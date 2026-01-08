Para las mujeres suele ser un reto mayor el incrementar su masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de masa muscular suele ser un proceso más desafiante para las mujeres debido a diferencias hormonales que influyen en la respuesta del cuerpo al entrenamiento de fuerza.

Y es que, a diferencia de los hombres, en las mujeres las hormonas suelen tener un gran impacto, el cual afecta su capacidad de desarrollar músculo con la misma facilidad que los hombres.

Comprender la influencia de estos factores hormonales permite explicar por qué la ganancia muscular tiende a ser más lenta y menos marcada en el caso femenino, aun con rutinas y alimentación adecuadas.

Adoptar estrategias de entrenamiento adecuadas permite alcanzar mejores resultados aunque el proceso sea más lento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los factores hormonales que dificultan a la mujer ganar masa muscular

Tal como mencionamos, existen factores hormonales que dificultan a la mujer ganar masa muscular. En sentido, de acuerdo con información de la Academía Española de Nutrición y Dietética, algunos de los factores con mayo ingerencia son los siguientes:

Bajos niveles de testosterona: La testosterona es una hormona clave para el desarrollo muscular. Las mujeres producen niveles mucho menores en comparación con los hombres, lo que limita el potencial de crecimiento muscular.

Mayor predominio de estrógenos: Los estrógenos favorecen la acumulación de grasa y no estimulan el crecimiento muscular en la misma medida que la testosterona.

Niveles de hormona del crecimiento: Aunque las mujeres tienen esta hormona, los niveles suelen ser menores que los necesarios para una hipertrofia significativa.

Ciclo menstrual: Las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual pueden afectar la fuerza, la recuperación y el rendimiento físico, influyendo en la capacidad de ganar masa muscular.

Mayor secreción de cortisol: Altos niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés, pueden favorecer la degradación muscular y dificultar el desarrollo de masa magra.

Altos niveles de cortisol, asociados al estrés, incrementan la degradación muscular y dificultan la construcción de masa magra en mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los consejos que pueden seguir las mujeres para ganar masa muscular

Como mencionamos, los factores hormonales hacen que el proceso de ganancia muscular sea más lento y menos pronunciado en las mujeres, aunque con entrenamiento y nutrición adecuados es posible lograr avances significativos.

Entre los mejores consejos para lograr este objetivo destacan los siguientes:

Entrenar con peso: Incluir ejercicios de fuerza con cargas progresivas, enfocándose en grandes grupos musculares como piernas, glúteos, espalda y pecho.

Priorizar la técnica: Realizar los movimientos correctamente para evitar lesiones y mejorar la eficiencia del entrenamiento.

Aumentar la ingesta de proteína: Consumir suficiente proteína diaria, proveniente de fuentes como carnes magras, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos.

Mantener una alimentación balanceada: Integrar carbohidratos complejos y grasas saludables para apoyar el crecimiento y la recuperación muscular.

Descansar adecuadamente: Dormir al menos 7 horas por noche y respetar los días de descanso entre sesiones para permitir la recuperación muscular.

Ser constante: Mantener una rutina de entrenamiento regular y ajustar el plan de ejercicios de acuerdo con los avances.

Monitorear el progreso: Llevar un registro de cargas, repeticiones y medidas corporales para identificar mejoras y realizar ajustes.

Entrenar con peso e incluir ejercicios para grandes grupos musculares ayuda a optimizar la ganancia de masa muscular femenina.

Consultar a entrenadores certificados o nutriólogos especializados para diseñar un plan personalizado y seguro.