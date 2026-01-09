Karime Pindter confiesa por qué rechazó estar en La Casita de Bad Bunny en CDMX

Karime Pindter rechaza la invitación a 'La Casita' durante los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México (Crédito: IG, karimepindter)

La influencer Karime Pindter reveló que rechazó la invitación para estar en ‘La Casita’, el escenario alternativo instalado durante los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, y que ha sido parte de su gira mundial.

Su decisión generó reacciones tanto entre sus seguidores como entre los fanáticos del cantante puertorriqueño.

Este escenario, que formó parte de los ochos conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros como parte de la gira “Debí tirar más fotos”, fue diseñado para acercar al artista a una zona del público que había pagado menos por sus boletos en comparación con quienes adquirieron entradas más cercanas al escenario principal.

‘La Casita’ provocó comentarios encontrados debido a su ubicación y la dinámica que permitió a varias celebridades y fanáticos compartir breves momentos con el artista.

Cuidar su cuerpo y energía, la razón de ‘La Matrioshka’

Karime Pindter, apodada ‘La Matrioshka’ por sus fans, explicó las razones detrás de su negativa:

“Estaba yo a tres días de lo de ‘La más draga’, tenía que cuidar yo mi voz, mi cuerpo, mi espíritu, mi desvelada… llegar al 100. Yo lo vi en Puerto Rico, se mal interpretó cómo lo pusieron, pero nada más no fui”, detalló en referencia a la final del concurso de drag queens en el que fungió como conductora.

Durante las presentaciones de Bad Bunny en la capital mexicana, personalidades como Ana de la Reguera, Diego Boneta, Renata Notni, Yalitza Aparicio, Danna Paola, Eiza González, Luis Gerardo Méndez y Salma Hayek, así como miembros de Fuerza Regida, fueron algunos de los invitados a ‘La Casita’ para acompañar al intérprete de “Ojitos lindos”.

‘La Casita’, un símbolo de identidad cultural de Puerto Rico

‘La Casita’ es una réplica escenográfica inspirada en una vivienda típica puertorriqueña que Bad Bunny utilizó como elemento central en su residencia musical “No Me Quiero Ir de Aquí” en el Coliseo de Puerto Rico, en 2025. La estructura se convirtió en un símbolo de identidad cultural durante sus conciertos.

Según declaraciones de Bad Bunny durante sus presentaciones en Puerto Rico, el artista explicó: “Esta casita representa de dónde vengo y lo que soy. Quiero que todos se lleven un pedazo de Puerto Rico en el corazón”. La casita buscó rendir homenaje a sus raíces y conectar con el público a través de la memoria y la cultura puertorriqueña.

La inspiración para la estructura provino de una casa real ubicada en Humacao, Puerto Rico. Posteriormente, el propietario de la casa original presentó una demanda contra Bad Bunny y las compañías asociadas, alegando uso indebido y falta de consentimiento para la reproducción comercial de la vivienda.

Hasta ahora, Bad Bunny no ha dado declaraciones públicas sobre este litigio.