¿Fue Florinda Meza? Rosita Bouchot revela quién provocó su inesperada salida como ‘Paty’ en El Chavo del 8

Rosita Bouchot aclara si Chespirito intentó conquistarla. (Televisa)

El hallazgo de un episodio inédito de El Chavo del 8 ambientado en las playas de Cancún ha generado revuelo entre fanáticos y expertos en la historia de la televisión mexicana.

La aparición de este material, rescatado por el coleccionista puertorriqueño Scooby-Honda y reportado por Ventaneando, confirma la existencia de un capítulo cuya localización había sido objeto de especulación durante años.

En el marco de este redescubrimiento, la actriz Rosita Bouchot, quien interpretó a Paty en la vecindad, compartió recuerdos sobre su breve pero significativo paso por la icónica producción creada por Roberto Gómez Bolaños.

Rosita Bouchot en el Chavo del 8. (Televisa)

Lo que dijo Rosita Bouchot sobre El Chavo del 8

En entrevista con Ventaneando, Rosita Bouchot rememoró su experiencia en el programa y la relación profesional que mantuvo con el equipo.

“Fue una oportunidad muy bonita. Un personaje hermoso como es Roberto, un gran escritor, un gran observador”, expresó la actriz, quien solo participó en dos capítulos como Paty en la década de los setentas.

Según Bouchot, la decisión de limitar su participación no dependió de ella: “Eso lo decidió Roberto, no sé. En ese tiempo no andaba con Florinda, o sea, yo para qué yo hubiera hecho: ‘No, quítala’”, comentó entre risas.

Rosita Bouchot critica la falta de humildad y empatía de Florinda Meza en 'El chavo del 8' (Recorte)

Aunque su tiempo en el elenco fue breve, la actriz relató que su trabajo trascendió fronteras y generaciones.

Durante la pandemia, Bouchot descubrió que sus episodios seguían circulando en países como Perú y que recibía mensajes y videos de admiradores que recordaban su personaje.

“Qué bonito que cuando tú haces algo, lo dejes en el corazón de alguien”, afirmó. Además, la artista compartió que aún conserva el vestido azul que usó como Paty, una prenda que guarda un valor sentimental porque fue confeccionada por su madre.

Qué se sabe del episodio perdido de Cancún

El reciente descubrimiento de un episodio parcial de El Chavo del 8 grabado en Cancún, encontrado por Scooby-Honda y difundido por Ventaneando, ha reavivado el interés por los archivos audiovisuales de la serie.

El material muestra a los personajes disfrutando de las playas caribeñas, fuera del entorno habitual de la vecindad, y revela una faceta poco conocida del universo creado por Roberto Gómez Bolaños. Según el programa de TV Azteca, el episodio podría datar de 1980 y habría sido retransmitido en 1983.

Rosita Bouchot con Chespirito. (Televisa)

La existencia de grabaciones fuera de la vecindad había sido un rumor persistente entre los fans, quienes hasta ahora solo tenían registro de los capítulos realizados en Acapulco.

El hallazgo refuerza la importancia de la labor de coleccionistas como Scooby-Honda, quien anteriormente recuperó el episodio de las goteras en la casa de Don Ramón.

“Investigar en la historia audiovisual fue un trabajo muy minucioso”, comentó Mónica Castañeda en Ventaneando, al referirse al proceso que permitió dar con la cinta.

La popularidad de El Chavo del 8 se mantuvo vigente durante décadas en toda Latinoamérica.

Desde su estreno en los años setenta, la serie no solo reflejó aspectos de la vida cotidiana en México, sino que logró conectar con audiencias de países como Argentina, Perú, Colombia, Chile y Venezuela.

Sus personajes y frases forman parte del acervo cultural de la región.