México

Frente frío 27: Gobierno federal alerta a la población por bajas temperaturas y lluvias

Una serie de medidas preventivas fueron anunciadas para enfrentar precipitaciones por encima de lo normal y frío

Guardar
Las autoridades mexicanas emiten alertas
Las autoridades mexicanas emiten alertas por lluvias intensas, descenso térmico y condiciones invernales extremas en varias regiones del país. Crédito: Cuartoscuro.

Autoridades federales han emitido alertas y recomendaciones ante la previsión de lluvias intensas, descenso térmico y condiciones invernales extremas en varias regiones de México, advirtiendo riesgos para millones de personas en todo el país durante los próximos días.

Según la Coordinación Nacional de Protección Civil(CNPC) en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública publicado este 8 de enero, el impacto será especialmente severo en los estados del sureste.

En el caso de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el fin de semana estará marcado por lluvias torrenciales y acumulados que podrían superar los 250 mm, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). “El sábado 10 y domingo 11 de enero se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco”, señaló la dependencia a través de su canal oficial.

Descenso de la temperatura y llegada de la segunda tormenta invernal

Protección Civil recomienda mantenerse informado,
Protección Civil recomienda mantenerse informado, identificar refugios temporales y extremar precauciones ante inundaciones y caída de nieve en zonas de montaña. Crédito: Cuartoscuro.

Además de la precipitación, se espera un descenso marcado de la temperatura debido a la masa de aire polar asociada al frente frío número 27, según la CNPC.

Estas condiciones propiciarán un evento prolongado de “Norte”, con vientos intensos en la costa del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec y la Península de Yucatán.

La combinación de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará la segunda tormenta invernal de la temporada. Esta situación incrementa la probabilidad de ambiente muy fríoa gélido, ráfagas de viento superiores a los 80 km/h y posibles nevadas o aguanieve en entidades como Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, y en cimas montañosas del centro y oriente del país.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica acumulados superiores a 250 mm de lluvia en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco durante el fin de semana. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Protección Civil recomienda a la población:

  • Informarse a través de canales oficiales y obedecer las indicaciones de Protección Civil.
  • No cruzar ríos, arroyos ni zonas inundadas, aplica al ir a pie o en carro.
  • Quitar la basura y otros objetos que obstruyan coladeras, desagües y drenajes.
  • Tener identificados refugios temporales y conocer las rutas de evacuación.
  • Afianzar techos, ventanas y demás objetos que puedan ser arrastrados por los vientos.
  • Manteerse abrigados y proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas ante el descenso de temperatura.
  • En zonas montañosas, extremar precauciones ante la probable caída de nieve o aguanieve.

Bajas temperaturas en la CDMX

La Ciudad de México activa
La Ciudad de México activa alertas amarilla y naranja en siete alcaldías por temperaturas mínimas de 1 a 6grados centígrados para el viernes 9 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) anticipó frío intenso para la mañana del viernes 9 de enero. El organismo notificó que se implementarán alertas amarilla y naranja en siete demarcaciones de la capital por temperaturas mínimas de 1 a 6 grados centígrados entre las 00:00 y las 08:00 horas.

Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco son las alcaldías que estarán bajo alerta amarilla, con valores previstos de 4 a 6 grados centígrados. Mientras tanto, Milpa Alta y Tlalpan activarán alerta naranja, con temperaturas previstas de apenas 1 a 3 grados centígrados.

La SGIRPC enfatizó la importancia de no exponer a la intemperie a mascotas, proteger la piel con cremas hidratantes y mantener esquemas de vacunación al día para grupos vulnerables. Asimismo, recomendó ventilar ambientes en caso de utilizar calentadores y solicitó evitar cambios bruscos de temperatura.

Temas Relacionados

Bajas TemperaturasFrente FríoLluviasProtección Civilmexico-noticias

Más Noticias

En dónde están los 900 animales del Refugio Franciscano tras desalojo

La cooperación entre autoridades, asociaciones civiles y voluntarios logró el traslado

En dónde están los 900

Fernando Delgadillo anuncia que concierto en el Parque Naucalli será transmitido en vivo

El evento musical del trovador se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en el Foro Felipe Villanueva

Fernando Delgadillo anuncia que concierto

Ex campeón mundial revela quién ganaría en una pelea entre Benavidez y Bivol: “Pega más fuerte”

Un posible combate entre el peleador de origen mexicano y el ruso ha sido de los más esperados en las 175 libras

Ex campeón mundial revela quién

Tiktoker ciega acusa que no puede caminar en el Centro Histórico de CDMX por comercio ambulante

La mujer con discapacidad visual evidenció que su ayuda de accesibilidad está interrumpida

Tiktoker ciega acusa que no

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

La autoridad diplomática sorprendió con su ironía

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”:

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

Acusan a hombre en EEUU de lavar millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de red china

Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

Prisión preventiva para Eduardo “N”, exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

Fijan fecha para audiencia de “El Viceroy” en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Gerson Leos, fallecido músico de

Gerson Leos, fallecido músico de Banda MS, había celebrado 15 años de casado poco antes de morir: “Vamos por más”

‘Cositas’ enfrenta críticas tras compartir un video junto a un hombre sin camisa y aclara la situación “por sus niños”

Conductores de Venga la Alegría aseguran que “nadie soporta” a Kristal Silva desde La Granja VIP

Karime Pindter confiesa por qué rechazó estar en La Casita de Bad Bunny en CDMX

‘El increíble castillo vagabundo’, de Studio Ghibli, será reestrenada en salas de cine en México: esta será la fecha

DEPORTES

Rumbo a los Juegos Olímpicos

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

Ex campeón mundial revela quién ganaría en una pelea entre Benavidez y Bivol: “Pega más fuerte”

André Jardine confiesa la enfermedad que Henry Martín sufrió y afectó su regreso con América para el Clausura 2026

¿Álvaro Fidalgo podría salir de América?: este es el club que estaría interesado en su fichaje

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de local, ahora que jugará el Clausura 2026 ahí?