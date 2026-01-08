Estas son las características que garantizan mayor resistencia en las bolsas de plástico para la basura

El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico destaca la importancia de la acción colectiva para frenar la contaminación, desde la legislación hasta la participación en campañas y ferias ecológicas (Freepik)

Desde el 1 de enero, la Ciudad de México tuvo que adaptar una nueva medida en donde se exige la separación de residuos sólidos en los hogares. Esta normativa implica que todos los habitantes deben clasificar la basura que generan a diario y, por ende, el uso de estos contenedores por lo que es necesario que sepas cuáles son las características que deben tener.

La elección de bolsas para basura se ha vuelto esencial para cumplir adecuadamente con el proceso de reciclaje y facilitar el manejo de los desechos. Ante esto, un análisis reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó 17 marcas de bolsas para basura, la mayoría elaboradas con polietileno reciclable y una fabricada a base de plantas.

El estudio consideró diversas presentaciones y rangos de precio. En los resultados, se identificó que productos de las marcas Costalitos, Golden Hills y Quality Day presentan fugas, lo que puede provocar derrames durante el traslado de los residuos.

Por otro lado, las bolsas de Chedraui, Ke precio y Virutex mostraron baja resistencia al desgarre, lo que incrementa la posibilidad de roturas y dificulta el manejo de la basura.

(Captura de pantalla Profeco)

¿Qué debo revisar al comparar bolsas?

Entre las recomendaciones principales destaca priorizar la compra de bolsas reciclables que sean resistentes. Además, se aconseja verificar que el empaque esté correctamente sellado y elegir el tamaño adecuado para las necesidades del hogar.

Adoptar criterios informados al adquirir bolsas de basura ayuda a evitar gastos innecesarios y contribuye a un entorno más limpio. La adecuada selección de estos productos facilita el cumplimiento de las nuevas obligaciones y mejora la gestión de los residuos en la ciudad.

¿Cómo separar la basura a partir de este año?

De acuerdo con la nueva normativa que entró en vigor el 1 de enero de 2026 en la Ciudad de México, la separación de la basura debe realizarse de la siguiente manera:

Residuos orgánicos : Incluyen restos de comida y desechos de jardinería. Deben colocarse en un contenedor verde y se recolectan martes, jueves y sábados.

Residuos inorgánicos reciclables : Incluyen papel, cartón, vidrio, PET, aluminio, metales, ropa y textiles. Deben ir en un contenedor gris y se recolectan lunes, miércoles, viernes y domingos.

Residuos inorgánicos no reciclables: Incluyen pañales, toallas sanitarias, colillas de cigarro, papel higiénico y otros materiales que no pueden reciclarse. Se colocan en un contenedor naranja y se recolectan lunes, miércoles, viernes y domingos.+

Trabajadores de limpia de la Capital recolectando la basura con la campaña de separación de desechos. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Los camiones recolectores solo recogen la basura que esté correctamente separada. Si los residuos no están clasificados de acuerdo con el calendario y las indicaciones, no serán recolectados. Esta medida busca aumentar el reciclaje y reducir la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios.

Puedes consultar más detalles en la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/cdmx-arranca-la-campana-transforma-tu-ciudad-cada-residuo-en-su-lugar.