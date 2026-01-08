México

Morena se deslinda de declaraciones de Adriana Marín sobre el narcotráfico

La joven desempeña el cargo de responsable de Comunicación Digital del Grupo Parlamentario del partido oficial en el Congreso de la Ciudad de México

Guardar
El partido se deslindó de
El partido se deslindó de interpretaciones que no representan su posición oficial frente al crimen organizado. Crédito: Infobae

La circulación en redes sociales de un video de un debate entre jóvenes desató una controversia luego de que Adriana Marín, responsable de Comunicación Digital del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, realizara comentarios sobre la dimensión social del narcotráfico en México.

Aunque el programa fue grabado en noviembre de 2025, el fragmento comenzó a viralizarse hasta ahora, lo que detonó reacciones y posicionamientos públicos.

Comunicado de Morena: postura oficial y deslinde

Ante la polémica, Morena difundió un comunicado en el que dejó clara su postura frente al narcotráfico.

Señaló que se trata de un fenómeno criminal que debe combatirse mediante la aplicación de la ley, el uso de inteligencia y una política social enfocada en atender las causas que alimentan el reclutamiento del crimen organizado.

En el comunicado, Morena fijó
En el comunicado, Morena fijó una postura institucional y se deslindó de interpretaciones que no reflejan su posición oficial. Crédito: Infobae

El partido sostuvo que estos ejes han sido pilares de la estrategia de la Cuarta Transformación y que han permitido avanzar en el combate a la violencia.

Asimismo, contrastó esta visión con la de gobiernos anteriores, a los que acusó de haber permitido la infiltración del crimen en las instituciones y de haber negado oportunidades educativas y laborales a las juventudes.

Posteriormente, Morena expresó respaldo a su colaboradora y condenó lo que calificó como agresiones e intentos de intimidación en su contra, al considerar que buscan desacreditar a quienes participan en el debate público.

¿Qué pasó? El video que detonó la polémica

La controversia se originó a partir de un fragmento de video que comenzó a circular masivamente en redes sociales en las últimas horas, pese a que fue grabado en noviembre de 2025.

Adriana Marín, encargada de Comunicación
Adriana Marín, encargada de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. (La razón / YouTube)

En la grabación, correspondiente a un panel de discusión entre jóvenes, Adriana Marín afirmó que el narcotráfico es uno de los principales empleadores a nivel nacional y citó cifras sobre el número de personas que, de acuerdo con distintos estudios, son reclutadas por el crimen organizado.

Durante el intercambio, Marín explicó que esta situación vuelve complejo el combate al narcotráfico, ya que muchas personas son atraídas por promesas de dinero y reconocimiento en contextos donde existen pocas alternativas laborales.

Al ser cuestionada sobre si esto implicaba permitir la continuidad del crimen organizado, rechazó esa interpretación y pidió no poner palabras en su boca.

Las declaraciones de Adriana Marín y su aclaración

Tras la viralización del video y las críticas generadas, Adriana Marín aclaró que nunca afirmó que no se pudiera terminar con el crimen organizado.

Morena afirmó que el narcotráfico
Morena afirmó que el narcotráfico en México es un fenómeno criminal que debe combatirse con la aplicación de la ley, inteligencia y política social. | SSPC

Señaló que su intención fue describir una realidad social compleja, marcada por la falta de oportunidades, y no justificar actividades delictivas.

Marín reiteró que el narcotráfico se nutre de la ausencia de opciones laborales y de factores estructurales que deben atenderse para reducir su base social. I

nsistió en que hablar del contexto no equivale a legitimar al crimen, sino a reconocer los retos que enfrenta el Estado para erradicarlo.

¿Quién es Adriana Marín? Perfil y trayectoria

Adriana Marín se desempeña como responsable de Comunicación Digital del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

  • Morena reiteró que el narcotráfico es un fenómeno criminal que debe combatirse con la ley y políticas sociales.
  • El partido se deslindó de interpretaciones que no representan su postura oficial.
  • Adriana Marín aclaró que no justificó al crimen organizado y que describía un contexto social.

Temas Relacionados

MorenaAdriana MarínNarcotráficoGrupo Parlamentario de MorenaComunicación DigitalPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Fátima Bosch se reúne con la Ministra Yasmín Esquivel en la SCJN: estos fueron los temas que abordaron

La ganadora de Miss Universo subió fotografías del encuentro a sus redes sociales

Fátima Bosch se reúne con

33 años después, Guillermo del Toro regresa a Sundance con ‘Cronos’ en función especial

El director mexicano tendrá una función restaurada en 4K en el prestigioso festival de cine e impulsará una charla sobre creatividad, justo cuando su versión de “Frankenstein” arrasa en la temporada de premios

33 años después, Guillermo del

Pemex acuerda pagar 30 mil millones a proveedores en un plazo de ocho años

La petrolera mexicana detalla que acordó nuevos esquemas de pago con proveedores y la calendarización de sus obligaciones

Pemex acuerda pagar 30 mil

Estos son los factores hormonales que dificultan a la mujer ganar masa muscular

Entender el rol de las hormonas ayuda a que los objetivos físicos tengan expectativas reales y motivación renovada

Estos son los factores hormonales

Detienen a objetivo criminal “El Rodo” y a otro hombre, presuntos miembros del CJNG ligados a varios homicidios en SLP

Fueron asegurados con cristal y marihuana, además de un arma de fuego

Detienen a objetivo criminal “El
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a objetivo criminal “El

Detienen a objetivo criminal “El Rodo” y a otro hombre, presuntos miembros del CJNG ligados a varios homicidios en SLP

El CJNG estaría detrás del asesinato del empresario “El Prieto” en Zapopan, señalan autoridades

SSC detuvo a dos hombres relacionados con el ataque a balazos a un policía de inteligencia en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX

Ataque contra miembros de la Guardia Nacional en Tamaulipas deja un vehículo “monstruo” asegurado

Los Ardillos, el grupo criminal detrás del desplazamiento del padre Filiberto Velázquez de Guerrero: “uno tiene que caminar por terrenos complicados”

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch se reúne con

Fátima Bosch se reúne con la Ministra Yasmín Esquivel en la SCJN: estos fueron los temas que abordaron

33 años después, Guillermo del Toro regresa a Sundance con ‘Cronos’ en función especial

María León confiesa que no abandonó Playa Limbo para ser solista, sus compañeros la sacaron: “Aprendimos machismo”

Kristal Silva asegura que es un “privilegio” que la comparen con Galilea Montijo tras su trabajo en La Granja VIP

Así vivió sus últimas horas Gerson Leos, músico de Banda MS que murió mientras jugaba béisbol

DEPORTES

Dónde ver todos los partidos

Dónde ver todos los partidos de esta semana de la Liga MX

Fulham vence al Chelsea con gol de Raúl Jiménez

Mauricio Sulaimán advierte que el 2026 será clave para el destino de Canelo Álvarez: " Tendrá las puertas abiertas"

Xolos se encontraría negociando la llegada del hijo del “Loco” Abreu

NBA: los partidos de hoy miércoles 7 de enero en la temporada regular 2025-2026