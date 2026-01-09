México

Atole de amaranto: cómo preparar esta deliciosa bebida, ideal para la temporada de frío

Esta receta saludable es muy versátil, por lo que se puede acompañar con diferentes postres

Guardar
Atole de amaranto. Foto: (Gemini
Atole de amaranto. Foto: (Gemini IA)

El atole de amaranto es una bebida tradicional mexicana que combina sabor, valor nutricional y herencia cultural. Consumido desde la época prehispánica, el amaranto ha sido un alimento fundamental en la dieta de los pueblos originarios debido a su alto contenido de proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Preparado en forma de atole, se convierte en una opción ideal para el desayuno o la cena, especialmente durante temporadas de frío.

El amaranto es considerado un pseudocereal altamente nutritivo. Contiene aminoácidos esenciales como la lisina, además de calcio, hierro, magnesio y antioxidantes. Estas propiedades hacen que el atole de amaranto no solo sea reconfortante, sino también un alimento que aporta energía, favorece la digestión y contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, es una alternativa saludable frente a bebidas industrializadas, ya que puede prepararse con ingredientes naturales y sin conservadores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 litro de leche o agua (puede combinarse mitad y mitad)
  • 3 cucharadas de harina de amaranto o amaranto molido
  • 1 raja de canela
  • 2 a 3 cucharadas de piloncillo rallado o azúcar (al gusto)
  • 1 cucharadita de vainilla (opcional)

Preparación:

En una olla, se coloca la leche o el agua junto con la raja de canela y se lleva a fuego medio hasta que comience a calentarse. Mientras tanto, en un recipiente aparte, se disuelve la harina de amaranto en un poco de líquido frío para evitar que se formen grumos.

Una vez caliente el líquido en la olla, se agrega el piloncillo o azúcar y se mezcla hasta que se disuelva por completo. Posteriormente, se incorpora poco a poco el amaranto disuelto, sin dejar de mover con una cuchara o batidor. Es importante mantener el movimiento constante para lograr una consistencia homogénea.

El atole se cocina a fuego bajo durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que espese ligeramente. Al final, se puede añadir la vainilla para dar un toque aromático. Se retira del fuego y se sirve caliente.

Una bebida con un sabor
Una bebida con un sabor especial. Foto: (Gemini IA)

El atole de amaranto puede acompañarse con pan dulce, tamales o consumirse solo como una bebida nutritiva. Su versatilidad permite adaptarlo a diferentes preferencias alimenticias, ya que también puede prepararse con bebidas vegetales para quienes no consumen lácteos.

Más allá de su sabor, esta bebida representa una forma de preservar las tradiciones culinarias mexicanas y promover el consumo de ingredientes ancestrales. Incorporar el atole de amaranto a la alimentación diaria es una manera sencilla y accesible de cuidar la salud y mantener viva una parte importante de la identidad gastronómica del país.

Temas Relacionados

Atole de amarantoAmarantoBebidasmexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Natanael Cano logra frenar orden de arresto en su contra en Sonora

La situación legal del cantante volvió a colocarse bajo los reflectores en este inicio de 2026

Natanael Cano logra frenar orden

Familiares de Gaby “N”, conductora que arrolló a motociclista, se van de México: ella sigue prófuga

La investigación por la muerte del motociclista Roberto Hernández en Iztapalapa sigue abierta. Gaby “N”, principal sospechosa del homicidio calificado, sigue sin ser localizada

Familiares de Gaby “N”, conductora

Vacunación mantiene a México sin casos de poliomielitis desde hace 35 años

El IMSS celebró tal récord e instó a la población mexicana a seguir manteniendo completo su esquema de vacunación

Vacunación mantiene a México sin

Registro de celulares en México 2026: ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?

Si no se realiza el trámite antes del 29 de junio de 2026, la línea podrá ser suspendida y solo permitirá llamadas de emergencia

Registro de celulares en México

Estas son las multas y sanciones por tirar basura en las calles de la Ciudad de México

Arrojar desechos en sitios no autorizados constituye una falta contemplada por la Ley de Cultura Cívica actual

Estas son las multas y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trump dice que EEUU empezará

Trump dice que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles: “Controlan México”

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

Acusan a hombre en EEUU de lavar millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de red china

Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

Prisión preventiva para Eduardo “N”, exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

ENTRETENIMIENTO

Internautas critican la participación de

Internautas critican la participación de Pepe Aguilar en el Rodeo Houston 2026

Natanael Cano logra frenar orden de arresto en su contra en Sonora

Karime Pindter revela si ocupará el lugar de Tania Rincón en Hoy durante la Copa Mundial 2026

Fernando Delgadillo anuncia que concierto en el Parque Naucalli será transmitido en vivo

Gerson Leos, fallecido músico de Banda MS, había celebrado 15 años de casado poco antes de morir: “Vamos por más”

DEPORTES

Rumbo a los Juegos Olímpicos

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

A dónde se irá Cruz Azul Femenil tras salir del Estadio Olímpico Universitario

Ex campeón mundial revela quién ganaría en una pelea entre Benavidez y Bivol: “Pega más fuerte”

André Jardine confiesa la enfermedad que Henry Martín sufrió y afectó su regreso con América para el Clausura 2026

¿Álvaro Fidalgo podría salir de América?: este es el club que estaría interesado en su fichaje