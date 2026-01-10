Así queda el Hoy No Circula para este 10 de enero: suspenden contingencia ambiental en CDMX

Levantan contingencia ambiental en CDMX y Valle de México. (Foto: Cuartoscuro)

La tarde de este 9 de enero de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció el levantamiento de las restricciones asociadas a la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México a partir de las 18:00. Esta decisión se tomó tras observar una reducción sostenida en los niveles de este contaminante, gracias a un cambio favorable en las condiciones meteorológicas.

Por esta razón se levantó la contingencia ambiental en el Valle de México

Las mediciones realizadas durante la tarde mostraron que el viento aumentó desde las 16:00, lo que contribuyó a dispersar los contaminantes y permitió alcanzar, a las 18:00, concentraciones de ozono dentro de los límites permitidos por la normativa. Según la comisión, los modelos meteorológicos apuntan a que el sistema de alta presión se alejará de la región, lo que facilitará una mejor calidad del aire en las próximas horas.

Las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México comunicaron que permanecerán vigilantes respecto a la evolución de la calidad del aire y las condiciones atmosféricas. Insistieron en la importancia de que la población mantenga el seguimiento de recomendaciones para proteger la salud y disminuir las emisiones contaminantes.

Hoy No Circula regresa a la normalidad en CDMX

Para el sábado 10 de enero, el programa Hoy No Circula volverá a aplicarse bajo los lineamientos regulares. Las restricciones adicionales quedan sin efecto y solo se mantendrán las disposiciones habituales para la circulación vehicular.

Las restricciones del programa aplican desde las 5:00 hasta las 22:00. Las personas que no respeten el Hoy No Circula recibirán una multa. Este sábado ningún automóvil con holograma 2 ni aquellos con holograma 1 cuya placa tenga número impar pueden circular.

Vehículos a los que no aplica la medida del Hoy No Circula

Las autoridades han establecido criterios específicos para determinar qué vehículos quedan fuera de las restricciones impuestas por el programa Hoy No Circula. El objetivo consiste en incentivar tecnologías menos contaminantes y facilitar la movilidad de ciertos sectores.

Quienes conducen vehículos con hologramas vigentes “Exento”, “00” o “0” no enfrentan limitaciones bajo este esquema. Esta exención abarca principalmente a automóviles híbridos o eléctricos, así como a los que cumplen con niveles de emisiones más bajos.

Los servicios de emergencia, como ambulancias, patrullas y camiones de bomberos, también pueden circular libremente. Lo mismo ocurre con los transportes escolares que cuentan con un permiso actualizado, garantizando así el traslado de estudiantes sin interrupciones.

Las personas con discapacidad pueden usar sus vehículos sin restricciones, siempre que estos porten la identificación requerida. El programa también contempla una excepción para los vehículos de transporte público federal de pasajeros que disponen de una autorización vigente.

Los automóviles con placas de estados distintos a Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala no están sujetos a la medida, a menos que tengan una residencia permanente en la región metropolitana. Según la normatividad vigente, los autos con pase turístico activo se benefician de la misma exención y pueden desplazarse sin contratiempos.