para iniciar el día de manera saludable

Nada como un postre fresco, ligero y funcional para consentirte sin culpa. La gelatina de guanábana es una receta fácil, económica y natural, perfecta para quienes buscan cuidar la línea y sumar vitamina C y fibra a su alimentación diaria.
¿Por qué es buena esta gelatina?
La guanábana, fruta tropical muy apreciada en México, tiene un sabor suave, refrescante y propiedades antioxidantes que la hacen ideal para comenzar el día de manera saludable.
Esta gelatina es baja en calorías, rica en colágeno, aporta agua, fibra y antioxidantes.
Es ideal para quienes desean un snack, desayuno ligero o postre sin azúcares añadidos. Puedes prepararla en moldes individuales, servirla fría y decorarla con fruta fresca, hojas de menta o un toque de ralladura de limón para realzar su sabor.
Receta de gelatina de guanábana baja en calorías
La gelatina de guanábana se prepara rápido y con pocos ingredientes. Puedes endulzarla con miel, stevia, azúcar mascabado o el endulzante que prefieras, según tu dieta y tus gustos.
Tiempo de preparación
Aproximadamente 15 minutos activos + 2 horas de refrigeración:
- 10 minutos para preparar y licuar la pulpa
- 5 minutos para hidratar y mezclar la grenetina
- 2 horas de refrigeración para que cuaje
Ingredientes
- 2 tazas de pulpa de guanábana (fresca o congelada, sin semillas)
- 2 tazas de agua
- 1 a 2 cucharadas de miel, stevia o endulzante al gusto (opcional)
- 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría
- Jugo de 1 limón (opcional, realza el sabor y conserva color)
- Hojas de menta o fruta fresca para decorar (opcional)
Cómo hacer gelatina de guanábana, paso a paso
- Hidrata la grenetina en 1/3 de taza de agua fría durante 5 minutos.
- Calienta la grenetina (sin hervir) en microondas o baño María hasta que se disuelva por completo.
- Licúa la pulpa de guanábana con el agua, el endulzante y el jugo de limón hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorpora la grenetina disuelta a la mezcla líquida y mezcla muy bien.
- Vierte en moldes individuales o uno grande y refrigera al menos 2 horas o hasta que cuaje.
- Desmolda y decora con menta o fruta fresca antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones medianas de gelatina.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 45
- Grasas: 0 g
- Grasas saturadas: 0 g
- Carbohidratos: 10 g
- Azúcares: 7 g (naturales de la fruta)
- Proteínas: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La gelatina de guanábana se puede conservar en refrigerador hasta 5 días, bien tapada.