Atole de amaranto: cómo preparar esta deliciosa bebida, ideal para la temporada de frío

Atole de amaranto. Foto: (Gemini IA)

El atole de amaranto es una bebida tradicional mexicana que combina sabor, valor nutricional y herencia cultural. Consumido desde la época prehispánica, el amaranto ha sido un alimento fundamental en la dieta de los pueblos originarios debido a su alto contenido de proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Preparado en forma de atole, se convierte en una opción ideal para el desayuno o la cena, especialmente durante temporadas de frío.

El amaranto es considerado un pseudocereal altamente nutritivo. Contiene aminoácidos esenciales como la lisina, además de calcio, hierro, magnesio y antioxidantes. Estas propiedades hacen que el atole de amaranto no solo sea reconfortante, sino también un alimento que aporta energía, favorece la digestión y contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, es una alternativa saludable frente a bebidas industrializadas, ya que puede prepararse con ingredientes naturales y sin conservadores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 litro de leche o agua (puede combinarse mitad y mitad)

3 cucharadas de harina de amaranto o amaranto molido

1 raja de canela

2 a 3 cucharadas de piloncillo rallado o azúcar (al gusto)

1 cucharadita de vainilla (opcional)

Preparación:

En una olla, se coloca la leche o el agua junto con la raja de canela y se lleva a fuego medio hasta que comience a calentarse. Mientras tanto, en un recipiente aparte, se disuelve la harina de amaranto en un poco de líquido frío para evitar que se formen grumos.

Una vez caliente el líquido en la olla, se agrega el piloncillo o azúcar y se mezcla hasta que se disuelva por completo. Posteriormente, se incorpora poco a poco el amaranto disuelto, sin dejar de mover con una cuchara o batidor. Es importante mantener el movimiento constante para lograr una consistencia homogénea.

El atole se cocina a fuego bajo durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que espese ligeramente. Al final, se puede añadir la vainilla para dar un toque aromático. Se retira del fuego y se sirve caliente.

Una bebida con un sabor especial. Foto: (Gemini IA)

El atole de amaranto puede acompañarse con pan dulce, tamales o consumirse solo como una bebida nutritiva. Su versatilidad permite adaptarlo a diferentes preferencias alimenticias, ya que también puede prepararse con bebidas vegetales para quienes no consumen lácteos.

Más allá de su sabor, esta bebida representa una forma de preservar las tradiciones culinarias mexicanas y promover el consumo de ingredientes ancestrales. Incorporar el atole de amaranto a la alimentación diaria es una manera sencilla y accesible de cuidar la salud y mantener viva una parte importante de la identidad gastronómica del país.