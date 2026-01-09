Separación de residuos inorgánicos en CDMX: lista de materiales reciclables y no reciclables

Los residuos que no estén correctamente separados no son recolectados por el servicio de limpia de la Ciudad de México. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

La Ciudad de México implementó al inicio de este 2026 un nuevo esquema obligatorio para separar residuos inorgánicos y orgánicos, con el objetivo de mejorar la gestión de basura y promover el reciclaje en la capital. El programa, impulsado por la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), estableció reglas precisas sobre cómo y cuándo entregar cada tipo de desecho al servicio público de limpia.

Cómo funciona el nuevo esquema de separación

La iniciativa define tres categorías principales para la basura doméstica: residuos orgánicos, reciclables inorgánicos y no reciclables. Cada tipo tiene días específicos de recolección, lo que facilita el procesamiento y la recuperación de materiales aprovechables. El calendario oficial indica que los residuos reciclables y no reciclables deben entregarse los lunes, miércoles, viernes y domingo.

La clasificación adecuada exige que los habitantes separen los materiales de acuerdo con sus características. El personal de limpia solo recoge bolsas correctamente clasificadas y presentadas en el día asignado. AGIR ha remarcado que no se recogerán bolsas mezcladas ni residuos fuera del calendario.

El personal únicamente recibe bolsas clasificadas según las indicaciones del programa, lo que obliga a la población a cumplir con la separación de basura y respetar los días asignados para cada tipo de residuo. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Qué materiales son reciclables y cuáles no

Los residuos reciclables inorgánicos abarcan productos que pueden transformarse en nuevos objetos o materias primas. Entre ellos se encuentran:

Papel

Cartón

Plástico

Vidrio

Metales

Aluminio

Ropa

Textiles

Madera

Envases multicapa tipo Tetrapack

Botellas PET

Cabe señalar que estos materiales deben entregarse limpios y secos para facilitar su procesamiento. Por otro lado, los residuos inorgánicos no reciclables son aquellos que, por su composición o uso, no pueden aprovecharse en nuevos procesos industriales. Ejemplos comunes incluyen:

Pañales desechables

Residuos sanitarios

Papel higiénico

Toallas y tampones

Curitas

Hisopos

Preservativos

Pañuelos desechables

Su disposición correcta previene riesgos sanitarios y obstrucciones en los sistemas de tratamiento.

Todos los martes, jueves y sábados se recolectarán los residuos orgánicos. (Cuartoscuro)

Manejo especial de desechos voluminosos y peligrosos

El programa también contempla el manejo adecuado de residuos de gran tamaño y peligrosos. Colchones, muebles, electrónicos, pilas y llantas solo pueden entregarse los domingos. En cuanto a las heces de mascotas, se permite arrojarlas al inodoro o incluirlas con los orgánicos en casa; la arena de gato convencional va con los inorgánicos no reciclables, mientras que la orgánica corresponde a los orgánicos y la hidrosoluble puede desecharse en el inodoro.

El aceite de cocina usado debe almacenarse en una botella resistente y entregarse en centros autorizados como el Mercado de Trueque o la Planta de Bioaditivo de la Central de Abasto. Las jeringas usadas requieren envases rígidos, y los medicamentos caducos deben llevarse a farmacias y centros de salud con contenedores especializados.

Qué días se entregan los residuos al camión de basura

Residuos orgánicos (martes, jueves y sábado)

Residuos reciclables (lunes, miércoles, viernes y domingo)

Residuos no reciclables (lunes, miércoles, viernes y domingo)