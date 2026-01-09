México

Reconoce Sheinbaum histórica reducción de homicidio doloso en Guerrero

De octubre de 2024 a diciembre de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos cayó 65% de acuerdo con cifras oficiales del SESNSP

Gobierno federal reconoce que el
Gobierno federal reconoce que el homicidio doloso en Guerrero bajó durante 2025 (FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM)

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la disminución histórica del homicidio doloso en Guerrero durante la Mañanera del Pueblo, realizada desde el puerto de Acapulco, donde destacó que la entidad logró una reducción del 65 por ciento en el promedio diario de víctimas de este delito, resultado de una estrategia integral de seguridad y de la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

“Esto se logra con estrategia y atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y mucha coordinación con el gobierno de Guerrero y el federal”, subrayó la mandataria al presentar los resultados más recientes en materia de seguridad.

Durante la conferencia, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que en 2025 el homicidio doloso en Guerrero disminuyó 24 por ciento, al pasar de 4.7 a 3.4 casos diarios, en comparación con el año previo.

Detalló que, en un análisis más amplio, entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad pasó de 6.58 a 2.32 casos, lo que representa una reducción del 65 por ciento, una de las más significativas a nivel nacional.

Por su parte, el titular de le Secretaría de Seguridad federal, Omar Harfuch dijo que de octubre de 2024 a diciembre de 2025, se detuvieron a mil 788 personas por delitos de alto impacto y se incautó más de 34 toneladas de drogas y se desmantelaron 6 laboratorios en Guerrero.

Municipio de Acapulco registró baja incidencia

Delitos de alto impacto en
Delitos de alto impacto en Guerrero a la baja, enero 2025 (Especial)

Acapulco, uno de los municipios históricamente más afectados por la violencia, fue señalado como un caso relevante dentro de esta tendencia a la baja.

De acuerdo con el SESNSP, el puerto pasó de 2.32 homicidios diarios en octubre de 2024 a 0.68 en diciembre de 2025, lo que equivale a una disminución del 71 por ciento.

En el comparativo anual, de 2024 a 2025, Acapulco también registró una baja sostenida, al pasar de 1.76 a 1.32 casos diarios, es decir, una reducción del 25 por ciento.

Además, los delitos de alto impacto en el mismo periodo descendieron 28 por ciento, al pasar de 5.60 a 4.01 casos diarios, lo que refuerza la percepción de una mejora general en las condiciones de seguridad del municipio.

Destaca coordinación con la Federación

Delitos de alto impacto Guerrero
Delitos de alto impacto Guerrero (especial)

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda atribuyó estos resultados a la coordinación permanente con la Federación y al fortalecimiento de las capacidades institucionales en el estado.

Informó que en 2025 se registraron mil 312 homicidios dolosos, lo que convirtió a ese año en el de menor incidencia en este delito en Guerrero.

Destacó que diciembre de 2025 cerró con apenas 72 homicidios dolosos, una cifra que no se alcanzaba desde 2015, lo que confirma —dijo— un cambio de tendencia en materia de violencia.

“Con estos números, Guerrero se ubica en la posición número 13 a nivel nacional, cuando en años anteriores se encontraba entre los primeros lugares en homicidio doloso”, señaló la mandataria estatal, quien aseguró que el reto ahora es mantener y profundizar estos avances.

Como parte de las acciones del Gobierno de Guerrero, se informó que se sumaron mil cámaras de videovigilancia a la red estatal, se incorporaron 71 nuevas patrullas para tareas de seguridad y 59 patrullas adicionales para municipios, además de que la certificación policial alcanza ya el 70 por ciento.

Las autoridades coincidieron en que los resultados reflejan el impacto de una estrategia basada en prevención, fortalecimiento institucional y coordinación intergubernamental, y reiteraron el compromiso de consolidar la reducción de la violencia en Guerrero y particularmente en Acapulco.

