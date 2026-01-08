México

RUAC 2026: así puedes registrar a tu mascota en la CDMX

Con el cambio de año, autoridades han aclarado que el registro sigue vigente para los tutores de animales de compañía

Registro de mascotas en el RUAC 2026: pasos y requisitos. Foto: (iStock)

El Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) es una plataforma digital implementada por la Agencia de Atención Animal (AGATAN) de la Ciudad de México, cuyo objetivo es identificar y proteger a las mascotas, así como fomentar una tenencia responsable entre la ciudadanía. Al inicio de este 2026, este registro continúa siendo una herramienta clave para el bienestar animal y la organización de políticas públicas en la capital del país.

El proceso para registrar a una mascota en el RUAC es sencillo, gratuito y completamente en línea. De acuerdo con la AGATAN, el trámite tiene una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos, siempre y cuando el propietario cuente previamente con la información y las fotografías necesarias del animal de compañía. El registro se realiza a través del sitio web oficial del RUAC, disponible las 24 horas del día.

El servicio está disponible las 24 horas para tutores de animales de compañía. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Este sistema permite no solo identificar a los animales de compañía, sino también mantener actualizada su información en caso de cambios de domicilio, extravío, adopción o la llegada de una nueva mascota al hogar. De esta manera, el RUAC contribuye a fortalecer la protección de perros y gatos, facilita su localización en caso de pérdida y promueve la responsabilidad de las personas tutoras.

El proceso de registro consta de tres pasos principales. En el primero, el propietario debe ingresar a la plataforma y proporcionar información personal básica, como edad, sexo, nivel de escolaridad, número telefónico, tipo de vivienda y dirección. Estos datos permiten generar un perfil del tutor y establecer un vínculo oficial con la mascota registrada, lo que resulta fundamental para efectos de identificación y seguimiento.

El segundo paso está enfocado en el animal de compañía. En esta etapa, se solicita información detallada de la mascota, como nombre, especie, raza (en caso de conocerla), tamaño, color, señas particulares y características físicas. Asimismo, se deben proporcionar datos sobre el entorno en el que vive el animal y su estado de salud general.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Como parte esencial del registro, el sistema solicita la carga de fotografías del animal desde distintos ángulos: frontal, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo y vista superior, lo que facilita su reconocimiento visual. También pueden incluirse datos de identificación previa, como microchip o collar con placa.

Finalmente, el tercer paso permite a los propietarios consultar, modificar y actualizar la información registrada. Esta opción es especialmente útil cuando se presenta un cambio de domicilio, una actualización en los datos de contacto o la incorporación de una nueva mascota al núcleo familiar. Mantener la información actualizada es fundamental para garantizar la eficacia del registro y la protección de los animales.

La AGATAN destaca que el RUAC no solo es un padrón, sino una herramienta de corresponsabilidad social que busca generar conciencia sobre el compromiso que implica tener un animal de compañía. Registrar a las mascotas en el RUAC representa un paso importante para su cuidado, seguridad y bienestar, además de contribuir a una convivencia armónica entre personas y animales en la Ciudad de México.

