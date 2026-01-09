Frente frío 27: Gobierno federal alerta a la población por bajas temperaturas y lluvias

Las autoridades mexicanas emiten alertas por lluvias intensas, descenso térmico y condiciones invernales extremas en varias regiones del país. Crédito: Cuartoscuro.

Autoridades federales han emitido alertas y recomendaciones ante la previsión de lluvias intensas, descenso térmico y condiciones invernales extremas en varias regiones de México, advirtiendo riesgos para millones de personas en todo el país durante los próximos días.

Según la Coordinación Nacional de Protección Civil(CNPC) en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública publicado este 8 de enero, el impacto será especialmente severo en los estados del sureste.

En el caso de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el fin de semana estará marcado por lluvias torrenciales y acumulados que podrían superar los 250 mm, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). “El sábado 10 y domingo 11 de enero se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco”, señaló la dependencia a través de su canal oficial.

Descenso de la temperatura y llegada de la segunda tormenta invernal

Protección Civil recomienda mantenerse informado, identificar refugios temporales y extremar precauciones ante inundaciones y caída de nieve en zonas de montaña. Crédito: Cuartoscuro.

Además de la precipitación, se espera un descenso marcado de la temperatura debido a la masa de aire polar asociada al frente frío número 27, según la CNPC.

Estas condiciones propiciarán un evento prolongado de “Norte”, con vientos intensos en la costa del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec y la Península de Yucatán.

La combinación de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará la segunda tormenta invernal de la temporada. Esta situación incrementa la probabilidad de ambiente muy fríoa gélido, ráfagas de viento superiores a los 80 km/h y posibles nevadas o aguanieve en entidades como Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, y en cimas montañosas del centro y oriente del país.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica acumulados superiores a 250 mm de lluvia en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco durante el fin de semana. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Protección Civil recomienda a la población:

Informarse a través de canales oficiales y obedecer las indicaciones de Protección Civil.

a través de y obedecer las de Protección Civil. No cruzar ríos , arroyos ni zonas inundadas, aplica al ir a pie o en carro.

, arroyos ni zonas inundadas, aplica al ir a pie o en carro. Quitar la basura y otros objetos que obstruyan coladeras, desagües y drenajes.

y otros que obstruyan coladeras, desagües y drenajes. Tener identificados refugios temporales y conocer las rutas de evacuación .

y conocer . Afianzar techos , ventanas y demás objetos que puedan ser arrastrados por los vientos.

, ventanas y demás objetos que puedan ser por los vientos. Manteerse abrigados y proteger a niñas , niños , personas adultas mayores y con enfermedades crónicas ante el descenso de temperatura .

y proteger a , , personas adultas y con ante el de . En zonas montañosas, extremar precauciones ante la probable caída de nieve o aguanieve.

Bajas temperaturas en la CDMX

La Ciudad de México activa alertas amarilla y naranja en siete alcaldías por temperaturas mínimas de 1 a 6grados centígrados para el viernes 9 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) anticipó frío intenso para la mañana del viernes 9 de enero. El organismo notificó que se implementarán alertas amarilla y naranja en siete demarcaciones de la capital por temperaturas mínimas de 1 a 6 grados centígrados entre las 00:00 y las 08:00 horas.

Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco son las alcaldías que estarán bajo alerta amarilla, con valores previstos de 4 a 6 grados centígrados. Mientras tanto, Milpa Alta y Tlalpan activarán alerta naranja, con temperaturas previstas de apenas 1 a 3 grados centígrados.

La SGIRPC enfatizó la importancia de no exponer a la intemperie a mascotas, proteger la piel con cremas hidratantes y mantener esquemas de vacunación al día para grupos vulnerables. Asimismo, recomendó ventilar ambientes en caso de utilizar calentadores y solicitó evitar cambios bruscos de temperatura.