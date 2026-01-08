Morena se deslinda de declaraciones de Adriana Marín sobre el narcotráfico

El partido se deslindó de interpretaciones que no representan su posición oficial frente al crimen organizado. Crédito: Infobae

La circulación en redes sociales de un video de un debate entre jóvenes desató una controversia luego de que Adriana Marín, responsable de Comunicación Digital del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, realizara comentarios sobre la dimensión social del narcotráfico en México.

Aunque el programa fue grabado en noviembre de 2025, el fragmento comenzó a viralizarse hasta ahora, lo que detonó reacciones y posicionamientos públicos.

Comunicado de Morena: postura oficial y deslinde

Ante la polémica, Morena difundió un comunicado en el que dejó clara su postura frente al narcotráfico.

Señaló que se trata de un fenómeno criminal que debe combatirse mediante la aplicación de la ley, el uso de inteligencia y una política social enfocada en atender las causas que alimentan el reclutamiento del crimen organizado.

En el comunicado, Morena fijó una postura institucional y se deslindó de interpretaciones que no reflejan su posición oficial. Crédito: Infobae

El partido sostuvo que estos ejes han sido pilares de la estrategia de la Cuarta Transformación y que han permitido avanzar en el combate a la violencia.

Asimismo, contrastó esta visión con la de gobiernos anteriores, a los que acusó de haber permitido la infiltración del crimen en las instituciones y de haber negado oportunidades educativas y laborales a las juventudes.

Posteriormente, Morena expresó respaldo a su colaboradora y condenó lo que calificó como agresiones e intentos de intimidación en su contra, al considerar que buscan desacreditar a quienes participan en el debate público.

¿Qué pasó? El video que detonó la polémica

La controversia se originó a partir de un fragmento de video que comenzó a circular masivamente en redes sociales en las últimas horas, pese a que fue grabado en noviembre de 2025.

Adriana Marín, encargada de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. (La razón / YouTube)

En la grabación, correspondiente a un panel de discusión entre jóvenes, Adriana Marín afirmó que el narcotráfico es uno de los principales empleadores a nivel nacional y citó cifras sobre el número de personas que, de acuerdo con distintos estudios, son reclutadas por el crimen organizado.

Durante el intercambio, Marín explicó que esta situación vuelve complejo el combate al narcotráfico, ya que muchas personas son atraídas por promesas de dinero y reconocimiento en contextos donde existen pocas alternativas laborales.

Al ser cuestionada sobre si esto implicaba permitir la continuidad del crimen organizado, rechazó esa interpretación y pidió no poner palabras en su boca.

Las declaraciones de Adriana Marín y su aclaración

Tras la viralización del video y las críticas generadas, Adriana Marín aclaró que nunca afirmó que no se pudiera terminar con el crimen organizado.

Morena afirmó que el narcotráfico en México es un fenómeno criminal que debe combatirse con la aplicación de la ley, inteligencia y política social. | SSPC

Señaló que su intención fue describir una realidad social compleja, marcada por la falta de oportunidades, y no justificar actividades delictivas.

Marín reiteró que el narcotráfico se nutre de la ausencia de opciones laborales y de factores estructurales que deben atenderse para reducir su base social. I

nsistió en que hablar del contexto no equivale a legitimar al crimen, sino a reconocer los retos que enfrenta el Estado para erradicarlo.

¿Quién es Adriana Marín? Perfil y trayectoria

Adriana Marín se desempeña como responsable de Comunicación Digital del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

Morena reiteró que el narcotráfico es un fenómeno criminal que debe combatirse con la ley y políticas sociales .

El partido se deslindó de interpretaciones que no representan su postura oficial .

