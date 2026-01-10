México

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de enero: Línea B sin servicio de Morelos a Villa de Aragón

Actualización minuto a minuto del servicio de transporte público en la capital del país

14:20 hsHoy

Metro Línea 7: usuarios reportan retrasos

Usuarios del STC reportaron retrasos de aproximadamente 10 minutos en la línea que corre de las estaciones El Rosario-Barranca del Muerto.

14:19 hsHoy

Metro Línea B: servicio de Buenavista-Morelos y Villa de Aragón-Ciudad Azteca

El STC brinda servicio de las estaciones Buenavista-Morelos y Villa de Aragón-Ciudad Azteca.

También, se pusieron a disposición de los usuarios unidades de RTP en las estaciones que se encuentran cerradas por el mantenimiento.

(Infobae México: Adriana Castillo)
(Infobae México: Adriana Castillo)
14:02 hsHoy

Metro Línea B: no hay servicio de las estaciones Morelos a Villa de Aragón

El STC informó que este sábado 10 y domingo 11 de enero no habrá servicio en las estaciones San Lázaro, Romero Rubio, Ricardo Flores Magón, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosques de Aragón de la Línea B (Buenavista-Ciudad Azteca) por mantenimiento.

