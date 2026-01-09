México

Explosión de gas en departamento de Taxqueña dejó cinco personas lesionadas y más de 200 mil vecinos evacuadas

Los hechos ocurrieron en la colonia Paseo Taxqueña, al sur de la ciudad

Foto: @CronicasLDN
Durante la mañana de este viernes 9 de enero se registró una explosión dentro de un departamento en un edificio de la colonia Paseo de Taxqueña de la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), los hechos ocurrieron en la Unidad Habitacional de la calle Paseo de los Naranjos, donde presuntamente la acumulación de gas provocó la fuerte explosión, misma que dejó visibles daños estructurales en al menos tres de los cinco departamentos que componen el edificio.

En la zona se desplegó un fuerte operativo de los servicios de emergencia, incluidos elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y del Ejército Mexicano. Los primeros reportes hablan de cinco personas lesionadas, dos de ellas trasladadas al Instituto Nacional de Rehabilitación y tres atendidas en el sitio.

En un primer momento Bomberos de la Ciudad de México reportó que atendía un “flamazo” en la colonia antes mencionada, sin embargo, videos e imágenes compartidas en redes sociales muestran la magnitud de la explosión.

La onda expansiva ocasionó daños en la estructura, casas aledañas y automóviles (Redes Sociales)

“Nos encontramos en Paseo de los Naranjos y Paseo de los Cipreses, Paseos de Taxqueña, alcaldía de Coyoacán, en donde esta mañana se registró una explosión por acumulación de gas. Equipos de atención de emergencias trabajamos en el lugar”, escribió en su cuenta de X, Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de la SGIRPC.

En entrevista con N+, Urzúa Venegas dijo que la explosión ocurrió en el tercer nivel del edificio, mismo que presenta fuertes daños estructurales en lozas y trabes. Señaló que en construcciones colindantes sólo hay daños en vidrios, herrerías y portones del primer nivel, al tiempo que descartó afectaciones mayores.

Por esta explosión, más de 200 mil personas de edificios colindantes fueron evacuadas de la zona.

Algunas de las grabaciones compartidas en redes sociales muestran el momento en que al menos dos personas, una mujer y un hombre, son rescatadas por personal de emergencias.

Así quedó el edificio y el departamento tras la explosión. Foto: @VenegasUrzua

Hasta el corte de esta nota, servicios de emergencia continúan trabajando en la zona, realizando un acordonamiento de varios edificios alrededor de donde ocurrió el siniestro para evaluar los daños de las estructuras colindantes.

