México

Se reporta fuerte explosión en Villagrán, Guanajuato, investigan presunta toma clandestina

Autoridades informaron que, aunque el siniestro ha sido controlado, aun no se ha sofocado

Autoridades estiman que puede tratarse
Autoridades estiman que puede tratarse de una toma clandestina. Foto: (Captura de pantalla)

Una fuerte explosión registrada la noche de este 8 de enero a espaldas del gimnasio municipal de Villagrán, sobre la calle Mercurio de la colonia Satélite, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno, además de generar alarma entre habitantes de la zona.

De manera preliminar, se presume que el incidente se originó en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) o en un predio utilizado para el almacenamiento ilegal de hidrocarburos. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Villagrán y Juventino Rosas, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Pemex y corporaciones de seguridad, quienes acordonaron el área para evitar riesgos mayores.

Incendio Guanajuato. Foto: (@YoSoy_gto)
Incendio Guanajuato. Foto: (@YoSoy_gto)

La presidenta municipal de Villagrán, Cinthia Teniente, informó para medio de comunicación que hasta el momento no se tiene registro de personas fallecidas o lesionadas de gravedad, y que únicamente se reportan daños materiales derivados de la explosión y el incendio posterior. No obstante, confirmó que cinco personas, entre ellas una mujer embarazada, presentaron crisis nerviosa y fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja.

Como medida preventiva, el gimnasio municipal cercano a la zona afectada fue habilitado como refugio temporal para resguardar a habitantes de las colonias aledañas, ante la posibilidad de que el incendio se reavivara o se presentaran nuevas explosiones. La alcaldesa pidió a la población mantener la calma, atender las indicaciones de las autoridades y permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia.

En entrevista ante medios, la edil señaló que el incendio se encuentra controlado, aunque aún no ha sido sofocado en su totalidad. Asimismo, indicó que de manera preliminar se tiene conocimiento de que el sitio podría haber sido utilizado para el almacenamiento de huachicol, lo que habría detonado la explosión.

Autoridades acudieron a la zona
Autoridades acudieron a la zona del siniestro. Foto: (iStock)

La funcionaria reconoció que desconocía que el predio continuara siendo utilizado con ese fin y recordó que, de acuerdo con testimonios de vecinos, hace aproximadamente un año se registró una situación similar, la cual quedó bajo resguardo de autoridades federales.

En caso de incendio, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez. Se recomienda identificar las salidas de emergencia y evacuar el lugar de inmediato, sin intentar rescatar objetos personales. Si existe presencia de humo, se debe avanzar agachado y cubrir nariz y boca con un paño húmedo. No deben utilizarse elevadores. Es importante dar aviso a los servicios de emergencia y atender las indicaciones de las autoridades. El uso de extintores solo debe realizarse si se cuenta con el conocimiento adecuado.

