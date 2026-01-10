México

Famoso actor de Televisa es captado viajando en Metrobús y su reacción se hace viral

Un usuarios del transporte público identificó al artista por uno de sus personajes más recordados

TikTok: @mikeherna23
En redes sociales se viralizó un video de un famoso actor de Televisa viajando en el transporte público de la Ciudad de México, para ser precisos, en la Línea 1 del Metrobús.

Se trata nada más y nada menos que de Polo Morín, artista juvenil que en los últimos años ha cautivado al público mexicano con sus personajes estelares en melodramas de Televisa.

El video fue grabado por un usuario del Metrobús y fanático de la telenovela ‘Mi corazón es tuyo’, pues identificó al actor por el personaje que interpretó en la historia: ‘Fernando Lascurain’.

El actor fue identificado por un fan, quien no dudó en grabarlo y compartir su experiencia en sus redes sociales (TikTok: @mikeherna23)

“Iba en la lela en el Metrobús, pero volteo y veo que está Nandito Lascurain”, escribió el fan en el video.

¿Cómo reaccionó Polo Morín tras ser captado viajando en Metrobús?

En el video viral se puede ver al actor recargado en la unidad de transporte, con una playera blanca y una gorra guinda; iba solo e inesperadamente volteó a la cámara cuando lo estaban grabando, pero no dijo nada, continuó con su camino.

(IG: @polo_morin)
Eso no fue todo, pues después de que se viralizó el video en TikTok, el actor se pronunció al respecto en la sección de comentarios del post original.

"Iba camino al teatro, a trabajar. Jajaja. Saludos de parte del Nandito, escribió.

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras algunos envidiaron la suerte del usuario del Metrobús que se encontró al actor, otros resaltaron la sencillez del artista.

(IG: @polo_morin)
  • “Yo me lo encontré en un concierto de Dua Lipa, es muy buena onda."
  • "Yo siempre me lo encuentro cerca de Perisur caminando con su perrito."
  • "Yo también lo vi en CU paseando a su perrito pero me dio pena saludarlo."
  • "Una vez lo encontré en Discoteca y es muy amable."

¿Quién es Polo Morín?

Polo Morín nació el 3 de noviembre de 1990 en Celaya, Guanajuato; actualmente tiene 35 años de edad.

De acuerdo con la información disponible en la página web de su agencia, inició su carrera primero en el modelaje y luego en la actuación. Esto cuando se mudó a la Ciudad de México.

(IG: @polo_morin)
Entre sus proyectos más destacados se encuentran:

  • Último año
  • Gossip Girl: Acapulco
  • Mi corazón es tuyo
  • Sueño de amor
  • El bienamado
  • Tenías que ser tú
  • Sin miedo a la verdad
  • La reina soy yo
  • Coyote Hills

El reconocimiento internacional llegó en 2021, cuando participó en la serie ‘¿Quién mató a Sara?’ de Netflix, que alcanzó el primer puesto mundial en la plataforma. Repitió este logro en 2022 con ‘Donde hubo fuego’ de Netflix.

