México

Separación de residuos inorgánicos en CDMX: lista de materiales reciclables y no reciclables

Los residuos que no estén correctamente separados no son recolectados por el servicio de limpia de la Ciudad de México

Guardar
Los residuos que no estén
Los residuos que no estén correctamente separados no son recolectados por el servicio de limpia de la Ciudad de México. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

La Ciudad de México implementó al inicio de este 2026 un nuevo esquema obligatorio para separar residuos inorgánicos y orgánicos, con el objetivo de mejorar la gestión de basura y promover el reciclaje en la capital. El programa, impulsado por la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), estableció reglas precisas sobre cómo y cuándo entregar cada tipo de desecho al servicio público de limpia.

Cómo funciona el nuevo esquema de separación

La iniciativa define tres categorías principales para la basura doméstica: residuos orgánicos, reciclables inorgánicos y no reciclables. Cada tipo tiene días específicos de recolección, lo que facilita el procesamiento y la recuperación de materiales aprovechables. El calendario oficial indica que los residuos reciclables y no reciclables deben entregarse los lunes, miércoles, viernes y domingo.

La clasificación adecuada exige que los habitantes separen los materiales de acuerdo con sus características. El personal de limpia solo recoge bolsas correctamente clasificadas y presentadas en el día asignado. AGIR ha remarcado que no se recogerán bolsas mezcladas ni residuos fuera del calendario.

El personal únicamente recibe bolsas
El personal únicamente recibe bolsas clasificadas según las indicaciones del programa, lo que obliga a la población a cumplir con la separación de basura y respetar los días asignados para cada tipo de residuo. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Qué materiales son reciclables y cuáles no

Los residuos reciclables inorgánicos abarcan productos que pueden transformarse en nuevos objetos o materias primas. Entre ellos se encuentran:

  • Papel
  • Cartón
  • Plástico
  • Vidrio
  • Metales
  • Aluminio
  • Ropa
  • Textiles
  • Madera
  • Envases multicapa tipo Tetrapack
  • Botellas PET

Cabe señalar que estos materiales deben entregarse limpios y secos para facilitar su procesamiento. Por otro lado, los residuos inorgánicos no reciclables son aquellos que, por su composición o uso, no pueden aprovecharse en nuevos procesos industriales. Ejemplos comunes incluyen:

  • Pañales desechables
  • Residuos sanitarios
  • Papel higiénico
  • Toallas y tampones
  • Curitas
  • Hisopos
  • Preservativos
  • Pañuelos desechables

Su disposición correcta previene riesgos sanitarios y obstrucciones en los sistemas de tratamiento.

Todos los martes, jueves y
Todos los martes, jueves y sábados se recolectarán los residuos orgánicos. (Cuartoscuro)

Manejo especial de desechos voluminosos y peligrosos

El programa también contempla el manejo adecuado de residuos de gran tamaño y peligrosos. Colchones, muebles, electrónicos, pilas y llantas solo pueden entregarse los domingos. En cuanto a las heces de mascotas, se permite arrojarlas al inodoro o incluirlas con los orgánicos en casa; la arena de gato convencional va con los inorgánicos no reciclables, mientras que la orgánica corresponde a los orgánicos y la hidrosoluble puede desecharse en el inodoro.

El aceite de cocina usado debe almacenarse en una botella resistente y entregarse en centros autorizados como el Mercado de Trueque o la Planta de Bioaditivo de la Central de Abasto. Las jeringas usadas requieren envases rígidos, y los medicamentos caducos deben llevarse a farmacias y centros de salud con contenedores especializados.

Qué días se entregan los residuos al camión de basura

  • Residuos orgánicos (martes, jueves y sábado)
  • Residuos reciclables (lunes, miércoles, viernes y domingo)
  • Residuos no reciclables (lunes, miércoles, viernes y domingo)

Temas Relacionados

residuosbasuraCDMXreciclarmexico-noticias

Más Noticias

Clausuran bar Rico Club de Zona Rosa por nueva presunta agresión a un cliente

Una denuncia en redes sociales apunta a que los hechos violentos serían perpetrados por personal de seguridad del mismo establecimiento

Clausuran bar Rico Club de

Asesinan al periodista Carlos Castro en Poza Rica, Veracruz: había denunciado amenazas

El periodista Carlos Castro, director del portal Código Norte Veracruz, fue asesinado a balazos en un restaurante de Poza Rica

Asesinan al periodista Carlos Castro

Se reporta fuerte explosión en Villagrán, Guanajuato, investigan presunta toma clandestina

Autoridades informaron que, aunque el siniestro ha sido controlado, aun no se ha sofocado

Se reporta fuerte explosión en

Trump dice que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles: “Controlan México”

El presidente de Estados Unidos afirmó que los cárteles de la droga son los responsables de la muerte de hasta 300 mil personas al año su país

Trump dice que EEUU empezará

Esta es la oración que debes rezar para quitar los adornos de navidad

Para los católicos la navidad es más que una simple fiesta por lo que es importante realizar un ritual para recordar su origen y significado espiritual

Esta es la oración que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trump dice que EEUU empezará

Trump dice que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles: “Controlan México”

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

Acusan a hombre en EEUU de lavar millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de red china

Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

Prisión preventiva para Eduardo “N”, exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

ENTRETENIMIENTO

Karime Pindter revela si ocupará

Karime Pindter revela si ocupará el lugar de Tania Rincón en Hoy durante la Copa Mundial 2026

Fernando Delgadillo anuncia que concierto en el Parque Naucalli será transmitido en vivo

Gerson Leos, fallecido músico de Banda MS, había celebrado 15 años de casado poco antes de morir: “Vamos por más”

‘Cositas’ enfrenta críticas tras compartir un video junto a un hombre sin camisa y aclara la situación “por sus niños”

Conductores de Venga la Alegría aseguran que “nadie soporta” a Kristal Silva desde La Granja VIP

DEPORTES

Rumbo a los Juegos Olímpicos

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

A dónde se irá Cruz Azul Femenil tras salir del Estadio Olímpico Universitario

Ex campeón mundial revela quién ganaría en una pelea entre Benavidez y Bivol: “Pega más fuerte”

André Jardine confiesa la enfermedad que Henry Martín sufrió y afectó su regreso con América para el Clausura 2026

¿Álvaro Fidalgo podría salir de América?: este es el club que estaría interesado en su fichaje