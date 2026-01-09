México

¿Fue Florinda Meza? Rosita Bouchot revela quién provocó su inesperada salida como ‘Paty’ en El Chavo del 8

La actriz comentó que aún conserva un preciado objeto como recuerdo de su paso por el programa de Chespirito

Guardar
Rosita Bouchot aclara si Chespirito
Rosita Bouchot aclara si Chespirito intentó conquistarla. (Televisa)

El hallazgo de un episodio inédito de El Chavo del 8 ambientado en las playas de Cancún ha generado revuelo entre fanáticos y expertos en la historia de la televisión mexicana.

La aparición de este material, rescatado por el coleccionista puertorriqueño Scooby-Honda y reportado por Ventaneando, confirma la existencia de un capítulo cuya localización había sido objeto de especulación durante años.

En el marco de este redescubrimiento, la actriz Rosita Bouchot, quien interpretó a Paty en la vecindad, compartió recuerdos sobre su breve pero significativo paso por la icónica producción creada por Roberto Gómez Bolaños.

Rosita Bouchot en el Chavo
Rosita Bouchot en el Chavo del 8. (Televisa)

Lo que dijo Rosita Bouchot sobre El Chavo del 8

En entrevista con Ventaneando, Rosita Bouchot rememoró su experiencia en el programa y la relación profesional que mantuvo con el equipo.

“Fue una oportunidad muy bonita. Un personaje hermoso como es Roberto, un gran escritor, un gran observador”, expresó la actriz, quien solo participó en dos capítulos como Paty en la década de los setentas.

Según Bouchot, la decisión de limitar su participación no dependió de ella: “Eso lo decidió Roberto, no sé. En ese tiempo no andaba con Florinda, o sea, yo para qué yo hubiera hecho: ‘No, quítala’”, comentó entre risas.

Rosita Bouchot critica la falta
Rosita Bouchot critica la falta de humildad y empatía de Florinda Meza en 'El chavo del 8' (Recorte)

Aunque su tiempo en el elenco fue breve, la actriz relató que su trabajo trascendió fronteras y generaciones.

Durante la pandemia, Bouchot descubrió que sus episodios seguían circulando en países como Perú y que recibía mensajes y videos de admiradores que recordaban su personaje.

“Qué bonito que cuando tú haces algo, lo dejes en el corazón de alguien”, afirmó. Además, la artista compartió que aún conserva el vestido azul que usó como Paty, una prenda que guarda un valor sentimental porque fue confeccionada por su madre.

Qué se sabe del episodio perdido de Cancún

El reciente descubrimiento de un episodio parcial de El Chavo del 8 grabado en Cancún, encontrado por Scooby-Honda y difundido por Ventaneando, ha reavivado el interés por los archivos audiovisuales de la serie.

El material muestra a los personajes disfrutando de las playas caribeñas, fuera del entorno habitual de la vecindad, y revela una faceta poco conocida del universo creado por Roberto Gómez Bolaños. Según el programa de TV Azteca, el episodio podría datar de 1980 y habría sido retransmitido en 1983.

Rosita Bouchot con Chespirito. (Televisa)
Rosita Bouchot con Chespirito. (Televisa)

La existencia de grabaciones fuera de la vecindad había sido un rumor persistente entre los fans, quienes hasta ahora solo tenían registro de los capítulos realizados en Acapulco.

El hallazgo refuerza la importancia de la labor de coleccionistas como Scooby-Honda, quien anteriormente recuperó el episodio de las goteras en la casa de Don Ramón.

“Investigar en la historia audiovisual fue un trabajo muy minucioso”, comentó Mónica Castañeda en Ventaneando, al referirse al proceso que permitió dar con la cinta.

La popularidad de El Chavo del 8 se mantuvo vigente durante décadas en toda Latinoamérica.

Desde su estreno en los años setenta, la serie no solo reflejó aspectos de la vida cotidiana en México, sino que logró conectar con audiencias de países como Argentina, Perú, Colombia, Chile y Venezuela.

Sus personajes y frases forman parte del acervo cultural de la región.

Temas Relacionados

El Chavo del 8Rosita BouchotChespiritoFlorinda MezaRoberto Gómez BolañosPatymexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

¿Jessica Díaz murió? Publicación de Roger González desata controversia en redes

El conductor compartió una fotografía de la actriz con un moño negro

¿Jessica Díaz murió? Publicación de

Antonio Mohamed confiesa cuál es su prioridad este semestre y no es el tricampeonato

Mohamed reiteró que, pese a sus logros en torneos cortos, el éxito internacional sigue siendo una meta pendiente, tanto a nivel personal como institucional

Antonio Mohamed confiesa cuál es

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué beneficiarias reciben su apoyo hoy 9 de enero?

Continúa la dispersión del pago correspondiente al bimestre enero–febrero, de acuerdo con el calendario oficial

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué beneficiarias

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy viernes 9 de enero | EN VIVO

La presidenta encabeza su conferencia de prensa mañanera desde Acapulco, Guerrero

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum

Denuncian presuntas extorsiones de la Policía Ministerial Federal contra gaseras y gasolineras en Edomex

Los presuntos operativos se realizaron en Naucalpan, Atizapán y Nicolás Romero

Denuncian presuntas extorsiones de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trump dice que EEUU empezará

Trump dice que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles: “Controlan México”

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

Acusan a hombre en EEUU de lavar millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de red china

Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

Prisión preventiva para Eduardo “N”, exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

ENTRETENIMIENTO

¿Jessica Díaz murió? Publicación de

¿Jessica Díaz murió? Publicación de Roger González desata controversia en redes

Christian Nodal reaparece con radical cambio de look a días de celebrar su cumpleaños 27 | Fotos

Jorge Losa denuncia cobros irregulares en restaurante con vista al Zócalo de la CDMX

Martha Higareda reaparece en alfombra roja tras convertirse en madre de gemelas

Internautas critican la participación de Pepe Aguilar en el Rodeo Houston 2026

DEPORTES

Antonio Mohamed confiesa cuál es

Antonio Mohamed confiesa cuál es su prioridad este semestre y no es el tricampeonato

Atlas vs Puebla abre su participación en el Clausura 2026: cuándo y dónde verlo

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

A dónde se irá Cruz Azul Femenil tras salir del Estadio Olímpico Universitario

Ex campeón mundial revela quién ganaría en una pelea entre Benavidez y Bivol: “Pega más fuerte”