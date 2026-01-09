México

Los mejores memes de las roscas de reyes que no se les vendieron a los revendedores

Internautas se burlan de la cantidad de producto que no se vendió antes del 6 de enero

Guardar
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Aunque el Día de Reyes terminó junto a la tradición de partir la rosca y comerla con chocolate caliente, algunos revendedores de este tradicional pan buscan seguir con el negocio. Y es que, en su desesperación por tener abundancia de producto, muchos de ellos no lograron venderlos todos.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

En redes sociales, los internautas se han burlado de los revendedores que están rematando las Roscas de Reyes que no lograron vender antes del 6 de enero. Los usuarios de redes sociales usar plataformas como X para expresarse, creando divertidos memes al respecto.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Las roscas de reyes forman parte de una de las tradiciones más arraigadas en México durante la primera semana de enero. Cada año, familias y comunidades se reúnen para partir este pan, símbolo de unión y celebración, en una costumbre que ha cruzado generaciones y regiones.

La llegada de los Reyes Magos y el ritual de compartir la rosca representan un momento clave en el calendario festivo mexicano.

Origen e historia de la rosca de reyes en México

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El origen de la rosca de reyes se remonta a tradiciones europeas que llegaron a América durante la época colonial. El pan redondo, decorado con frutas cristalizadas, simboliza la corona de los Reyes Magos, mientras que su forma ovalada representa el amor eterno y la comunidad.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

En México, la tradición se adaptó con ingredientes locales y se popularizó en el siglo XX como parte fundamental del Día de Reyes, celebrado cada 6 de enero. La costumbre de esconder un muñeco al interior del pan tiene raíces en la representación del Niño Jesús, oculto por la Sagrada Familia para protegerlo.

El significado y los elementos de la rosca

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Cada elemento de la rosca de reyes posee un simbolismo específico. Las frutas confitadas evocan las joyas de las coronas de los Magos, y el pan, elaborado con azúcar y mantequilla, busca reflejar la alegría del encuentro.

El muñeco escondido, que suele ser de plástico, representa la búsqueda y el hallazgo del Niño Jesús. Quien encuentra esta figura al partir su porción adquiere el compromiso de ofrecer tamales el 2 de febrero, durante la festividad de la Candelaria, cerrando así el ciclo navideño.

Variaciones regionales y actualidad

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Aunque la receta básica de la rosca de reyes se mantiene, existen variaciones regionales en ingredientes y presentación. En algunos estados del país, se agregan rellenos de nata, chocolate o crema pastelera, y la decoración puede incluir nueces y diferentes tipos de frutas.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Las panaderías artesanales y las cadenas comerciales producen miles de piezas cada año, adaptándose a preferencias locales y tendencias actuales. El consumo de rosca en escuelas, oficinas y espacios públicos evidencia la vigencia y la capacidad de la tradición para reunir a personas de diferentes contextos en torno a una mesa. La rosca de reyes continúa como emblema de identidad y convivencia en México.

Temas Relacionados

Roscas de ReyesDía de Reyesmemesmexico-noticias

Más Noticias

Así queda el Hoy No circula en CDMX para este viernes 9 de enero

La Contingencia Ambiental Fase I se activó y algunos autos resultarán afectados

Así queda el Hoy No

Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc: Liga MX confirma mudanza a Puebla

El equipo de Nicolás Larcamón debutará en la cancha de “La Franja” en la Jornada 2 del Clausura 2026 tras quedar fuera del Olímpico Universitario

Cruz Azul jugará en el

La manera exacta en que debes realizar caminata para bajar de peso y obtener sus beneficios, según la ciencia

Incorporar fuerza, intensidad y buenos hábitos permite obtener mayores resultados físicos sin depender de una membresía de gimnasio

La manera exacta en que

Samuel García es captado preparándose para recibir a Japón en el Mundial 2026

El gobernador de Nuevo León impulsó el ambiente mundialista en Monterrey al portar la camiseta de la Selección de Japón durante una inauguración

Samuel García es captado preparándose

Paramédico evitó que un hombre se arrojara desde un puente en la alcaldía Venustiano Carranza

Automovilistas que pasaban por la zona registraron el incidente y subieron los videos a redes sociales

Paramédico evitó que un hombre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Peritos trataron de recuperar cuerpo

Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

Prisión preventiva para Eduardo “N”, exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

Fijan fecha para audiencia de “El Viceroy” en EEUU

Fiscal de Michoacán confirma hallazgo de 10 costales con restos humanos en Cuitzeo; Cártel Santa Rosa de Lima estaría detrás

Marina destruyó narcolaboratorio de “Los Rugrats”, facción de Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son las celebridades que

Quiénes son las celebridades que participarán en “¿Apostarías por mí?” y cuál será el premio para la pareja ganadora

Alan Ramírez, vocalista de Banda MS, narra cómo encontró sin vida a Gerson Leos: “Fue una pesadilla”

Twenty One Pilots en CDMX: a partir de esta fecha podrás ver su concierto en salas

Claudia Sheinbaum se reúne con la actriz Elsa Aguirre: “Ejemplo de gran fortaleza”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

DEPORTES

Rumbo a los Juegos Olímpicos

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc: Liga MX confirma mudanza a Puebla

Samuel García es captado preparándose para recibir a Japón en el Mundial 2026

Andy Ruiz podría regresar al ring en esta fecha: Manny Robles revela pistas sobre la próxima pelea de su boxeador

André Jardine confirma que Igor Lichnovsky saldrá del América: “Era momento que busque otro camino”