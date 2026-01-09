Separación de residuos inorgánicos en CDMX: lista de materiales reciclables y no reciclables

La Ciudad de México implementó al inicio de este 2026 un nuevo esquema obligatorio para separar residuos inorgánicos y orgánicos, con el objetivo de mejorar la gestión de basura y promover el reciclaje en la capital. El programa, impulsado por la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), estableció reglas precisas sobre cómo y cuándo entregar cada tipo de desecho al servicio público de limpia.
Cómo funciona el nuevo esquema de separación
La iniciativa define tres categorías principales para la basura doméstica: residuos orgánicos, reciclables inorgánicos y no reciclables. Cada tipo tiene días específicos de recolección, lo que facilita el procesamiento y la recuperación de materiales aprovechables. El calendario oficial indica que los residuos reciclables y no reciclables deben entregarse los lunes, miércoles, viernes y domingo.
La clasificación adecuada exige que los habitantes separen los materiales de acuerdo con sus características. El personal de limpia solo recoge bolsas correctamente clasificadas y presentadas en el día asignado. AGIR ha remarcado que no se recogerán bolsas mezcladas ni residuos fuera del calendario.
Qué materiales son reciclables y cuáles no
Los residuos reciclables inorgánicos abarcan productos que pueden transformarse en nuevos objetos o materias primas. Entre ellos se encuentran:
- Papel
- Cartón
- Plástico
- Vidrio
- Metales
- Aluminio
- Ropa
- Textiles
- Madera
- Envases multicapa tipo Tetrapack
- Botellas PET
Cabe señalar que estos materiales deben entregarse limpios y secos para facilitar su procesamiento. Por otro lado, los residuos inorgánicos no reciclables son aquellos que, por su composición o uso, no pueden aprovecharse en nuevos procesos industriales. Ejemplos comunes incluyen:
- Pañales desechables
- Residuos sanitarios
- Papel higiénico
- Toallas y tampones
- Curitas
- Hisopos
- Preservativos
- Pañuelos desechables
Su disposición correcta previene riesgos sanitarios y obstrucciones en los sistemas de tratamiento.
Manejo especial de desechos voluminosos y peligrosos
El programa también contempla el manejo adecuado de residuos de gran tamaño y peligrosos. Colchones, muebles, electrónicos, pilas y llantas solo pueden entregarse los domingos. En cuanto a las heces de mascotas, se permite arrojarlas al inodoro o incluirlas con los orgánicos en casa; la arena de gato convencional va con los inorgánicos no reciclables, mientras que la orgánica corresponde a los orgánicos y la hidrosoluble puede desecharse en el inodoro.
El aceite de cocina usado debe almacenarse en una botella resistente y entregarse en centros autorizados como el Mercado de Trueque o la Planta de Bioaditivo de la Central de Abasto. Las jeringas usadas requieren envases rígidos, y los medicamentos caducos deben llevarse a farmacias y centros de salud con contenedores especializados.
Qué días se entregan los residuos al camión de basura
- Residuos orgánicos (martes, jueves y sábado)
- Residuos reciclables (lunes, miércoles, viernes y domingo)
- Residuos no reciclables (lunes, miércoles, viernes y domingo)