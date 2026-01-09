Avanza la recuperación del Centro Histórico de Acapulco con inversión pública millonaria

El Gobierno de México informó avances del programa Acapulco se Transforma Contigo

En la mañanera del pueblo de hoy viernes 9 de enero, el Gobierno de México informó que avanza la recuperación del Centro Histórico de Acapulco mediante el programa Acapulco se Transforma Contigo, el cual contempla una inversión pública millonaria destinada a mejorar servicios urbanos, alumbrado público, espacios históricos y la seguridad peatonal en la Bahía Histórica del puerto.

El informe presentado detalló que, desde marzo de 2025, FONATUR ha elevado la calidad de los servicios urbanos dentro del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Acapulco, con una inversión pública total de 317 millones de pesos destinada a mantenimiento rutinario, limpieza, imagen urbana y atención de áreas estratégicas.

En este periodo se desplegaron 12 camiones recolectores, un vehículo tipo vactor y 140 elementos operativos, logrando la recolección de 16 mil 405 toneladas de residuos sólidos urbanos.

A estas acciones se suman 104 trabajadores de barrido manual en vialidades y 78 personas dedicadas a la limpieza de playas, donde se retiraron 863 toneladas de basura, mejorando las condiciones sanitarias y la percepción turística.

Imagen urbana, áreas verdes y alumbrado público

El programa también reporta avances relevantes en la recuperación de espacios públicos. Se han rehabilitado más de mil 539 postes, atendido 9 mil 800 metros cuadrados de pasto y sembrado más de 75 mil plantas nativas y árboles, como parte de una estrategia integral de reordenamiento urbano y sostenibilidad ambiental.

En paralelo, se ejecuta un proyecto de alumbrado público con una inversión adicional de 85 millones de pesos, que contempla la instalación de 3 mil 702 luminarias en zonas clave como la Costera, Caletilla, Puerto Marqués, Pie de la Cuesta y la Barra de Coyuca, consideradas puntos críticos para la movilidad y la seguridad ciudadana.

Bahía Histórica: turismo, cultura y patrimonio

Uno de los ejes centrales del programa es el Plan Integral de Recuperación de la Bahía Histórica de Acapulco, que incluye un Consejo Consultivo, un Plan Maestro y talleres participativos con la comunidad.

El objetivo es modernizar la infraestructura, rehabilitar inmuebles con valor histórico y diversificar la oferta turística y cultural bajo modelos de turismo sostenible.

Entre los espacios emblemáticos contemplados se encuentran el Fuerte de San Diego, el Zócalo, La Quebrada, Sinfonía del Mar y Caleta-Caletilla. Destaca el proyecto de iluminación del Fuerte de San Diego, elaborado en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura, cuya conclusión está prevista para febrero y que busca fortalecer la oferta turística nocturna del puerto.

Senderos seguros y movilidad incluyente

Durante la mañanera del pueblo también se informó sobre el avance del programa Camina Libre, Camina Segura, que contempla 20 kilómetros de senderos con rehabilitación de alumbrado, banquetas y cruces peatonales, además de murales y ordenamiento vial para garantizar el libre tránsito.

Este componente cuenta con una inversión pública de 100 millones de pesos y tiene como prioridad que las mujeres caminen libres y seguras en el espacio público.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca consolidar la recuperación del Centro Histórico de Acapulco como motor económico, turístico y social, sentando las bases para un desarrollo urbano más seguro, ordenado y sostenible.