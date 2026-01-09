Karime Pindter revela si ocupará el lugar de Tania Rincón en Hoy durante la Copa Mundial 2026

Karime Pindter confirma que será suplente en Hoy durante la ausencia de Tania Rincón, descartando un cambio permanente en el elenco. (karimepindter, Instagram)

La próxima cobertura de la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá obligará a realizar ajustes temporales en el programa Hoy de Televisa.

Uno de los más importantes está relacionada con Tania Rincón, quien forma parte del equipo de conductoras y se ausentara del programa durante ese periodo, ya que participará en la transmisión del evento deportivo con TUDN.

Tania Rincón se ausenta temporalmente de Hoy para integrarse a la transmisión de la Copa del Mundo 2026 con TUDN. (Tania rincon ig)

¿Karime Pindter será la nueva conductora de Hoy?

Karime Pindter ha aclarado que su incorporación al programa será únicamente como suplente en el matutino durante la ausencia de la ex presentadora de Venga la ALegría

La finalista de La Casa de los Famosos México y exintegrante de Acapulco Shore enfatizó que su presencia no implicará un cambio permanente en el elenco principal del matutino.

La decisión se tomó debido a la participación especial que Tania Rincón realizará en la cobertura de la Copa del Mundo 2026. Además, la dirección habría considerado una figura con conexión entre el público joven para desempeñar ese papel de forma visible durante la transmisión especial.

El programa Hoy de Televisa ajusta su elenco durante la cobertura especial de la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Foto: Televisa

Pindter subrayó que solo acompañará a Hoy durante el tiempo que su colega cumpla sus compromisos con TUDN. Por lo que insistió en que su papel se limita a la conducción provisional y descarta cualquier intento de incorporarse fija.

De igual forma, recalcó que la titularidad de Tania Rincón está asegurada y que su propia intervención será solamente una colaboración dentro de la temporada mundialista.

Qué ha hecho Karime Pindter tras su salida de La Casa de los Famosos México

Enero-febrero 2025:

Estuvo envuelta en polémicas por comentarios realizados en su podcast acerca de la cantante Selena Gómez, lo que provocó una ola de críticas. Al volverse viral el clip, ofreció disculpas públicas a través de su canal de YouTube.

Mayo-junio 2025:

Durante una entrevista, aclaró los motivos del distanciamiento con Gala Montes, relacionado con diferencias sobre su vida privada tras la salida del reality. Finalmente, ambas lograron reconciliarse y retomaron su amistad, aunque reconocieron que el vínculo necesitaba ser “regado” y fortalecido.

Septiembre-diciembre 2025:

Da el salto a la conducción en TV nacional, siendo invitada a conducir el programa Hoy y La Más Draga 7. Su participación en ambos fue ampliamente comentada: fue elogiada en el matutino, aunque recibió críticas y parodias por su desempeño en La Más Draga.

Karime Pindter enfatiza que su participación en el matutino Hoy es limitada al periodo de cobertura de la Copa del Mundo 2026. (Youtube)

En resumen, desde su participación en La Casa de los Famosos México, ha diversificado su carrera entrando a la conducción televisiva, el emprendimiento y continuando su trabajo como influencer, mientras enfrenta y resuelve polémicas públicas y personales.