Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de enero: Línea B sin servicio de Morelos a Villa de Aragón

El STC informó que este sábado 10 y domingo 11 de enero no habrá servicio en las estaciones San Lázaro, Romero Rubio, Ricardo Flores Magón, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosques de Aragón de la Línea B (Buenavista-Ciudad Azteca) por mantenimiento.

También, se pusieron a disposición de los usuarios unidades de RTP en las estaciones que se encuentran cerradas por el mantenimiento.

El STC brinda servicio de las estaciones Buenavista-Morelos y Villa de Aragón-Ciudad Azteca.

Usuarios del STC reportaron retrasos de aproximadamente 10 minutos en la línea que corre de las estaciones El Rosario-Barranca del Muerto .

